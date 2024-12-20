ÂçÄ²¥«¥á¥é¡ÊÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¡Ë¤ÎÄË¤ß¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©¸¶°ø¡¦ÂÐ½èË¡¤ò²òÀâ
ÂçÄ²¥«¥á¥é¡ÊÂçÄ²Æâ»ë¶À¡Ë¤ÏÂçÄ²¤¬¤ó¤ò»Ï¤á¡¢ÂçÄ²Æâ¤Î±ê¾É¤ä¥Ý¥êー¥×¤Î¸¡ºº¡¦¼£ÎÅ¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¸ú¤Ê¥Äー¥ë¤Ç¡¢ÉÂÊÑ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü¼£ÎÅ¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢ÂçÄ²Æâ¤ËÂçÄ²¥«¥á¥é¤òÁÞÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÄË¤ß¡¦Ä¥¤ê¤Ê¤É¤Î¶ìÄË¤òÈ¼¤¦¸¡ººÊýË¡¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÍýÍ³¤Ë¼õ¿Ç¤ò¤¿¤á¤é¤¦Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏÂçÄ²¥«¥á¥é¤ò»È¤Ã¤¿¸¡ºº¤ä¼£ÎÅ¤ÎÆâÍÆ¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ëÄË¤ß¤Î¸¶°ø¡¦ÂÐ½èË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÄ²¥«¥á¥é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¤à¤ä¤ß¤ËÉÝ¤¬¤é¤ºÀÑ¶ËÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂçÄ²¥«¥á¥é¤ÎÄË¤ß¤Î¸¶°ø¤Ï¡©
ÂçÄ²¥«¥á¥é¤ÇÄË¤ß¤¬À¸¤¸¤ë¸¶°ø¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ÂçÄ²¥«¥á¥é¤Ç¶ìÄË¤¬¤¢¤ë½Ö´Ö¤Ï ÂçÄ²¥«¥á¥é¤òÁÞÆþ¤·¤¿¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÄ²¥«¥á¥é¤ÎÄÌÏ©¤Ë¤Ê¤ëÂçÄ²¤Ï¡¢Åû¾õ¤Î¶ÚÆù¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤¬¤ê³Ñ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢æêÌç¤«¤éÄ¾Ä²¡¦S»ú·ëÄ²¤Ø¤ÈÂçÄ²¥«¥á¥é¤òÄÌ¤¹ºÝ¤Ë¡¢²¡¤·¤¿¤ê°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¤ò²¡¤·¤³¤à¤¿¤á¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£æêÌç¤ËÄË¤ß¤¬½Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÞÆþ»þ¤ËÅÉÉÛ¤¹¤ë½á³ê¥¼¥êー¤Ë¶É½êËã¿ìºÞ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÄË¤ß¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Ä²Æâ¤ò¸«¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤áÃº»À¥¬¥¹¤ä¶õµ¤¤òÃíÆþ¤·¤ÆÆâÉô¤ò¹¤²¤ëÁàºî¤Ç¤â¡¢Ä²ÊÉ¤ò°ú¤±ä¤Ð¤¹¤¿¤á¤ªÊ¢¤¬Ä¥¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë²áµî¤Î¼ê½Ñ¤äÄÙáçÀ×¤¬ÌþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÂçÄ²Æâ»ë¶À¤ÎÄÌ²á¤·¤¿»þ¤ËÄË¤ß¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÄË¤ß¤ÎÀ¸¤¸Êý¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©ÂçÄ²¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ëÄË¤ß¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬ÁêÅöÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸¡ºº»þ¤ÎÄË¤ß¤Ï¡¢¼ç¤ËÂçÄ²Æâ¤ò¥«¥á¥é¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë»þ¤ËÀ¸¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÂçÄ²¤ÏÄ¹¤µ¡¦ÂÀ¤µ¡¦¶ÊÀþÉôÊ¬¤Î³ÑÅÙ¤Ê¤É¸Ä¿Íº¹¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÄË¤ß¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÂçÄ²¥«¥á¥é¤Î°ÜÆ°¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç¤¤Ê°ã¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
S»ú·ëÄ²¡¦¾å¹Ô·ëÄ²¤«¤é²£¹Ô·ëÄ²¤Ø¤Î°Ü¹ÔÉô¤Î¤è¤¦¤Ê¶þ¶ÊÉôÊ¬¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¸¤¸¤ëÄË¤ß¤Î¸Ä¿Íº¹¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·ãÄË¤Ç¸¡ºº¤òÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÄ²Æâ¤Ë»Ä¤ë²áµî¤ÎÄÙáç¤ä¼ê½Ñ¤Îº¯¤Ç¤âÄË¤ß¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´û±ý¾É¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤è¤ë¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçÄ²¥«¥á¥é¤òÁàºî¤¹¤ëÊýË¡¤ÈÄ²¤Î·Á¤ÎÁêÀ¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï°å»Õ¤¬²¼¼ê¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÞÆþÊýË¡¤Î¹©É×¤ÇÄË¤ß¤Î·Ú¸º¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤¹¤«¡©ÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¤Ç¡¢ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ë¤ÏÍ×°ø¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ºÉÂÅª¤ÊÍ×°ø¤Ç¤Ï¡¢ÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤ä¥¯¥íー¥óÉÂ¤Ê¤É¤ÇÄ²¤Î¿À·Ð¤¬²áÉÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Àº¿ÀÅª¤ÊÍ×°ø¤Ç¡¢¸¡ºº¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¤ÉÔ°Â¡¦¶²ÉÝ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÇÄË¤ß¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÈÂÎÅªÍ×°ø¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Ë³«Ê¢¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¿Í¤Ç¤ÏÂçÄ²¤¬ÌþÃå¡¦ÊÑ·Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ò¥«¥á¥é¤¬ÄÌ¤ë¤ÈÌµÍý¤ÊÎÏ¤¬²Ã¤ï¤êÄË¤ß¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£ÂÎ·ÁÅª¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤»·¿¤Î¿Í¤¬ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ëÄ²¤Î¼þ°Ï¤Î»éËÃÁÈ¿¥¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢¹üÈ×¤¬¶¹¤¯Ä²¤¬ÀÞ¤ê¾ö¤Þ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¶ÊÀþÉô¤¬Â¿¤¯¡¢¥«¥á¥é¤¬ÄÌ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
ÈîËþÅÙ»Ø¿ô¤ÎBMI¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢18Ì¤Ëþ¤Î¤ä¤»·¿¤Î¿Í¤ÏÆÃ¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÄ²¥«¥á¥é¤ÎÂÀ¤µ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ÂçÄ²¥«¥á¥é¤Ï°ß¥«¥á¥é¤è¤ê¾¯¤·ÂÀ¤á¤Ç¡¢Ä¾·Â11～13mm¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï9mmÄøÅÙ¤Î¶ËºÙ·Â¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ê¡¢½À¤é¤«¤¤ºà¼Á¤ÇÄË¤ß¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¾ï¤Ë²þÎÉ¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ËÂçÄ²¥«¥á¥é¤ÎÂÀ¤µ¤ÏºÙ¤¤¤Û¤¦¤¬ÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢µ¡Ç½Åª¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀèÃ¼Éô¤Ï»£ÁüÁÇ»Ò¤Î¤Û¤«¡¢¥é¥¤¥È¡¦µÛ°úîé»Ò¸ý¡¦Á÷µ¤Á÷¿å¸ý¤Ê¤É¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿Àº¹ª¤Ê¹½Â¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤òÁÞÆþ¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï½á³ê¥¼¥êー¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÄ²Æâ»ë¶À¤ÎÄ¹¤µ¤Ï80～90cm¤ÇÂçÄ²¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤ÊÄ¹¤µ1.5m¤è¤êÃ»¤¯¡¢ÂçÄ²¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤Ê¤¬¤éæêÌç¤«¤éÌÕÄ²¤Þ¤ÇÁ´ÂÎ¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÄ²¥«¥á¥é¤Î½êÍ×»þ´Ö¤ä¸¡ºº¤ÎÎ®¤ì
ÂçÄ²¥«¥á¥é¤Î¸¡ºº¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¼ê´·¤ì¤¿°å»Õ¤¬¹Ô¤¦ÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁÞÆþ¤«¤éÈ´µî¤Þ¤Ç15～30Ê¬¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¸¡ºº»þ´Ö¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¡¢Îã¤¨¤ÐÄ²¤¬Ä¹¤¤¤Û¤É»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥Ý¥êー¥×¡¦¼ðáç¤Ê¤É¤¬¸«¤Ä¤«¤ì¤ÐÀÚ½ü¤ä»ß·ì¤Î»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¸¡ººÁ°¤Ë¤ÏÂçÄ²Æâ¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë»öÁ°Á¼ÃÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2L¤Î²¼ºÞ¤ò°û¤ó¤ÇÊØ¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢½çÄ´¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â2»þ´Ö¤Û¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄË¤ß¤Î´ËÏÂ¤Î¤¿¤áËã¿ìºÞ¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï»ö¸å¥ê¥«¥Ð¥êー¤Ë1»þ´Ö¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ëã¿ì¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¡¢ÉÂ±¡¤ÎÂÚºß»þ´Ö¤ÏÂÔ¤Á»þ´Ö¤ò´Þ¤á¤ÆºÇÄã3»þ´ÖÄøÅÙ¡¢Ëã¿ì»ÈÍÑ¤Ç4»þ´Ö¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉÂ±¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»öÁ°Á¼ÃÖ¤ò¼«Âð¤Ç¹Ô¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÉÂ±¡¤ÎÂÚºß»þ´Ö¤òÂç¤¤¯Ã»½Ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸¡ºº¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ÂçÄ²¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ë¸¡ºº¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë°Ê²¼¤ÎÎ®¤ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Á°Æü¤Ë¼«Âð¤Ç²¼ºÞÉþÍÑ
ÅöÆü¤ÏÀä¿©¤ÇÉÂ±¡¤Ø
2ℓ¤Î²¼ºÞ¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éÇÓÊØ¤ò·«¤êÊÖ¤¹
ÊØ¤Ë¸Ç·ÁÊª¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Çö²«¿§¤Î±ÕÂÎ¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é»öÁ°½èÃÖ´°Î»
Ãí¼Í¤ÇÄ²¤ÎÆ°¤¤òÍÞ¤¨ÂçÄ²¥«¥á¥éÁÞÆþ
ÂçÄ²¤ÎÆâÉô¤ò´Ñ»¡¤·¤Ê¤¬¤éÌÕÄ²¤ËÅþÃ£
ÉüÏ©¤Ç¤Ï¥Ý¥êー¥×¤¬¤¢¤ì¤ÐÀÚ½ü¤·¤¿¤ê¡¢²ø¤·¤¤ÉôÊ¬¤Î¸¡ÂÎ¤òºÎ¼è¤¹¤ë
¤æ¤Ã¤¯¤êÄ²Æâ¤ò´Ñ»¡¤·¤Ê¤¬¤éæêÌç¤ØÌá¤Ã¤Æ¸¡ºº½ªÎ»
¶ìÄË¤ò´ËÏÂ¤¹¤ëËã¿ì¤Ï´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÍ×Ë¾¤Ç¹Ô¤¦ÉÂ±¡¤È¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë´«¤á¤ëÉÂ±¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»È¤¦Ìô¤ÏÄÃÀÅºÞ¤Ê¤Î¤Ç¡¢·Ú¤¯Ì²¤ë¤«¤Ü¤ó¤ä¤ê¤¹¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£Ëã¿ì¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¸¡ººÃæ¤Ë¥â¥Ë¥¿ー¤ò¸«¤Ê¤¬¤é°å»Õ¤ÎÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¼ÁÌä¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸¡ºº¤Ç¤Ï¥¹¥ê¥Ã¥ÈÉÕ¤¥Ñ¥ó¥ÄÃåÍÑ¤Î¤¦¤¨¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢½÷À¤Ç¤âÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÂçÄ²¥«¥á¥é¤ÎÄË¤ß¤ÎÂÐ½èË¡¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
ÂçÄ²¥«¥á¥é¤ÎÄË¤ß¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÂÐ½èË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©ÂçÄ²¥«¥á¥é¤Î¸¡ºº¤ËÈ¼¤¦ÄË¤ß¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ½èË¡¤Ë¤è¤ê·Ú¸º¡¦²ò¾Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³Î¼Â¤ÊÂÐ½èË¡¤Ï°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤Ç¤¹¡£
Æâ»ë¶ÀÀìÌç¤Î°å»Õ¤òÁª¤Ö
¸¡ºº·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤ÊÉÂ±¡¤òÁª¤Ö
Ëã¿ìÌô¤ò»È¤¦
¤Þ¤º³Ø²ñ¤¬Ç§Äê¤¹¤ëÆâ»ë¶ÀÀìÌç¤Î°å»Õ¤Ê¤é°ìÄê¤Îµ»½Ñ¿å½à¤¬¤¢¤ê¡¢ÄË¤ß¤Î¾¯¤Ê¤¤ÁÞÆþË¡¤â²ñÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸¡ººµ»½Ñ¤Ï¿ô¤ò¤³¤Ê¤»¤Ð¸þ¾å¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾ðÊó¤Ê¤É¤Ç¸¡ºº·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ê°å»Õ¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÇ¤â³Î¼Â¤ÊÊýºö¤¬Ëã¿ìÌô¡ÊÄÃÀÅºÞ¡Ë¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤òÏÂ¤é¤²¤ÆÄË¤ß¤¬´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÃÀÅºÞ¤Ë¤Ï°ÂÁ´¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËËã¿ì»ÈÍÑ¤ò¤¦¤¿¤¦ÉÂ±¡¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂçÄ²¥«¥á¥é¤ò³Ú¤Ë¼õ¤±¤ä¤¹¤¤ÂÎÀª¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©Æâ»ë¶À¸¡ºº¤Ç¤ÏÂÎÀª¤ò¹©É×¤·¤ÆÂçÄ²¤òÆ°¤«¤·¡¢¶ÊÀþ¤ò´Ë¤¯¤·¤¿¤êÁÞÆþ¤·¤ä¤¹¤¤Êý¸þ¤ËÄ¾¤·¤ÆÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ººÇ½é¤Ïº¸Â¦¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ¹ø¤ò¶Ê¤²¡¢¤ª¿¬¤ò¸å¤í¤ËÆÍ¤½Ð¤·¤ÆÉ¨¤ò90ÅÙ¤Ë¶Ê¤²¤Þ¤¹¡£¼¡¤¤¤Ç¥«¥á¥é¤¬S»ú·ëÄ²¤«¤é¾å¹Ô·ëÄ²¤ËÆþ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤È¤ë¤Î¤Ï¡¢¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤ê±¦Â¤òº¸Â¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤ÆÉ¨¤òÊ¢Â¦¤Ë°ú¤ÉÕ¤±¤ë»ÑÀª¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÌÕÄ²¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²£¹Ô·ëÄ²¤ÎÆþ¸ý¤Ç¤Ä¤«¤¨¤¿¤éºÇ½é¤È¤ÏµÕ¤Î±¦¤ò²¼¤Ë¤·¤¿ÂÎÀª¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ²á¤·¤¿¤é¶Ä¸þ¤±¤ËÌá¤Ã¤Æ¿Ê¤ß¡¢ÌÕÄ²¤¬½ªÅÀ¤Ç¤¹¡£ÉüÏ©¤Ï´Ñ»¡¤·¤Ê¤¬¤é°ú¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ç¤Ï»ÑÀª¤òÊÑ¤¨¤Æ³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÌá¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÉÂ±¡¤«¤é»Ø¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¼«¿È¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Õ¼±¤·¤ÆÂÎ¤Î¶ÚÆù¤ò¤æ¤ë¤á¤ë
¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ª¤Ê¤é¡ÊÃíÆþ¤µ¤ì¤¿¥¬¥¹¡¦¶õµ¤¡Ë¤ò½Ð¤¹
ÂÎ¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ·ø¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥«¥á¥é¤âÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÛÄ¥¤ò´Ë¤á¤Æ¤ªÊ¢¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿µ¤ÂÎ¤ò±óÎ¸¤Ê¤¯½Ð¤»¤Ð¡¢¶ìÄË¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Æ³Ú¤Ê¸¡ºº¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÂçÄ²¥«¥á¥é¤ò¼õ¤±¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ÂçÄ²¥«¥á¥é¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î¶ìÄË¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ëÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬£³¤Ä¤Û¤Éµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²èÁü¤ÇÄ¾ÀÜÂçÄ²Æâ¤ò¸«¤é¤ì¤ë
ÀÚ½ü¤ä¸¡ÂÎ¤ÎºÎ¼è¤¬¸¡ºº¤ÈÆ±»þ¤Ë¤Ç¤¤ë
Ëã¿ì¤ò»È¤¨¤Ð¶ìÄË¤¬¤Û¤ÜÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë
ÂçÄ²Æâ»ë¶À¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÂçÄ²ÆâÉô¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÄ¾»ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£³°·Á¤À¤±¤ÎXÀþ¤äÎØÀÚ¤ê¤ÎCT²èÁü¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¿§¤ä·Á¤ÎÀººÙ¤Ê²èÁü¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤ä²èÁü¤ÎµÏ¿¤â¤Ç¤¡¢ËÄÂç¤Ê¾ðÊóÎÌ¤ò¼èÆÀ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¡ººÃæ¤ËÈ¯¸«¤·¤¿¥Ý¥êー¥×¤ÎÀÚ½ü¤ä¸¡ÂÎºÎ¼è¤¬¤Ç¤¡¢¼è¤Ã¤¿¸¡ÂÎ¤ò¤¹¤°¤ËÀ¸¸¡¤Ë²ó¤·¤Æ¿×Â®¤Ê¿ÇÃÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸¡ºº¤ËÈ¼¤¦¶ìÄË¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ëã¿ìÌô¡ÊÄÃÀÅºÞ¡Ë¤ò»È¤¨¤Ð¤Û¤Ü²ò¾Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌ²¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç²¿¤âµ²±¤¬¤Ê¤¤Êý¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°å»Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ»ÎÌ¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë
¥«¥á¥é¤Î»ëÌî¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ë
¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤
°ìÄê¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤
¤Þ¤ºµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬°å»Õ¤Îµ»ÎÌ¤Ë¥Ð¥é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£´µ¼Ô¤µ¤ó °ì¿Í°ì¿Í¤Ç°Û¤Ê¤ë¾õ¶·¤ËÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¡¢°å»Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¾ì¹ç¡¢°å»Õ¤Î¼ÂÀÓ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçÄ²¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤Ò¤À¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î±¢¤¬»à³Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉÂÊÑ¤Î¸«Íî¤È¤·¤òÍ¶È¯¤·¤Þ¤¹¡£Ãº»À¥¬¥¹¤ä¶õµ¤¤ÇÄ²¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¸«¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤â¡¢¸«Íî¤È¤·¤Îº¬Àä¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¸¡ººÊýË¡¤ÏÆü¡¹²þÎÉ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢æêÌç¤ÎÉÔ²÷´¶¡¦Ê¢Éô¤ÎËÄËþ´¶¡¦»öÁ°¤Î¶¯À©ÇÓÊØ¤Ê¤É¤ÎÉéÃ´¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ý¥êー¥×¡¦¼ðáç¤ÎÀÚ½ü¤ä¸¡ÂÎºÎ¼è»þ¤Ëµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤Àü¹¦¡¦½Ð·ì¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤ÆÆâ»ë¶À¤Ç¤Î»ß·ì½èÃÖ¤ä¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏÂçÄ²¥«¥á¥é¡ÊÂçÄ²Æâ»ë¶À¡Ë¤Î¸¡ºº¤ËÈ¼¤¦ÄË¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄË¤ß¤Î¼ç¸¶°ø¤Ï¥«¥á¥é¤ÎÁàºî¤Ë¤è¤ëÂçÄ²ÆâÌÌ¤Ø¤Î»É·ã¤Ç¤¹¡£
ÄË¤ß¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ë¸Ä¿Íº¹¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸¡ºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏÈò¤±¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤»ö¾Ý¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÄË¤ß¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÊýË¡¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÂ±¡Â¦¡¦´µ¼Ô¤µ¤óÂ¦¤È¤â¤ËÂÐ½è¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÂçÄ²¥«¥á¥é¤Î¶ìÄË¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¸¡ºº¤ò¤¿¤á¤é¤¦Êý¤¬Â¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÍøÍÑ¤¹¤Ù¤¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
ÄË¤ß¤Ø¤ÎÂÐ½è¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Ú¤Ë¼õ¿Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÁ°¸þ¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
±ê¾ÉÀÄ²¼À´µ´µ¼Ô¤ÎÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¤ËÈ¼¤¦¶ìÄË¤ÎÂÎ¸³
ÂçÄ²¥«¥á¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÃÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー
ÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¸¡ºº¤Ç¤¹¤«¡©¡Ã°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¾Ã²½´ïÆâ»ë¶À³Ø²ñ¤³¤Îµ»ö¤Î´Æ½¤»õ²Ê°å»Õ
âÃÆé ·ûÀµ°å»Õ(UT Austin)
¿®½£Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È / ¿®½£Âç³ØÂç³Ø±¡¼À´µÍ½ËÉ°å²Ê³ØÀì¹¶¥¹¥Ýー¥Ä°å²Ê³Ø¹ÖºÂÇî»Î²ÝÄø½¤Î» / UT Southwestern Medical Center, Internal Medicine, Visiting Senior Scholar / Institute for Exercise and Environmental Medicine, Visiting Senior Scholar / UT Austin, Faculty of Education and Kinesiology, Cardiovascular aging research lab, Visiting Scholar
µ»ö¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë