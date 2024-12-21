¡Ú5Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¡ÛÉÄ¾ì¥¹¥¡¼¾ì¤Î¥²¥ì¥ó¥Ç¤ò¥¹¥Ð¥ë¼Ö¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤ëÂÎ¸³¡¡¡Ö¥¹¥Ð¥ë¡¦¥²¥ì¥ó¥Ç¥¿¥¯¥·¡¼2025¡×
¡Ö¥¹¥Ð¥ë¡¦¥²¥ì¥ó¥Ç¥¿¥¯¥·¡¼2025¡×¤ò³«ºÅ
¥¹¥Ð¥ë¤Ï¡¢2025Ç¯1·î18Æü/19Æü/25Æü/26Æü¤Î4Æü´Ö¡¢ÉÄ¾ì¥¹¥¡¼¾ì¡Ê¿·³ã¸©¡Ë¤Ç¡Ö¥¹¥Ð¥ë¡¦¥²¥ì¥ó¥Ç¥¿¥¯¥·¡¼2025¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛºÇ¿·¤Î¥¹¥Ð¥ë¼Ö¤ò¤ß¤ë¡¡Á´134Ëç
¥²¥ì¥ó¥Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ï¡¢¥¹¥Ð¥ë¤ÎSUV¤ò¥×¥í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬±¿Å¾¤·¡¢¥¹¥¡¼¾ì¤ò¥ê¥Õ¥È¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢³§ÍÍ¤Ë¥·¥ó¥á¥È¥ê¥«¥ëAWD¤ò³Ë¤È¤·¤¿Àã¾åÀÇ½¤Î¹â¤µ¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¥²¥ì¥ó¥Ç¾åÉô¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
¡Ö¥¹¥Ð¥ë¡¦¥²¥ì¥ó¥Ç¥¿¥¯¥·¡¼2025¡×¤ò³«ºÅ¡£
¥²¥ì¥ó¥Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ï2014Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤·¡¢º£²ó¤Ï¡¢2020Ç¯°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È½éÆü¤È¤Ê¤ë1·î18Æü¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥Ð¥ë¡ßÁ´ÆüËÜ¥¹¥¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê°Ê²¼¡¢SAJ¡ËÆÃÊÌ´ë²è¡×¤ò¼Â»Ü¡£SAJ²ñÄ¹¤Ç¡¢¥²¥ì¥ó¥Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¸¶ÅÄ²íÉ§»á¤¬Íè¾ì¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿1976Ç¯¤è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëSAJ¤Ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬2026Ç¯¤Ë50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¥µ¥Ý¡¼¥È¥«¡¼¤È¤·¤Æ¼ÖÎ¾ÂßÍ¿¤·¤Æ¤¤¿ÎòÂå¥¹¥Ð¥ë¼Ö¤òÉü³è¤µ¤»¡¢¥Ç¥â¥é¥ó¤ä¼ÖÎ¾Å¸¼¨¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥Ð¥ë¡¦¥²¥ì¥ó¥Ç¥¿¥¯¥·¡¼2025³µÍ×
¡¦ÆüÄø¡§2025Ç¯1·î18Æü/19Æü/25Æü/26Æü
¡¦»þ´Ö¡§9:00¡Á16:30
¡¦¾ì½ê¡§ÉÄ¾ì¥¹¥¡¼¾ì¡Ê¿·³ã¸©¡Ë¥¹¥Ð¥ë¡¦¥²¥ì¥ó¥Ç¥¿¥¯¥·¡¼ÆÃÀß²ñ¾ì
´ü´ÖÃæ¤Î¼ç¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀã¾å¥É¥ê¥Õ¥È¥·¥ç¡¼/Àã¾å¥Ê¥¤¥È¥Ç¥â¥é¥ó¥·¥ç¡¼
¥é¥ê¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢ÀãÆ»¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÁö¤ê²ó¤ë¡£
1·î18Æü/25Æü¤Ë¤Ï¥Ê¥¤¥¿¡¼½ªÎ»¸å¤Î¥²¥ì¥ó¥Ç¤òÁö¤ë¥Ê¥¤¥È¥é¥ó¤âÍ½Äê¡£
¡¦Àã¾å¥É¥ê¥Õ¥È¥·¥ç¡¼¡§1·î18Æü/19Æü/25Æü/26Æü ³Æ12:00
¡¦Àã¾å¥Ê¥¤¥È¥Ç¥â¥é¥ó¥·¥ç¡¼¡§1·î18Æü/25Æü ³Æ20:30
¡Ö¥²¥ì¥ó¥Ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º¡×¤È¤·¤Æ¶È³¦¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿´ë¶È¤È¶¦¤ËÉÄ¾ì¤ÎÅß¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢ÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹¤ÎÅ¸³«¤äÍè¾ì¼Ô¸þ¤±¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£