¶å½£ºÇ¸Å¤Î¡ÖÎ©¤Á¿©¤¤¤¦¤É¤óÅ¹¡×¤¬¥³¥¹¥×¥ì!? ±Ø¥Û¡¼¥à¤ÇÌÜÎ©¤Ä¡Ö´Ñ¸÷ÆÃµÞ¤Ã¤Ý¤¤»Ñ¡×¤È¤Ï¡©
¶å½£ºÇ¸Å¤Î¡ÖÎ©¤Á¿©¤¤¤¦¤É¤óÅ¹¡×¤¬¡¢ÆÃµÞ¡Ö¤æ¤Õ¤¤¤ó¤Î¿¹¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿³°´Ñ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä»À´±Ø¤ÎÃæ±û¸®Å¹ÊÞ¤òÁõ¾þ
¡¡JR¶å½£¤Ï2024Ç¯12·î17Æü¡¢´Ñ¸÷ÆÃµÞ¡Ö¤æ¤Õ¤¤¤ó¤Î¿¹¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¶å½£ºÇ¸Å¤ÎÎ©¤Á¿©¤¤¤¦¤É¤óÅ¹¤ò¡Ö¤æ¤Õ¤¤¤ó¤Î¿¹¡×»ÅÍÍ¤ËÁõ¾þ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃµÞ¡Ö¤æ¤Õ¤¤¤ó¤Î¿¹¡×¡Ê²èÁü¡§¼Ì¿¿AC¡Ë¡£
¡Ö¤Õ¤æ¤¤¤ó¤Î¿¹¡×¤Ï¡¢1989¡ÊÊ¿À®¸µ¡ËÇ¯3·î¤Ë±¿¹Ô¤ò»Ï¤á¤¿ÇîÂ¿¡ÁÍ³ÉÛ±¡¡¦ÊÌÉÜ´Ö¤ò·ë¤ÖÆÃµÞÎó¼Ö¤Ç¤¹¡£JR¶å½£¤Î³ÆÏ©Àþ¤òÁö¤ë¡ÖD¡õS¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ËÎó¼Ö¡×¤ÎÁðÊ¬¤±ÅªÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢¤½¤Î¡Ö¤æ¤Õ¤¤¤ó¤Î¿¹¡×¤ÈÃæ±û¸®¤¬¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Æ±Îó¼Ö¤¬Ää¼Ö¤¹¤ëÄ»À´±Ø¡Êº´²ì¸©Ä»À´»Ô¡Ë¤Î1¡¦2ÈÖ¾è¤ê¾ì¤Ë¤¢¤ëÃæ±û¸®¤ÎÎ©¤Á¿©¤¤¤¦¤É¤óÅ¹¤ò¡¢12·î24Æü¸á¸å¤«¤é¡Ö¤æ¤Õ¤¤¤ó¤Î¿¹¡×¤òÌÏ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÁõ¾þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡JR¶å½£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±ØÊÛÅ¹¤ÎÃæ±û¸®¤Ï1892¡ÊÌÀ¼£25¡ËÇ¯¤ËÁÏ¶È¡£1956¡Ê¾¼ÏÂ31¡ËÇ¯¤Ë¶å½£¤Ç½é¤á¤ÆÎ©¤Á¿©¤¤¤¦¤É¤ó¤Î±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢Ä»À´±Ø¹½Æâ¤Ç4Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤æ¤Õ¤¤¤ó¤Î¿¹¡×¤ÇÈÎÇä¡ÊÍ×»öÁ°Í½Ìó¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤æ¤Õ¤¤¤ó¤Î¿¹ÊÛÅö¡×¡Ö¤æ¤Õ¤¤¤ó¤ï¤Ã¤Ñ¡×¤Ï¡¢Ãæ±û¸®¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëÊÛÅö¤Ç¤¹¡£
¡¡JR¶å½£¤Ï¡Ö¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È¡¢Ãæ±û¸®¤µ¤Þ¼«Ëý¤Î¡ÈÎ©¤Á¿©¤¤¤¦¤É¤ó¡É¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¼Ì¿¿»£±Æ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£