¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï¡ÖÂç¤¤¹¤®¤ëÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¡×Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó·è¤Þ¤ê¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×
½÷Í¥¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼«¿È¤Î2025Ç¯¥¢¡¼¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Öito¡×¡Ê¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡ËÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
19Æü¤Ë22ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö¡ÊÃÂÀ¸Æü¤Ï¡Ë»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÁá¤¯¿²¤Ê¤¤¤È¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤Æ½Ð¤¿¤é¡¢¡Ê22ºÐ¤Ë¡Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÂçÎÌ¤Î¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
25Ç¯¸å´üNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë·èÄê¤·¡¢°ìÌöÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£º£Ç¯1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö2024Ç¯¤ÏÅ¾µ¡¤ÎÇ¯¡£¼«Ê¬¤ÎÂç¤¤¹¤®¤ëÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤´±ï¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ê¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¡Ë¤â¤¦¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£1Ç¯´Ö1¿Í¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Áá¤¯Âçºå¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£