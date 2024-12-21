ÊÆ²¼±¡¡¢¤Ä¤Ê¤®Í½»»°Æ¤ò²Ä·è¡¡À¯ÉÜÊÄº¿¤¬Ç÷¤ëÃæ
¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ²¼±¡¤Ï£²£°Æü¡¢£²£±Æü¸áÁ°£°»þ¤ËÇ÷¤ëÀ¯ÉÜÊÄº¿¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Ä¤Ê¤®Í½»»°Æ¤ò²Ä·è¤·¤¿¡£
¼¡¤Ï¾å±¡¤¬Í½»»°Æ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Í½»»°Æ¤ò¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Î¤â¤È¤ËÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ðÌ¾¤ò·Ð¤ÆË¡Î§¤¬À®Î©¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î¤Ä¤Ê¤®Í½»»°Æ¤ÏÀ¯ÉÜÍ½»»¤ò£³·î¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¤ÆºÒ³²µß±ç¤äÇÀ²È¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ëÆâÍÆ¤À¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¶¦ÏÂÅÞµÄ°÷¤ËÂÐ½è¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿ºÄÌ³¾å¸Â¤ÎÄä»ß¤ÏÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÍ¿ÌîÅÞ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿Åö½é°Æ¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢Í½»»¶¨µÄ¤òÆñ¹Ò¤µ¤»¤¿¡£²¼±¡¤Ç¤Î²Ä·è¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Ï¢Ë®µÄ²ñ¤Ç¤Ï¶¦ÏÂÅÞµÄ°÷¤¬£²£´»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¯ÉÜÊÄº¿²óÈò¤ÎÊýÅÓ¤òÃµ¤Ã¤ÆËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò¼õ¤±¡¢¶¦ÏÂÅÞ¤ÏÄ¶ÅÞÇÉ¤ÎÍ½»»°Æ¤òÇò»æ²½¡£Ì±¼çÅÞ¤«¤éÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¶¦ÏÂÅÞ¼çÆ³¤Î²¼±¡¤Ï£±£¹Æü¡¢ºÄÌ³¾å¸Â¤Î£²Ç¯Ää»ß¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¶¦ÏÂÅÞÍ½»»°Æ¤Î²Ä·è¤ËÆ°¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎË¡°Æ¤ÏÌ±¼çÅÞµÄ°÷¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¿¿ô¤Î¶¦ÏÂÅÞµÄ°÷¤«¤é¤âÈ¿ÂÐ¤ËÁø¤¤¡¢µÄ²ñ¶¦ÏÂÅÞ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Î¸Â³¦¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡£