¿åÃ«È»¡Ö¶â·ç¡×¤ËÇº¤à¡¡¡ÖÃÏ¹ö¤ò¸«¤Ê¤¤ãÌÜ¤¬³Ð¤á¤Ê¤¤¡×¡Ö²Ç¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤ß¤è¡×ºä¾åÇ¦¤¬¿É¤é¤Ä
¡¡¸µÂîµåÁª¼ê¤Î¿åÃ«È»¤¬¡¢¤¢¤¹22ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ø¥Þ¥ë¥³¥Ý¥í¥ê¡ª¡Ù¡Ê¸å0¡§59¡¡¡Á2¡§54¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ø¥Þ¥ë¥³¥Ý¥í¥ê¡ª¡Ù¤é¤·¤¤ÅìÌî¹¬¼£¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê»ÅÁð
¡¡º£²ó¤ÏÊüÁ÷ÏÈ¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡ÖÇ¯Ëö¹±Îã¡ªÅìÌî¡ßºä¾å¤ªÇº¤ßÁêÃÌSP¡×´ë²è¡£Æ±¤¤Ç¯¥³¥ó¥Ó¤Îºä¾åÇ¦¤ÈÈÖÁÈMC¡¦ÅìÌî¹¬¼£¤¬¡¢·ÝÇ½¿Í¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ¤Ë±þ¤¨¤ë¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¤¥ä¡¼¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ªÇº¤ß¥²¥¹¥È¤Ë¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¿åÃ«¤â²Ã¤ï¤ë¡£
¡¡¿åÃ«¤ÎÇº¤ß¤Ï¡Ö¶â·ç¡×¡£4Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÄÌ»»4¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂîµå¤Ç¤Ï¡È¾¡¤Á¤Þ¤¯¤ê¡É¡£¤·¤«¤·¡ÈÅê»ñ¡É¤ÇÉé¤±¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¡¦ºä¾å¤Ï¡ÖÃÏ¹ö¤ò¸«¤Ê¤¤ãÌÜ¤¬³Ð¤á¤Ê¤¤¡×¡Ö²Ç¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤ß¤è¡×¤È¿É¤é¤Ä¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò´ó¤»¤ë¡£
MC¡§ÅìÌî¹¬¼£
¸«ÆÏ¤±¿Í¡§ºä¾åÇ¦¡¢¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹
¤ªÇº¤ß¥²¥¹¥È¡§¿åÃ«È»¡¢¾¾Åè¾°Èþ¡¢¼ã°æ¤ª¤µ¤à¡¢¥â¥À¥ó¥¿¥¤¥à¥¹¡¢¹ñºêÏÂÌé¡Ê¥é¥ó¥¸¥ã¥¿¥¤¡Ë
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ø¥Þ¥ë¥³¥Ý¥í¥ê¡ª¡Ù¤é¤·¤¤ÅìÌî¹¬¼£¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê»ÅÁð
¡¡º£²ó¤ÏÊüÁ÷ÏÈ¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡ÖÇ¯Ëö¹±Îã¡ªÅìÌî¡ßºä¾å¤ªÇº¤ßÁêÃÌSP¡×´ë²è¡£Æ±¤¤Ç¯¥³¥ó¥Ó¤Îºä¾åÇ¦¤ÈÈÖÁÈMC¡¦ÅìÌî¹¬¼£¤¬¡¢·ÝÇ½¿Í¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ¤Ë±þ¤¨¤ë¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¤¥ä¡¼¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ªÇº¤ß¥²¥¹¥È¤Ë¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¿åÃ«¤â²Ã¤ï¤ë¡£
¡¡¿åÃ«¤ÎÇº¤ß¤Ï¡Ö¶â·ç¡×¡£4Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÄÌ»»4¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂîµå¤Ç¤Ï¡È¾¡¤Á¤Þ¤¯¤ê¡É¡£¤·¤«¤·¡ÈÅê»ñ¡É¤ÇÉé¤±¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¡¦ºä¾å¤Ï¡ÖÃÏ¹ö¤ò¸«¤Ê¤¤ãÌÜ¤¬³Ð¤á¤Ê¤¤¡×¡Ö²Ç¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤ß¤è¡×¤È¿É¤é¤Ä¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò´ó¤»¤ë¡£
MC¡§ÅìÌî¹¬¼£
¸«ÆÏ¤±¿Í¡§ºä¾åÇ¦¡¢¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹
¤ªÇº¤ß¥²¥¹¥È¡§¿åÃ«È»¡¢¾¾Åè¾°Èþ¡¢¼ã°æ¤ª¤µ¤à¡¢¥â¥À¥ó¥¿¥¤¥à¥¹¡¢¹ñºêÏÂÌé¡Ê¥é¥ó¥¸¥ã¥¿¥¤¡Ë