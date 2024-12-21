¿å¸Í¤¬»¥ËÚ¤«¤é²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿FWÃæÅçÂç²Å¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ½ªÎ»¤òÈ¯É½¡ÄŽ¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÏÌ¿¤Î²¸¿ÍŽ£
¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï21Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿FWÃæÅçÂç²Å(22)¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÃæÅç¤Ï2021Ç¯¤Ë¹ñ¸«¹â¹»¤«¤é»¥ËÚÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢2023Ç¯²Æ¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï³«Ëë¤«¤éÆ£»ÞMYFC¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£¤·¤«¤·¡¢Æ£»Þ¤Ç¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç6»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ËÎ±¤Þ¤ë¤È¡¢7·î¤Ë¿å¸Í¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿å¸Í¤Ç¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Î²ÃÆþ¤Ê¤¬¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¡¢J2¥ê¡¼¥°¤Ç13»î¹ç4ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃæÅç¤Ï¿å¸Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ž¢ÃæÅçÂç²Å¤Ï¤Ç¤¤¿¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤»¤º¤Ë¸«¤Æ¤Í♡Ž£
Ž¢¿å¸Í¤ËÍè¤ëÁ°¤Ï¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¯°éÀ®¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ËÍè¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÊ¤¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤º°ìÈÖ¾×·â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²¶¤¿¤Á¤Î¤³¤¦¤¸¡£ËÜ´Ö¹¬»Ê¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¡£¤Þ¤µ¤«¾®Ìî¿Æó¤µ¤ó¤è¤êÇ¯¾å¤ÎÁª¼ê¤È¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥×¥í¤Ç29Ç¯Àï¤Ã¤¿¹¬»Ê¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¿´¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÇØÃæ¤«¤é¤Ï¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ä¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¸·¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿Ž£
Ž¢¼¡¤Ë¡¢¤½¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤òÃÎ¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¡£ÀµÄ¾ËÌ´ØÅì¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÎÇ®¶¸¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÏËè»î¹ç¡¢¥¥Ä¥¤¤È¤¤Ë¤â¤¦°ìÊâÁö¤ì¤ëÍýÍ³¤ò¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤£Ê£²¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¤Ë¤â¡¢É¬¤º¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤À¤±¿´¶¯¤¤¤«¡£¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤È¤¡¢Áª¼ê¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤â¤È¤Ë°ìÄ¾Àþ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¤Î¡¢¤â¤Ã¤È¤â¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬Á´¤Æ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤â¡¢¥´¡¼¥ë¸å¤Î´î¤Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î´é¤Þ¤Ç¡¢Á¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç´î¤Ó¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤Û¤·¤¤Ž£
Ž¢È¾Ç¯´Ö¤ÎºßÀÒ¤Ç¤¿¤Ã¤¿4ÅÀ¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿Ã£¤Ï¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤º¿É¤¤¤È¤¤Ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÏÌ¿¤Î²¸¿Í¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢Áª¼ê¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¡¢¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿ÍÃ£¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²¸¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¸Ø¤ì¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£ÃæÅçÂç²Å¤Ï¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤¬°é¤Æ¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤¦¸À¤¨¤ëÆü¤ò¡¢°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯ÄÏ¤ß¤Þ¤¹¡£È¾Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡ª¡ª¡ªŽ£
ÃæÅç¤Ï2021Ç¯¤Ë¹ñ¸«¹â¹»¤«¤é»¥ËÚÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢2023Ç¯²Æ¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï³«Ëë¤«¤éÆ£»ÞMYFC¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£¤·¤«¤·¡¢Æ£»Þ¤Ç¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç6»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ËÎ±¤Þ¤ë¤È¡¢7·î¤Ë¿å¸Í¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿å¸Í¤Ç¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Î²ÃÆþ¤Ê¤¬¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¡¢J2¥ê¡¼¥°¤Ç13»î¹ç4ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ž¢ÃæÅçÂç²Å¤Ï¤Ç¤¤¿¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤»¤º¤Ë¸«¤Æ¤Í♡Ž£
Ž¢¿å¸Í¤ËÍè¤ëÁ°¤Ï¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¯°éÀ®¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ËÍè¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÊ¤¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤º°ìÈÖ¾×·â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²¶¤¿¤Á¤Î¤³¤¦¤¸¡£ËÜ´Ö¹¬»Ê¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¡£¤Þ¤µ¤«¾®Ìî¿Æó¤µ¤ó¤è¤êÇ¯¾å¤ÎÁª¼ê¤È¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥×¥í¤Ç29Ç¯Àï¤Ã¤¿¹¬»Ê¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¿´¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÇØÃæ¤«¤é¤Ï¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ä¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¸·¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿Ž£
Ž¢¼¡¤Ë¡¢¤½¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤òÃÎ¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¡£ÀµÄ¾ËÌ´ØÅì¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÎÇ®¶¸¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÏËè»î¹ç¡¢¥¥Ä¥¤¤È¤¤Ë¤â¤¦°ìÊâÁö¤ì¤ëÍýÍ³¤ò¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤£Ê£²¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¤Ë¤â¡¢É¬¤º¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤À¤±¿´¶¯¤¤¤«¡£¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤È¤¡¢Áª¼ê¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤â¤È¤Ë°ìÄ¾Àþ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¤Î¡¢¤â¤Ã¤È¤â¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬Á´¤Æ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤â¡¢¥´¡¼¥ë¸å¤Î´î¤Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î´é¤Þ¤Ç¡¢Á¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç´î¤Ó¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤Û¤·¤¤Ž£
Ž¢È¾Ç¯´Ö¤ÎºßÀÒ¤Ç¤¿¤Ã¤¿4ÅÀ¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿Ã£¤Ï¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤º¿É¤¤¤È¤¤Ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÏÌ¿¤Î²¸¿Í¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢Áª¼ê¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¡¢¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿ÍÃ£¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²¸¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¸Ø¤ì¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£ÃæÅçÂç²Å¤Ï¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤¬°é¤Æ¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤¦¸À¤¨¤ëÆü¤ò¡¢°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯ÄÏ¤ß¤Þ¤¹¡£È¾Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡ª¡ª¡ªŽ£