¤¢¤Î¡¢ÍýÁÛ¤Î¡È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î²á¤´¤·Êý¡É¡ÖÀäÂÐ¤Ë¡Ä¡×¡¡ÁÆÉÊ¤ÎÍ¶¤¤¤ÏÃÇ¸ÇµñÈÝ
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Î¤¬17Æü¡¢Spotify¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤Î¤ÈÁÆÉÊ¤ÎÅÅÅÅÅÅÏÃ¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Î
¡û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤¿! ¤ä¤Ã¤¿!¡×
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤¿! ¤ä¤Ã¤¿! ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Âç¹¥¤¡×¤È¶»¤ò¤ª¤É¤é¤»¤¿¤¢¤Î¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¤Ë¡¢¡Ö¤É¤³¹Ô¤¯?¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ë¤â¡¢¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¥¹¥ë¡¼¤·¡¢¡ÖËÍ¤Ï²È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê°ì¿Í¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¸òÎ®¤Î¤¢¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó¤Î¤¢¤ê¤Ü¤Ü¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤É¤ó¤°¤ê¤¿¤±¤·É×ºÊ¤È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òÄó°Æ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¥®¥ê¤¤¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÏÀäÂÐ¤Ë²È¤¬¤¤¤¤¡£°ì¿Í¤¬¤¤¤¤¡×¤È´è¤Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖºòÇ¯¤«¤ª¤È¤È¤·¤«¡¢(¥¨¡¼¥Ú¥Ã¥¯¥¹¤ò)¤á¤Ã¤Á¤ã¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥¥ó¤È¤«Çã¤Ã¤Æ¡£¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤«Ëº¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤Èº£Ç¯¤Î´êË¾¤òÅÇÏª¡£¤¹¤«¤µ¤º¡¢ÁÆÉÊ¤¬¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ç¤±¤Ø¤ó¤Ç¡£4¿Í¤Ç¤ä¤í¤¦¤ä¡£¤Ü¤Ü¤Á¤ã¤ó¤È¤¿¤±¤·¤È¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÁú¹ß¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Í? ¤À¤«¤é¡¢¥ä¥À¡£°ì¿Í¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Ã¤Æ¡¢Îä¤á¤ë¤¸¤ã¤ó¡£Å¸³«¤È¤«Á´ÉôÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¶¯¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÃÇ¸ÇµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤Î¤Ë¡¢ÁÆÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¼êÅÁ¤¦¤Ç¡£¥Æ¥ì¥µ¤Î¥Þ¥¹¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢·¯¤«¤é¤Ï¥³¥¤¥ó¤È¤«Ã¥¤ï¤Ø¤ó¤è¡×¤È¤·¤Ö¤È¤¯Äó°Æ¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÄ¶¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤¤? ¥²¡¼¥à¤ä¤ë²ÁÃÍ¤â¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö°ìÈÖ·ù¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó? ¥à¥º¥¤¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¥¬¥Ã¥¯¥ê¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ëÁÆÉÊ¤Ë¡¢¤¢¤Î¤¬¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ç¤¤ë¤é¤·¤¤¤è(¾Ð)¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢¡Ö¤ªÁ°¡¢²È¤Ë¤¤¤è¤¦¤È¤¹¤ó¤Ê! ½¸¤Þ¤ó¤Í¤ó!¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¤¢¤Î¤ÈÁÆÉÊ¤ÎÅÅÅÅÅÅÏÃ¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤Î¤¬MC¡¢ÁÆÉÊ¤¬¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡ÈÇ¤Î¥µ¥µ¥¡É¤ÎÀ¼¤Ç½Ð±é¤¹¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÅÅÅÅÅÅÇÈ¢ö¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡£¤¢¤Î¤ÈÁÆÉÊ¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ä»Å»ö¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¡¢ÂæËÜ¤Ê¤·¤ÇÅÅÏÃ»¨ÃÌ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£Ëè½µ²ÐÍË18»þº¢ÇÛ¿®¡£
¤¢¤Î
¡û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤¿! ¤ä¤Ã¤¿!¡×
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤¿! ¤ä¤Ã¤¿! ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Âç¹¥¤¡×¤È¶»¤ò¤ª¤É¤é¤»¤¿¤¢¤Î¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¤Ë¡¢¡Ö¤É¤³¹Ô¤¯?¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ë¤â¡¢¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¥¹¥ë¡¼¤·¡¢¡ÖËÍ¤Ï²È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê°ì¿Í¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¸òÎ®¤Î¤¢¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó¤Î¤¢¤ê¤Ü¤Ü¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤É¤ó¤°¤ê¤¿¤±¤·É×ºÊ¤È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òÄó°Æ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¥®¥ê¤¤¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÏÀäÂÐ¤Ë²È¤¬¤¤¤¤¡£°ì¿Í¤¬¤¤¤¤¡×¤È´è¤Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤Î¤Ë¡¢ÁÆÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¼êÅÁ¤¦¤Ç¡£¥Æ¥ì¥µ¤Î¥Þ¥¹¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢·¯¤«¤é¤Ï¥³¥¤¥ó¤È¤«Ã¥¤ï¤Ø¤ó¤è¡×¤È¤·¤Ö¤È¤¯Äó°Æ¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÄ¶¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤¤? ¥²¡¼¥à¤ä¤ë²ÁÃÍ¤â¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö°ìÈÖ·ù¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó? ¥à¥º¥¤¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¥¬¥Ã¥¯¥ê¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ëÁÆÉÊ¤Ë¡¢¤¢¤Î¤¬¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ç¤¤ë¤é¤·¤¤¤è(¾Ð)¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢¡Ö¤ªÁ°¡¢²È¤Ë¤¤¤è¤¦¤È¤¹¤ó¤Ê! ½¸¤Þ¤ó¤Í¤ó!¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¤¢¤Î¤ÈÁÆÉÊ¤ÎÅÅÅÅÅÅÏÃ¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤Î¤¬MC¡¢ÁÆÉÊ¤¬¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡ÈÇ¤Î¥µ¥µ¥¡É¤ÎÀ¼¤Ç½Ð±é¤¹¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÅÅÅÅÅÅÇÈ¢ö¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡£¤¢¤Î¤ÈÁÆÉÊ¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ä»Å»ö¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¡¢ÂæËÜ¤Ê¤·¤ÇÅÅÏÃ»¨ÃÌ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£Ëè½µ²ÐÍË18»þº¢ÇÛ¿®¡£