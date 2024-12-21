²£¿Ü²ì»Ô¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é2¿Í¤Î°äÂÎ
¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤Î½»Âð¤Ç21ÆüÄ«¡¢²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢21Æü¸áÁ°4»þ¤¹¤®¡¢²£¿Ü²ì»Ô¼®ÆþÄ®¤Ç¡Ö¼«Âð¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¸µ¤ÏÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ç¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É15Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½4»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌÊó¤·¤¿51ºÐ¤Î½÷À¤È23ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²È¤Ë¤ÏÄÌÊó¤·¤¿½÷À¤ÈÂ©»Ò¡¢¤½¤ì¤Ë½÷À¤Î92ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤È89ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤Î4¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤È¤ÏÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¤Ï½÷À¤ÎÎ¾¿Æ¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£