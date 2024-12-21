Æ£¸¶Æà½ï¤Î¡Ö2024Ç¯ Ç¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥É¥é¥ÞTOP10¡×¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ï¼«Ê¬¤ò±Ç¤¹¶À¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î
¡¡¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¤Î¥ì¥®¥å¥éー¼¹É®¿Ø¤¬¡¢Ç¯Ëö¤Þ¤ÇÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë2024Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È´ë²è¡£±Ç²è¡¢¹ñÆâ¥É¥é¥Þ¡¢³¤³°¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î4¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÊ¬¤±¡¢¹ñÆâ¥É¥é¥Þ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤«¤é¡¢¼¹É®¼Ô¤¬ÆÈ¼«¤Î´ÑÅÀ¤Ç10ºîÉÊ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£Âè1²ó¤ÎÁª¼Ô¤Ï¡¢¥é¥¤¥¿ー¤ÎÆ£¸¶Æà½ï¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡Ë
»²¹Í¡§Æ£¸¶Æà½ï¤Î¡Ö2023Ç¯ Ç¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥É¥é¥ÞTOP10¡×¡¡¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°¦¤ª¤·¤¤»þ´Ö¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ
1.¡Ø¥¢¥ó¥á¥Ã¥È ¤¢¤ëÇ¾³°²Ê°å¤ÎÆüµ¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë2.¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë3.¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë4.¡Ø±í¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë5.¡Ø¤ªÊÌ¤ì¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ë¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë6.¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë7.¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë8.¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë9.¡ØÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë10.¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë
¡¡¡ÖËèÆü¾¯¤·¤º¤ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ²±¤¬Ì¤Íè¤Î¼«Ê¬¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡Ø¥¢¥ó¥á¥Ã¥È ¤¢¤ëÇ¾³°²Ê°å¤ÎÆüµ¡Ù¤Î¥ß¥ä¥Ó¡Ê¿ùºé²Ö¡Ë¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤È»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤â¤Þ¤¿¤½¤¦¤À¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ1Ç¯Ê¬¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÃæ¤Ç¡¢»ä¤Ï¡Ê¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤â¤¦´û¤ËËº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤½¤Î»þÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤Î´¶¾ð¤È¸þ¤¹ç¤¦¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢»þÂå¤ä¡¢¤½¤Î¿Í¼«¿È¤ò±Ç¤¹¶À¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï¡¢²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤Î¼«Ê¬¤ä¡¢ÂçÀÚ¤ÊÃ¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¡Ù¤Ï¿ùºé²Ö¡¢¼ãÍÕÎµÌé¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥ß¥ä¥Ó¤È»°ÉÓ¤ÎÆü¾ï¤Î¼ê¿¨¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£µ²±¾ã³²¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ²±¡×¤òÆü¡¹Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ß¥ä¥Ó¤¬¡¢1Æü1Æü¤òÂçÀÚ¤ËÊú¤¤·¤á¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤¬·è¤·¤Æ1¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢±Ê±ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤¤ëÆü¡¹¤Î°¦¤ª¤·¤µ¤ò²¿¤è¤ê¶¯¤¯¼Â´¶¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡°Û¿§¤ÎÂç²Ï¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Ï¡¢Ã¯¤«¤¬Ã¯¤«¤ò»×¤¦¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖÊª¸ì¡×¤¬¿Í¤òÆ°¤«¤·¡¢À¯¼£¡¢¹ñ¤ò¤âÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Î¤¹¤´¤µ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ö¿Í¤Î°ìÀ¸¤Ï¤à¤Ê¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Þ¤¿¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸÷¤ë·¯¤ò¼º¤Ã¤¿¸å¤Ë¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¡¹¤ÎÈá°¥¤òÄÌ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÎÂæ»ì¤ò²¿ÅÙ¿´¤Î¥á¥â¤Ë½ñ¤Î±¤á¤¿¤³¤È¤«¡£ÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£º»è½¡Ë¤Î»×¤¤¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤¬Ã©¤Ã¤Æ¤¤¿»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø±í¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ù¤Ï¶ÍÌî²ÆÀ¸¤Ë¤è¤ë¸¶ºî¾®Àâ¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¹ÅÄ°é·Ã¤ÎµÓËÜ¤ÎÎÉ¤µ¤¬¸÷¤ë¡£·è¤·¤Æ¶¦´¶¤Ç¤¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÍßË¾¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ë¸ÉÆÈ¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ï»ä¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¦¥ê¥¡ÊÀÐ¶¶ÀÅ²Ï¡Ë¤Î»×¤¤¤Ï¡¢¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Î¤Þ¤Ò¤í¡ÊµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ë¤È¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÎÆÒ»Ò¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÅÄ¡ß²Ú¸¶ºî¡¢°ÂÃ£Æà½ï»ÒµÓËÜ¤Î¡Ø¤ªÊÌ¤ì¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ë¡Ù¡£Ì¾Í¥¤¿¤Á¤¬±é¤¸¤ë¡¢´µ¼Ô¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢»à¤òÁ°¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë³Î¤«¤ËÀ¸¤¤¿¾Ú¤ò¹ï¤ß¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯Îõ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡Ù¤Ï°ËÍ¿¸¶¿·¸¶ºî¡¢ß·°æ¹á¿¥µÓËÜ¡£·¦ÅÄÀµ¹§¤È¾®ÎÓ¸×Ç·²ð¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª°ì¿Í°ì¿Í¤Î»×¤¤¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ãç´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿Èà¤éÈà½÷¤é¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Êµ°À×¤¬Èþ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ø¿·½ÉÌîÀïÉÂ±¡¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø½ª¤ê¤Ë¸«¤¿³¹¡Ù¡Ê»³ÅÄÂÀ°ì¸¶ºî¡¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤È¡¢µÜÆ£´±¶åÏº¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÉÁ¤¤¤¿¸½Âå¤Î»Ñ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥Ù¥¹¥È¤Ëµó¤²¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢º£Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÇÐÍ¥¤È¤â¸À¤¨¤ë²Ï¹çÍ¥¼Â±é¤¸¤ë½ã»Ò¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÎáÏÂ¤È¾¼ÏÂ¤òÐíâ×¤·¤ÆÉÁ¤¤Ä¤Ä¡¢Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¿ÌºÒ¤È»à¤È¼ç¿Í¸ø¤¬ÂÐÖµ¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¤òÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ºîÉÊ¤È¤·¤Æµó¤²¤ë¡£ÌîÌÚ°¡µª»ÒµÓËÜ¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¤Ï¡¢Ä¹ºê¸©¡¦Ã¼Åç¤òÉñÂæ¤Ë¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤È¸½Âå¤ò·Ò¤°ÁÔÂç¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸ÄÀ¤Î°Û¤Ê¤ëÎø¤¬¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯¤Ê¤ó¤È¤âÀÚ¤Ê¤¤¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ù¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¾¯¤·É÷ÊÑ¤ï¤ê¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊªÁ´°÷¤¬Â·¤¤¤âÂ·¤Ã¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤¥Ûー¥à¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¯¤ì¤¿¡£·ì¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¥Ë¥»²ÈÂ²¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ù¤¨¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤È¸À¤¦¡ØÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢Æ±»þ´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿À¸ÊýÈþµ×µÓËÜ¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡ÖÁª¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤Î¤½¤ÎÀè¤òÍ¥¤·¤¯»ý¤Á´ó¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯ºÇ½ªÏÃ¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¼«Í³¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¡¹¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÊ¸¡áÆ£¸¶Æà½ï¡Ë