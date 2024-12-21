ÃæÆü¡¦¹â¶¶¹¨¡¢5700Ëü±ßÁý¤Î1²¯2000Ëü±ß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
¡¡ÃæÆü¡¦¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤¬21Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤·¡¢5700Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð1²¯2000Ëü±ß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤·¤¿¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£
¡¡¡Ö¥µ¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£µ¨¤Ï21»î¹ç¤Ç¼«¿È½é¤Î2·å¤È¤Ê¤ë12¾¡¡Ê4ÇÔ¡Ë¤òµÏ¿¡£Î¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎËÉ¸æÎ¨1¡¦38¤Ç¡¢ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ11·î¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ø´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï¼«¿È½é¤Î³«ËëÅê¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¹â¶¶¹¨¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó3¡¦28¤òÁÀ¤Ã¤Æ½àÈ÷¤·¤Þ¤¹¡£²¿¾¡¤È¤«Äê¤á¤º¤Ë¡¢Á°¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢Åê¤²¤ë»î¹ç¤ÏÁ´¤Æ¾¡¤Ä¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£