¤ª¶â»ý¤Á¤ÏµÙÆü¤Ë¡Ö¼ãÊÖ¤ë¡×¡© ¤ª¶â»ý¤ÁÎ®¤ÎµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý
À¸»ºÀ¤Î¹â¤¤¿Í¤Ï¡¢µÙÆü¤äÏ¢µÙ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆµÙÆü¤ËÂ©È´¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ºÇ¶á¤Î¸¦µæ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¸µ¶ä¹Ô°÷¤Ï¸«¤¿¡ª1000Ëü±ßÃù¶â¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¤ª¶â»ý¤Á¤Ï¡Öµ¤Ê¬¤¬¼ãÊÖ¤ë¡×¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¹¥¤à¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Ê¿Í¤Û¤É¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥è¥¬¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£µÕ¤Ë¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Û¤É¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥è¥¬¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡Öµ¤Ê¬¤¬¼ãÊÖ¤ë¡×¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Î¹¥Îã¤Ç¤¹¡£¤ª¶â»ý¤Á¤Û¤É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¡ª¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤¿¤È¤¨¤ÐMeta¡Ê¸µFacebook¡Ë¤òÁÏ¶È¤·¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°»á¤Ï½À½Ñ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥ÈÁÏ¶È¼Ô¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä»á¤ÏºÇ¶á¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¢¨¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨ÈÄ¾õ¤Î¥Ñ¥É¥ë¤ò»È¤¤¡¢·ê¤¢¤¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Á¹ç¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä
¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥ÄÁí¹çÉÂ±¡¤Î°å»Õ¥Ö¥é¥Ã¥É¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Ç¥£¥Ã¥«¡¼¥½¥ó»á¤é¤Ï¡¢¹â¤¤Ç§ÃÎÇ½ÎÏ¤òÍ¤¹¤ë¹âÎð¼Ô¤ò¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¥¤¥¸¥ã¡¼¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢Èà¤é¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤òÃµ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æ¬Ç¾¤ò¼ã¤¯ÊÝ¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¡×·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÊÌ¤Î¸¦µæ¤Ç¤â¡ÖµÙÆü¤Ë¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ËþÂ´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¡×¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¡ÖÄ©Àï¡×¤Ï¡¢Í°ÕµÁ¤ÊµÙ¤ß¤ò²á¤´¤¹¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢Êë¤é¤·¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÆÀ¤Ç¥À¥é¥À¥é¤È²á¤´¤¹µÙÆü¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢µ¤Ê¬¤¬¼ãÊÖ¤ê¡¢µÙÆü¤ÎËþÂ´¶¤âÂ¿¤¤¤Ë¹â¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤«¤¯¤¤¤¦É®¼Ô¤Ï¡¢µÙÆü¤Ï¥À¥é¥À¥é²á¤´¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥À¥é¥À¥é²á¤´¤¹¤è¤ê¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖµÙ¤ß¤ÎÆü¤¯¤é¤¤¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÄË¤¤¤Û¤ÉÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°Õ³°¤Ë¤â¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤¿µÙÆü¤Û¤É¡¢¡Ö¤À¤é¤À¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤Ê¬¤¬¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤ÎµÙÆü¤Ï¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»²¹Í»ñÎÁ¡§¤ª¶â»ý¤Á¤ÏµÙÆü¤Ë¼ãÊÖ¤ë¡©¡Êhttps://allabout.co.jp/gm/gc/503812/¡Ë
Ê¸¡§Ãæ¸¶ ÎÉÂÀ¡Ê¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¦¥È¥ì¡¼¥À¡¼¡Ë
18ºÐ¤Ë³ô¤ò»Ï¤á¡¢25ºÐ¤ÇYahoo!³ô²ÁÍ½ÁÛÃ£¿Í¤Ç¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¼ç¤Ë³ô¼°Åê»ñ¤È¥Þ¥Í¡¼¡Ê¤ª¶â¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤òSNS¤äYouTube¡¢¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¡£IQ¾å°Ì2¡ó¤ÎMENSA²ñ°÷¡£
(Ê¸:Ãæ¸¶ ÎÉÂÀ¡Ê¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¦¥È¥ì¡¼¥À¡¼¡Ë)
¢¡¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¸µ¶ä¹Ô°÷¤Ï¸«¤¿¡ª1000Ëü±ßÃù¶â¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¤ª¶â»ý¤Á¤ÎµÙÆü¤äÏ¢µÙ¤Î²á¤´¤·Êý¥É¥¤¥Ä¤Î¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÄÂç³Ø¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¼ã¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ÂÇ¯Îð¤¬¼ã¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬¼ã¤¤¤È¡Ö´¶¤¸¤ë¡×¤À¤±¤ÇOK¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡Öµ¤Ê¬¤¬¼ãÊÖ¤ë¡×¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Î¹¥Îã¤Ç¤¹¡£¤ª¶â»ý¤Á¤Û¤É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¡ª¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤¿¤È¤¨¤ÐMeta¡Ê¸µFacebook¡Ë¤òÁÏ¶È¤·¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°»á¤Ï½À½Ñ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥ÈÁÏ¶È¼Ô¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä»á¤ÏºÇ¶á¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¢¨¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨ÈÄ¾õ¤Î¥Ñ¥É¥ë¤ò»È¤¤¡¢·ê¤¢¤¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Á¹ç¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä
µÙÆü¤Ë¼ãÊÖ¤í¤¦¡ª¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Ç¾¤ò¼ã¤¯ÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥ÄÁí¹çÉÂ±¡¤Î°å»Õ¥Ö¥é¥Ã¥É¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Ç¥£¥Ã¥«¡¼¥½¥ó»á¤é¤Ï¡¢¹â¤¤Ç§ÃÎÇ½ÎÏ¤òÍ¤¹¤ë¹âÎð¼Ô¤ò¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¥¤¥¸¥ã¡¼¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢Èà¤é¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤òÃµ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æ¬Ç¾¤ò¼ã¤¯ÊÝ¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¡×·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÊÌ¤Î¸¦µæ¤Ç¤â¡ÖµÙÆü¤Ë¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ËþÂ´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¡×¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¡ÖÄ©Àï¡×¤Ï¡¢Í°ÕµÁ¤ÊµÙ¤ß¤ò²á¤´¤¹¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢Êë¤é¤·¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÆÀ¤Ç¥À¥é¥À¥é¤È²á¤´¤¹µÙÆü¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢µ¤Ê¬¤¬¼ãÊÖ¤ê¡¢µÙÆü¤ÎËþÂ´¶¤âÂ¿¤¤¤Ë¹â¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤«¤¯¤¤¤¦É®¼Ô¤Ï¡¢µÙÆü¤Ï¥À¥é¥À¥é²á¤´¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥À¥é¥À¥é²á¤´¤¹¤è¤ê¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖµÙ¤ß¤ÎÆü¤¯¤é¤¤¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÄË¤¤¤Û¤ÉÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°Õ³°¤Ë¤â¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤¿µÙÆü¤Û¤É¡¢¡Ö¤À¤é¤À¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤Ê¬¤¬¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤ÎµÙÆü¤Ï¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»²¹Í»ñÎÁ¡§¤ª¶â»ý¤Á¤ÏµÙÆü¤Ë¼ãÊÖ¤ë¡©¡Êhttps://allabout.co.jp/gm/gc/503812/¡Ë
Ê¸¡§Ãæ¸¶ ÎÉÂÀ¡Ê¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¦¥È¥ì¡¼¥À¡¼¡Ë
18ºÐ¤Ë³ô¤ò»Ï¤á¡¢25ºÐ¤ÇYahoo!³ô²ÁÍ½ÁÛÃ£¿Í¤Ç¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¼ç¤Ë³ô¼°Åê»ñ¤È¥Þ¥Í¡¼¡Ê¤ª¶â¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤òSNS¤äYouTube¡¢¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¡£IQ¾å°Ì2¡ó¤ÎMENSA²ñ°÷¡£
(Ê¸:Ãæ¸¶ ÎÉÂÀ¡Ê¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¦¥È¥ì¡¼¥À¡¼¡Ë)