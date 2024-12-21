²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡ÄÂÖÅÙµÞÊÑ¤¹¤ë¥ª¥¦¥à¤µ¤ó¡¡Æ¬¤Î±©º¬¤òµÕÎ©¤Æ¡¢Æ¬¤ò¥°¥ë¥°¥ë¡¡¤Ê¤¼¡©
¡¡ÂÖÅÙ¤¬µÞ¤ËÊÑ¤ï¤ë¥ª¥¦¥à¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤´¤¤²¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ÄÆ¬¤Î±©º¬¤òµÕÎ©¤Æ¤Æ¡¢Æ¬¤ò¥°¥ë¥°¥ë¡ª¥¿¥¤¥Ï¥¯¥ª¥¦¥à¤Î¤æ¤¤Þ¤ë¤¯¤ó¡Ê8¡Ë
¢£¤´¤¤²¤ó¤«¤é°ìÊÑ¡ªÆ¬¤ò¥°¥ë¥°¥ë¡Ä
¡¡ÎÁÍý¤ò¤¹¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥ª¥¦¥à¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡£
¡¡Éô²°¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤ê¡¢¤´¤¤²¤ó¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸å¤í¤«¤é»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡Ä¤³¤Á¤é¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡ª
¡¡Æ¬¤Î±©¤òµÕÎ©¤Æ¤Æ¡¢Æ¬¤ò¥°¥ë¥°¥ë¤È·ã¤·¤¯²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¥ª¥¦¥à¤Ï²Î¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢Æ¬¤ò¥°¥ë¥°¥ë²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¢£ÀìÌç²È¡ÖµÞ¤Ë¿Í¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡Æ¬¤ò¥°¥ë¥°¥ë²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥¤¥Ï¥¯¥ª¥¦¥à¤Î¤æ¤¤Þ¤ë¤¯¤ó¡Ê8¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢¤æ¤¤Þ¤ë¤¯¤ó¤Ï²Î¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢Æ¬¤ò¥°¥ë¥°¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡²£ÉÍ¾®Ä»¤ÎÉÂ±¡¡¦³¤Ï·ÂôÏÂÁñ±¡Ä¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö¤´¤¤²¤ó¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ËµÞ¤Ë¿Í¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤¤¤Æ¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ö±©Ä»¿µ°ì ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×2024Ç¯12·î20ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë
¢¨¤³¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£