µÜºê¤¬ÅìµþV¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÃæ¤ÎMFÆïÂç¼ù¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀŽ¢µÜºê¤Î¾º³Ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹Ž£
¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤Ï21Æü¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤«¤é²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿MFÆïÂç¼ù(24)¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æï¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Ç¡¢¶Í°þ²£ÉÍÂç³Ø¤«¤é2023¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅìµþVÆþÃÄ¤·¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÏJ2¥ê¡¼¥°3»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ï´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿µÜºê¤ÇJ3¥ê¡¼¥°19»î¹ç¡¢YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×1»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ6»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
´°Á´°ÜÀÒ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëÆï¤ÏÎ¾¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê
Ž¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°È¾Àï¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó»î¹ç¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤º²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢µÜºê¤Î¾º³Ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤ÏµÜºê¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¾Ð´é¤Ç½ª¤¨¤é¤ì¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹Ž£
¢¡Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£
Ž¢¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤º²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾º³Ê¤È¤¤¤¦¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿Ž£
Ž¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¤Ç²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤ÆµÜºê¤ÇÎÏ¤ò¤Ä¤±¡¢£Ê£±¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë´Ø¤ï¤ë³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿Ž£
Æï¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Ç¡¢¶Í°þ²£ÉÍÂç³Ø¤«¤é2023¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅìµþVÆþÃÄ¤·¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÏJ2¥ê¡¼¥°3»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ï´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿µÜºê¤ÇJ3¥ê¡¼¥°19»î¹ç¡¢YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×1»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ6»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
´°Á´°ÜÀÒ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëÆï¤ÏÎ¾¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ž¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°È¾Àï¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó»î¹ç¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤º²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢µÜºê¤Î¾º³Ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤ÏµÜºê¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¾Ð´é¤Ç½ª¤¨¤é¤ì¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹Ž£
¢¡Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£
Ž¢¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤º²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾º³Ê¤È¤¤¤¦¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿Ž£
Ž¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¤Ç²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤ÆµÜºê¤ÇÎÏ¤ò¤Ä¤±¡¢£Ê£±¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë´Ø¤ï¤ë³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿Ž£