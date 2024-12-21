¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢½é¤Î¥¢¡¼¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î½ÐÍè¤Ï¡Ö200ËüÅÀ¡×¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈÁÇ¡É
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¡Ê¢¨¹â=¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¹âÀÐ¤¢¤«¤ê 2025Ç¯¥¢¡¼¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Î¼èºà²ñ¤Ç¡¢ÂçÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿º£Ç¯¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÇ´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ª¹âÀÐ¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¥¢¡¼¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Øito¡Ù¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥«¥Ã¥È
¡¡¹âÀÐ¤Î¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëËÜ¥¢¡¼¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Öito ¡×¡£¡È¿Í¤È¤Î±ï¡É¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤»å¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹âÀÐ¼«¿È¤¬Ì¿Ì¾¤·¤¿¡£ËÜºî¤ÏËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ß¤ÇÈÎÇä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤Î¤ß¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯Çä¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÄ¾ÀÜ¤ªÅÏ¤·¤·¤¿Êý¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈÁÇ¡É¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤È°ã¤Ã¤¿°ìÌÌ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£ËÜºî¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î8·îº¢¤Ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦ÁýÅÄºÌÍè»á¤Î°ñ¾ë¤ÎÁÄÉãÊìÂð¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡£¹âÀÐ¤Ï¡ÖÌò¤Ç¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁýÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤½¤³¤òÊ§¿¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤Î¤Çº£²óÁ´¤¯¥«¥á¥é¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö²È¤ä¶á¤¯¤Î¸ø±à¤Ç¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¡¢¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ªÃë¿²¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢²È¤Î¾ö¤Ç¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÁ´°÷¿²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹âÀÐ¤Ï02Ç¯12·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜºê¸©½Ð¿È¡£21Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤áÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì2 ¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Ù¡ØSingle8¡Ù¡Ø¥»¥Õ¥ì¤ÎÉÊ³Ê ·è°Õ¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤Ê¤É¤Î¹¥±é¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢Âè15²óTAMA±Ç²è¾ÞºÇÍ¥½¨¿·¿Ê½÷Í¥¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2025Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï±Ç²è¡Ø¥¹¥Þ¥Û¤òÍî¤È¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë ºÇ½ª¾Ï ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¥²¡¼¥à¡Ù¡Ê24Ç¯11·î1Æü¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø»ä¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Û¥Æ¥ë¡Ù¡Ê24Ç¯12·î27Æü¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø°ä½ñ¡¢¸ø³«¡Ù¡Ê25Ç¯1·î31Æü¡Ë¤Ê¤É¤Ø½Ð±é¤·¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÇ´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ª¹âÀÐ¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¥¢¡¼¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Øito¡Ù¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥«¥Ã¥È
¡¡¹âÀÐ¤Î¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëËÜ¥¢¡¼¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Öito ¡×¡£¡È¿Í¤È¤Î±ï¡É¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤»å¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹âÀÐ¼«¿È¤¬Ì¿Ì¾¤·¤¿¡£ËÜºî¤ÏËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ß¤ÇÈÎÇä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤Î¤ß¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö²È¤ä¶á¤¯¤Î¸ø±à¤Ç¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¡¢¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ªÃë¿²¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢²È¤Î¾ö¤Ç¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÁ´°÷¿²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹âÀÐ¤Ï02Ç¯12·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜºê¸©½Ð¿È¡£21Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤áÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì2 ¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Ù¡ØSingle8¡Ù¡Ø¥»¥Õ¥ì¤ÎÉÊ³Ê ·è°Õ¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤Ê¤É¤Î¹¥±é¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢Âè15²óTAMA±Ç²è¾ÞºÇÍ¥½¨¿·¿Ê½÷Í¥¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2025Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï±Ç²è¡Ø¥¹¥Þ¥Û¤òÍî¤È¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë ºÇ½ª¾Ï ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¥²¡¼¥à¡Ù¡Ê24Ç¯11·î1Æü¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø»ä¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Û¥Æ¥ë¡Ù¡Ê24Ç¯12·î27Æü¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø°ä½ñ¡¢¸ø³«¡Ù¡Ê25Ç¯1·î31Æü¡Ë¤Ê¤É¤Ø½Ð±é¤·¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£