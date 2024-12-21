´¨¤¤»þ´ü¤Ë¥Û¥Ã¥È¤Ê¥µ¥ë¥µ¥½¡¼¥¹¤ò¡¡ÊÔ½¸Éô¤¬¸·Áª¡ÖÉ¬ÆÉ¡ª¥È¥ì¥ó¥ÉÃíÌÜµ»ö¡×
2024Ç¯¤â»Ä¤ê10Æü¤Û¤É¡£ËºÇ¯²ñ¤â¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£J-CAST¥È¥ì¥ó¥É¤ÇºÇ¶á¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ»ö¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬ÆÃ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¡ª¡×¤ÈÁª¤ó¤À¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¶¯¤¤¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤âÇ³¤¨¤º¡¢±ÕÏ³¤ì¤äÇúÈ¯¤Î¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¤
¢£¡Ö¥É¥ê¥È¥¹ DIP ¥µ¥ë¥µ HOT¡×¡¡¤è¤ê¥Û¥Ã¥È¤Ê¿É¤µ¤Ë
¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¡Ö¥É¥ê¥È¥¹¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥É¥ê¥È¥¹ DIP ¥µ¥ë¥µ HOT¡×¤¬¡¢2024Ç¯12·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¥¶¥¯ÀÚ¤êÌîºÚÆþ¤ê¤ÎËÜ³Ê¥µ¥ë¥µ¤Ç¡¢¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤È¥Ï¥é¥Ú¡¼¥Ë¥ç¤Î¿ÉÌ£¡¢¶Ì¤Í¤®¤Î»Ý¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤À¡£
¢£ÉÍÅÄÅÅµ¡¡¢°ÂÁ´À¤È¹â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ì©ÅÙ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¡¡Ö½à¸ÄÂÎ¡×¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÖSSPB¡×È¯Çä
ÉÍÅÄÅÅµ¡¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Ï¡¢¡ÖHAMAKEN WORKS¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÖSSPB¡ÊSolid State Power Bank¡Ë¡×¤ò¡¢2024Ç¯12·îÃæ½Ü¤ËÁ´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£
±ÕÂÎ´ÞÎÌ¤ò3¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ËÍÞ¤¨¤¿¡Ö½à¸ÄÂÎÅÅ²ò¼Á¡×¤òºÎÍÑ¡£½à¸ÄÂÎÅÅÃÓ¤ÏÅ£¤ò»É¤·¤¿¤ê¡¢Íî²¼¤µ¤»¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¤¤¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤âÇ³¤¨¤º¡¢±ÕÏ³¤ì¤äÇúÈ¯¤Î¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¤¡£
¢£1/64¥¹¥±¡¼¥ë¡ÖNISMO 400R¡×¡¡¥ß¥Ë¥«¡¼¡õ¥Ö¥Ã¥¯¤ò¥Õ¥¡¥ß¥Þ°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä
µþ¾¦¤Ï¡¢NISMO¡Ê¥Ë¥¹¥â¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥«¡¼¡ÖNISMO 400R¡×¤Î¥ß¥Ë¥«¡¼¡õ¥Ö¥Ã¥¯¡ÖKYOSHO MINI CAR & BOOK No.20/NISMO 400R¡×¤ò¡¢2024Ç¯12·î16Æü¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡×°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£
Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Î¡ÖR33 ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥ï¡¼¥¯¥¹Ä¾·Ï¥í¡¼¥É¥´¡¼¥¤¥ó¥°¥«¡¼¡ÖNISMO 400R¡×¤ò¡¢1/64¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£