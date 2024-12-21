¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¡ÖÆ¨¤²¼ã¡×¤Ê¤É¥°¥Ã¥¹¥Þ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò»£¤ê²¼¤í¤·¡ª¡Ú#¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿¡Û
³«ºÅ´ü´Ö¡§12·î21～22Æü
²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì Å¸¼¨¥Ûー¥ë1～9¡ÊÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-1¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¡¡12·î21¡¦22Æü³«ºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤Î¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¡¢¿·ºî¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¸¶·¿¤ä¥Ç¥³¥Þ¥¹¤¬Â¿¿ôÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¤ä¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¤Ë¡ÖÆ¨¤²¾å¼ê¤Î¼ã·¯¡×¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤«¤é¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥Öー¥¹¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
(C)ÀÖºä¥¢¥«¡ß²£Áä¥á¥ó¥´¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)¥¢¥ó¥®¥ã¥Þ¥ó¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥éー¥á¥óÀÖÇÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)±óÆ£Ã£ºÈ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦SPY¡ßFAMILYÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)ÀéÍÕÐÒÀ¸¡¿½¸±Ñ¼Ò
(C)´äÅÄÀã²Ö¡¦ÀÄÌÚÍµ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Þ¥¸¥ë¥ß¥¨À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)¥¿¥«¥Ò¥í¡¦ÃÝÂ¼ÍÎÊ¿¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦ËâËÉÂâ¹ÊóÉô
(C)Î¶¹¬¿¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥À¥ó¥À¥À¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)¶¶ËÜÍª¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥ê¥ê¥µÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)¸Å´Ü½Õ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)¾¾°æÍ¥À¬¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦Æ¨¤²¾å¼ê¤Î¼ã·¯À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)¤ß¤«¤ï³¨»Ò¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦KADOKAWA¡¦MAPPA.
(C)»°±ºäñ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥¢¥ª¤Î¥Ï¥³¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)ÅÄÈ«Íµ´ð¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥íー¥ÐーÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)Âç¾ì¤Ä¤°¤ß¡¦¾®Èª·ò¡¿½¸±Ñ¼Ò