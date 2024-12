織田裕二主演で、「踊る大捜査線 N.E.W.」の制作がアナウンスされた。同作は2026年に公開予定とのことで、「踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望」(2012年)の正統な続編となるかなど、詳細は明かされてはいない。だが、現在公開中の「室井慎次 敗れざる者」と「室井慎次 生き続ける者」が大ヒットを記録していることからも、今なお多くのファンが「踊る大捜査線」を待ち望んでいることは疑いようがない。「区切りを付けられていなかった」。BSフジ代表取締役社長であり、「踊る大捜査線」のプロデューサーを務めた亀山千広氏がそう語る背景とは――。【我妻弘崇/フリーライター】

【写真を見る】ファン待望の“次回作”ティザービジュアルも公開された

浸透しつつあったインターネットでもファンを増やした

「どうして今、室井慎次を映画化しようと思ったのか?」と質すと、「踊る大捜査線」の生みの親であり、「室井慎次 敗れざる者」、「室井慎次 生き続ける者」の両作でプロデューサーを務める亀山千広氏(以下、敬称略)は、神妙な顔でこう切り出した。

「踊る大捜査線」の生みの親であり、二部作のプロデューサーを務めた亀山千広氏

「『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』から12年経った今も、ファンには申し訳ない気持ちがある」

「踊る大捜査線」の人気と、室井慎次を描いた背景については、『「決着をつけましょう」と柳葉敏郎を説得…亀山千広Pが明かす「室井慎次」二部作を“家族の物語”にした理由と、「踊る」の“次”』を参照していただければと思う。

同シリーズは、スピンオフ作品を含めた劇場版6作のシリーズ累計興行収入で、487億円(観客動員数3598万人)という金字塔を打ち立てた。だが、ここまでの大ヒットを記録するとは「想定外だった」と、亀山は微苦笑する。

「ある程度、皆さんの心を掴む作品になるとは思っていました。『踊る大捜査線』は、警察の中にもサラリーマン的なタテの構造があることを描いたドラマです。湾岸署(所轄)の人間である織田さん演じる青島俊作が、理想の警察像を訴え、組織の上に位置する警視庁(本庁)と対峙していく。若いサラリーマンの方は共感してくれるだろうと」(亀山、以下同)

また、「踊る大捜査線」は、当時社会に浸透しつつあったインターネットの力によって、人気が膨れ上がった点も忘れてはならない。

「niftyの中にドラマフォーラムというサイトがあったのですが、知人から97年当時『テレビドラマ放送日の翌日はサイトがパンクするよ。それくらい盛り上がっている』と聞きました。過去にパンクしたことがあるのは、『新世紀エヴァンゲリオン』ぐらいだと」

エヴァの「碇ゲンドウ」をモチーフにしていた?

「踊る大捜査線」は「ネットの評判や反応がドラマ作りに影響を及ぼす」ことを示したパイオニア的な作品になった。この影響を受けて、97年末には公式サイトをオープン。「ネットワーク特別捜査本部」という名のオフィシャルBBSを設置し、ファンの数を着実に増やしてきた。

「エヴァの盛り上がりを考慮すると、ネットのコアファンは大きな可能性を秘めていて、視聴率の1割でも映画館に来てくれれば大ヒットになるのではないかと思った。ネットの盛り上がりが、映画化の後押しになったことは間違いない」

驚くことに、「踊る大捜査線」の作風に関しても、エヴァを意識していたと明かす。

「漢字の多用などエヴァ的な要素を意識したり、キャラクターショーのようにすることで分かりやすさを演出した」

たしかに、碇ゲンドウは権力の象徴のような存在で、踊るでいうと本庁のようなイメージに近い。また、市民を守ろうとしながらも葛藤を抱える少年たちは所轄の刑事たちに似ているとも言える。

『踊る大捜査線』は、コメディを基調とするドラマであるため、人物の性格や特徴を際立たせるカリカチュア度も高い。万人にも分かりやすいキャラクター、加えてインターネットを駆使した展開。こうした緻密な戦略が、ヒットを作り出す追い風になったというわけだ。

「しかし、繰り返しになりますが、劇場版第一作目の『踊る大捜査線 THE MOVIE』(1998年)が、ここまでヒットするとは思わなかった。興行成績に左右されたくないとは言いつつも、続編を作るとなると、どうしてもそのことがちらついてしまう。前作を越えるためにはどうしたらいいだろうといったことを整理していたら、5年もかかってしまった」

『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』(2003年)は、観客動員数1260万人、興行収入173.5億円という、今現在も実写邦画日本歴代興行収入第1位を誇る超ヒットを記録する。杞憂に終わるとは、まさにこのことだろう。半面、「あまりにもコンテンツとして大きくなりすぎてしまった」と亀山は振り返る。

「輪をかけて、2004年に和久平八郎役のいかりや長介さんが亡くなってしまったことで、踊るシリーズは終わったものだと考えました。しかし、個人的な感情と会社の事情は異なる。スピンオフ作品やテレビのスペシャル版を作るなかで、若いプロデューサーたちに継承しようと試みたものの、ハンドリングすることは難しかった。また、ドラマの中で各キャラクターも立場が変わる。青島も出世して、係長に昇進した。となると、これまでのように自由に動ける立場ではなくなっていく。やりようが狭まっていった」

“青島俊作”だった亀山は、気が付けば“室井慎次”に

亀山の立場も変わった。2003年に新設されたフジテレビ映画事業局の局長に就任すると、2005年、フジテレビの映画事業は日本一の利益率を誇るまでになる。2006年に執行役員、2010年には取締役へと昇進。かつては現場に赴き、演者やスタッフとともに同じ空気を吸っていた――いわば、青島俊作だった亀山は、気が付くと会議室から指示を出さなければならない室井慎次になっていた。

「室井さんのように思慮深く、それでいて孤独に耐えられる人だったら、もう少しやりようがあったかもしれない(苦笑)」

自ら生み出したものである以上、自ら落としどころを見つけなければいけない。地続きでつながる劇場版2本、「踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ!」(2010年)、「踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望」(2012年)、そしてテレビ版の最後となる「踊る大捜査線 THE LAST TV サラリーマン刑事と最後の難事件」(2012年)の計3本を作ることで、終止符を打つことを決めた。

「2007〜2008年頃だったと思います。その3作を作って、『踊る大捜査線』を完結させようと。今思うとファンの方を無視した決断です。その点に関しては申し訳ないという心残りがあります。一方で、ファンの方に安心していただきたいのは、演者の皆さんが『やりたくない』といった話は一切ないということ。演者の皆さんは、『踊るシリーズ』をとても大事にされている」

幕引きはしたつもりだった。だが、次第に「このままでいいんだろうか」といった思いが込み上げてきたという。

約20年振りに現場で指揮を執った

「一生懸命何かをやろうと思っても、時代遅れだと言われて、はじき飛ばされてできないことだってあります。数年前、ご存じのようにフジテレビは早期退職者を募りました。かつての仲間が、何人も僕のところにあいさつに来て、『辞めることにしました』と話すわけです。話を聞くと、『ドラマを作りたくて入ってきた』『バラエティを作りたくて入ってきた』という。しかし、年齢やキャリアが上がっていく中で管理職となり、どんどん現場から外れていく。『どうなるか分かりませんが、一度外に出て、小さいものでもいいから作りたい。表現の場所はたくさんありますから』、そう言って出ていった同僚たちを見てきた」

彼ら彼女らの姿を見て、「自分はどうなんだろう」と考えたという。

「僕自身、ドラマを作りたくてフジテレビに入社した。おかげさまでヒット作を生み出すことができ、フジテレビの映画ブランドをなんとなく作れたのかなという満足感もあった。だから、そろそろ卒業かな、なんて考えていた。ですが、決意を持って辞めていく人間を目にして触発されたんです。できることがあるなら、やらなければいけないと」

自分たちが線を引いただけで、「踊るシリーズ」は完結していない。青島も室井も生きている。彼らは今、何をしているんだろう。本当に区切りを付けるために、同作は再び動き出した。

「室井慎次 敗れざる者」「室井慎次 生き続ける者」の両作で、亀山は「踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ!」以来、約20年振りにプロデューサーとして現場で指揮を執った。

「本当は若いプロデューサーに任せたかったんですよ。ただ、本広監督は『この内容は僕に向いてない』なんて話すし、脚本の君塚良一さんの思いも共有している。柳葉さんにも現場で伝えていくことがあるから、さまざまな調整をするためにやらざるを得なかった(笑)。プロデューサーって調整するためにいますから。とは言え、現場のプロデューサーとしてド真ん中で仕事をするなんて本当に久しぶりだった」

「長い旅がまた始まるんだろうなと感じています。ですが…」

「久々の現場はどうでしたか?」、そう問うと、「面白かったですよ」と照れ臭そうに答える。

現在、亀山はBSフジの代表取締役社長である。社長が現場でモノ作りの最前線に立つ。そうした前例ができたのなら、管理職になった歴戦のテレビマンが、ときに現場でコンテンツを作れる可能性につながらないだろうか――。だが、水を向けられた亀山は、「あまり良い例だとは思わないんです」と冷静だ。

「僕自身初めてのことなので、これが組織として良いことなのか分かりません。良い例にならない方がいいのではないかとも思う。現在、BSフジは業績も上向きで、社員たちには積極的にモノ作りに関わってほしいと伝えています。番組の収録があるなら、スタジオへどんどん見学しにいきなさいと。そういう状況下で、第一線をとうに引退した人間が再び現場で指揮を執るというのはどうなんだろうって。ましてや、『踊る大捜査線』はフジテレビの知的財産。僕はBSフジの人間です。そのため今回はBSフジの社業としてかかわったのですが、自分の経験則は理屈にすぎません。その理屈を振りかざしていいのだろうかと思うんですね」

アナウンスされた「踊る大捜査線 N.E.W.」は、青島のティザービジュアルが公開されたのみで、亀山自身、「どうなるかは分からない」という。

「長い旅がまた始まるんだろうなと感じています。ですが、その船に僕は乗らないかもしれない。船出を見送る側になるのではないかと」

自らに言い聞かせるように、稀代のヒットメーカーは頷いた。

我妻 弘崇(あづま ひろたか)

フリーライター。1980年生まれ。日本大学文理学部国文学科在学中に、東京NSC5期生として芸人活動を開始。約2年間の芸人活動ののち大学を中退し、いくつかの編集プロダクションを経てフリーライターに。現在は、雑誌・WEB媒体等で幅広い執筆活動を展開。著書に『お金のミライは僕たちが決める』『週末バックパッカー ビジネス力を鍛える弾丸海外旅行のすすめ』(ともに星海社)など。

デイリー新潮編集部