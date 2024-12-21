¡ÔÉÝ¤¹¤®¤ë¼Ò°÷ÎÀ¡Õ¡ÖÌÓ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ÷Ï¤³ø¡×¡Ö³«¤«¤º¤Î1³¬¤ÏÃî¤ÎÁã¡×¡Ö8Ç¯´ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤½÷À¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¶á½ê¤«¤éÍ©Îî²°Éß¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼Ò°÷ÎÀ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¶²ÉÝ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡Ú2024 ÊÑ¤ÊÉô²°µ»ö 5°Ì¡Û
2024Ç¯ÅÙ¡Ê1·î～12·î¡Ë¤ËÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿ÊÑ¤ÊÉô²°µ»ö¥Ù¥¹¥È5¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£Âè5°Ì¤Ï¡¢½ÕÀè¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤¤¤Ê¤Ð¿©ÉÊ¡×¤Î¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ê¼Ò°÷ÎÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¼Âºß¤·¤¿Éô²°¤ò¼èºà¤·¤¿µ»ö¤À¤Ã¤¿¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2024Ç¯4·î15Æü¡Ë¡£¼Ò°÷ÎÀ¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÆþ¼Ò¼Âà¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡Ö¤¤¤Ê¤Ð¿©ÉÊ¡×¡£¤¯¤À¤ó¤Î¼Ò°÷ÎÀ¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢Å·°æ¤«¤é¤Î±«Ï³¤ê¤ò¥³¥Ã¥×¤Ç¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ò¤É¤¤¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»ö·ï¤¬µ¯¤Â³¤±¤ë¼Ò°÷ÎÀ¤¬Â¸ºß¤·¤¿¡£
ÃÛ50Ç¯°Ê¾å¤ÎÏ¢¤ì¹þ¤ßÎ¹´Û¤ò¼Ò°÷ÎÀ¤Ë
¥¥ã¥Ã¥È¥Õー¥É¡ÖCIAO¤Á¤å～¤ë¡×¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë´ÌµÍ¡¢¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¤¹¤ëÂç¼ê¿©ÉÊ¥áー¥«ー¡¢¤¤¤Ê¤Ð¿©ÉÊ¤Ë¡¢º£Ç¯½Õ¤ËÆþ¼ÒÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¿·Æþ¼Ò°÷¤Î9³ä¤¬Æþ¼Ò¤ò¼Âà¤·¤¿¤È½µ´©Ê¸½Õ¤¬Êó¤¸¤ÆÀ¤´Ö¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍýÍ³¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Êç½¸Í×¹à¤È¼ÂºÝ¤ÎÂÔ¶ø¤¬Âç¤¤¯°ã¤¦¤³¤È¡£¤½¤Îº¹°Û¤ÏµëÍ¿¤ä¶ÐÌ³ÃÏ¡¢¿¦¼ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ë¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¼Ò°÷ÎÀ¤À¡£¼Ò°÷ÎÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÆþ¼Ò¤ò¼Âà¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤¬SNS¤Ë¤½¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î»´¾õ¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¥æー¥¶ー¤âÂ¿¿ô¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡Ò¤¤¤Ê¤Ð¿©ÉÊ¤Î¼ÒÂð¤¬ÏÃÂê¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¼Ò°÷ÎÀ¤â¸«¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ó¤È¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¤ÈÇ¯µ¨¤ÎÆþ¤Ã¤¿¼Ò°÷ÎÀ¤¬X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åê¹Æ¼ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ºß½»¤Î¥¥ã¥ó¥×²¦¡¢¥¥ã¥ó¥×¥Ö¥í¥¬ー¤ÎÇ¦¼Ô¥¿¥«¤µ¤ó¡Ê@ninjatakasan¡Ë¡£¥¿¥«¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤³¤Î¼Ò°÷ÎÀ¤Ç¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»ö·ï¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Ê¤Ð¿©ÉÊ¤Î¼ÒÂð¤¬ÏÃÂê¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¼Ò°÷ÎÀ¤â¸«¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£- Ç¦¼Ô¥¿¥«¤µ¤ó@¥¥ã¥ó¥×²¦¤ÎÃæ¤Î¿Í (@ninjatakasan) April 11, 2024
¥È¥¤¥ì¡¢Âæ½ê¡¢É÷Ï¤¶¦Æ±¡£6¾ö°ì´Ö¡£
Åß¤ÏÉ¹ÅÀ²¼10¡î°Ê²¼¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢¿åÍî¤È¤·¤·¤Æ¤â¿åÆ»´É¤¬Á´¤ÆÅà¤ê¡¢¶á½ê¤Î»Ò¶¡Ã£¤«¤éÍ©Îî²°Éß¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
8Ç¯¤Û¤É½»¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿😆 pic.twitter.com/wph8Xsop5Q
¡Ö»ä¤¬¤³¤ÎÎÀ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï1997Ç¯～2005Ç¯¤Îº¢¤Ç¤¹¡£ÎÀ¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢Àï¸å´Ö¤â¤Ê¤¯·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Ï¢¤ì¹þ¤ßÎ¹´Û¤Ç¡¢1³¬ÉôÊ¬¤¬µï¼ò²°¤Ç2³¬¤¬Î¹´Û¤È¤¤¤¦Â¤¤ê¡£Åö»þ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÃÛ50Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²È¤ÎÁ°¤ÎÆ»Ï©¤¬Àè¡¹³ÈÄ¥¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò»ÅÆþ¤ì¤¿¼ÒÄ¹¤¬Î©¤ÁÂà¤ÎÁ¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¹ØÆþ¤·¡¢Î©¤ÁÂà¤ÎÁ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÃ¯¤«¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼Ò°÷ÎÀ¤Ë¤·¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÇ¦¼Ô¥¿¥«¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¿¥«¤µ¤ó¤¬5Ç¯¤Û¤É½»¤ó¤À¸å¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¤µ¤ì¤¿ÎÀ¡£¥ê¥Õ¥©ー¥àÁ°¡¢ÎÀ¤òË¬¤ì¤¿¼èÄùÌ³¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Î»´¾õ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¡¢¶È¼Ô¤òÆþ¤ì¤Æ³²Ãî¶î½ü¡¦¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¦ÊÒÉÕ¤±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆþµï¤·¤¿Åö½é¤ÏÈ¾Ê¬¥´¥ß²°Éß¤È¤¤¤¦¤«¡¢²ñ¼Ò¤ÎÁÒ¸Ë¡Ê¤´¤ßÃÖ¤¾ì¡©¡Ë¤â·ó¤Í¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ò¥É¤¤´Ä¶¤Ç¤·¤¿¡£Âæ½ê¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤Î°û¤ß¤«¤±¤Î¼òÉÓ¡£Âæ½ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ëÀöÂõµ¡¤ÏÇ¯ÂåÊª¤Î2Áå¼°ÀöÂõµ¡¤Ç¡¢»È¤¦¤È¤¢¤Þ¤ê¤Î¿¶Æ°¤ÇÁ°¿Ê¤¹¤ë¡£É÷Ï¤¤ÏÉ÷Ï¤³ø¤Ë¤ªÅò¤ò¤¿¤á¤ë¤È¡¢¤ªÅò¤òÈ´¤¯¤È¤¡¢¤Ê¤¼¤«ÂçÎÌ¤ÎÌÓ¤¬É÷Ï¤¤ÎÇÓ¿å´É¤«¤é¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á»ÈÍÑÉÔ²Ä¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ë»¤·¤¯¤ÆÁ¬Åò¤Ë¹Ô¤¯¥Ò¥Þ¤â¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢Âæ½ê¤ÎÅòÊ¨¤«¤·´ï¤«¤é½Ð¤ë¤ªÅò¤ÇÆ¬¤òÀö¤Ã¤ÆÂÎ¤ò¿¡¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µï¼ò²°ÉôÊ¬¤Ï³«¤«¤º¤Î´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¤ÏÂçÎÌ¤Î¥«¥Þ¥É¥¦¥Þ¡ÊÊØ½ê¥³¥ª¥í¥®¡Ë¤ËÀêµò¤µ¤ì¡¢Ãî¤ÎÁã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò°÷ÎÀ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤â¾²¤Ë¤Ï¥«¥Þ¥É¥¦¥Þ¡¦¥²¥¸¥²¥¸¤¬½ÐË×¡£¿²¤Æ¤ë¤ÈÅ·°æ¤«¤é¥Ï¥µ¥ß¥à¥·¤Î¤è¤¦¤ÊÃî¤¬Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
Áë¤«¤éÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÎÙ¿Í¤Î±ü¤µ¤ó¡Ä
¤µ¤¹¤¬¤Ë²ÈÄÂ¡¦ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¡¦¿åÆ»¤ÎÉéÃ´¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÆþµïÅö»þ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¡¢ÀöÂõµ¡¤äµëÅò´ï¤¬¤«¤Ê¤ê¸Å¤¯¤Ê¤ê²õ¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥¤¥ì¤äÂæ½ê¤ÎÈ÷ÉÊ¤Ê¤É¶¦Æ±¤Ç»È¤¦¤â¤Î¤Ïµï½»¼Ô¤¬¤ª¶â¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¹ØÆþ¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¡¢·î¤Ë2000±ß¤Û¤É¤ÎÉéÃ´¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î´¨¤¤Åß¤ËÈ÷¤¨¤¿É¬¼ûÉÊ¡¢¥¹¥Èー¥Ö¤Ï³Æ¼«ÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢ÅôÌýÂå¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËèÇ¯1·î¤«¤é2·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ê¿¶Ñ¼¼Æâ²¹ÅÙ¤ÏÉ¹ÅÀ²¼5¡î¡£´¨ÇÈ¤¬¤¤¿¤È¤¤ÏÉ¹ÅÀ²¼10¡î°Ê²¼¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Éô²°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿¥·¥ã¥ó¥×ー¤¬¥·¥ãー¥Ù¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤¤¤¿¤¤É¹ÅÀ²¼5¡î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿åÆ»´ÉÅà·ë¤ÎÂÐºö¤â²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÎÀ¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¿åÆ»´É¤¬¿åÍî¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÅà¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Âæ½ê¤òÃæ¿´¤ËÅôÌý¥¹¥Èー¥Ö¤ò3¤Ä¤¯¤é¤¤½¸¤á¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¡¢¿åÆ»´É¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ëÂæ½ê¤ò²¹¤á¤Æ²òÅà¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼¼ê¤ò¤¹¤ë¤È´Ý°ìÆüºî¶È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÇµÙ¤ß¤¬ÄÙ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ê¿Æü¤ß¤ó¤Ê¤¬»Å»ö¤Î¤È¤¤ÏÄü¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥¤¥ì¤Ï¶á¤¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢É÷Ï¤¤ÏÁ¬Åò¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±ÎÀ¤Ëµ¢¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¶á¤¯¤Î°Â¤¤¾Æ¤Ä»²°¤Ç¿²¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç»þ´Ö¤òÄÙ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
°ìÊý¤Ç¡¢É÷ÄÌ¤·¤¬°¤¤¤¿¤á¡¢²Æ¤Ï³°¤¬25¡î¤Ê¤Î¤ËÉô²°¤ÎÃæ¤Ï35¡î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£Áë¤ò³«¤±¤ÃÊü¤·¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÉô²°¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎÙ¤Î²È¤È¤Ô¤Ã¤¿¤êÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Áë±Û¤·¤ËÉô²°¤¬´Ý¸«¤¨¾õÂÖ¡£¡Ö¤È¤¤¿¤Þ¡¢ÎÙ¤Î±ü¤µ¤ó¤¬Áë¤Î¤È¤³¤í¤òÄÌ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤³¤Ã¤Á¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤ó¡¢¥´¥ß¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÇ¦¼Ô¥¿¥«¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤Î¡È±ü¤µ¤ó¡É¤¬¡¢¼Â¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö»ä¤Ï¤³¤ÎÎÀ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¡¢²¿ÅÙ¤«¤ª¤«¤·¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬Ê¿ÆüµÙ¤ß¤ÇÎÀ¤ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤È¤¡¢¥È¥¤¥ì¤ÇÂç¤¤¤¤Î¤òÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¸¼´Ø¤¬¥¬¥é¥¬¥é¤È³«¤¯²»¤¬Ê¹¤³¤¨¡¢±ü¤Ë¤¢¤ë¶¦Æ±Âæ½ê¤Ë¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ò°÷¤ÎÃ¯¤«¤¬Ëº¤ìÊª¤Ç¤â¼è¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥È¥¤¥ì¤«¤é½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤Ë¤âÃ¯¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤âÎÙ¤Ï¶õ¤Éô²°¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÊÉ¤òÌëÃæ¤Ë¥³¥ó¥³¥óÃ¡¤¯²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤È¤«¡Ä¡×
8Ç¯´Ö°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Ææ¤Î½÷À¡Ä
¼Â¤Ï¤³¤ÎÎÀ¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤Ç¿´Ãæ¤ä¼«»¦¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¤¤ï¤¯ÉÕ¤¤Î·úÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Ç¦¼Ô¥¿¥«¤µ¤ó¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Éô²°¤Ç¤Ï¡¢±³¤«ËÜÅö¤«¡¢½÷Ãæ¤µ¤ó¤¬¼ó¤òÄß¤Ã¤Æ¼«»¦¤·¤¿Éô²°¤À¤È¡¢ÎÀ¤Ë½»¤àÀèÇÚ¤«¤éÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¶á½ê¤Ë½»¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤â¡ÖÍ©Îî²°Éß¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÎî´¶¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤Éµ¤¤Ë¤â¤»¤º½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Îî´¶¤Î¤¢¤ëÃ±¿ÈÉëÇ¤Ãæ¤Î¼Ò°÷¤Î±ü¤µ¤ó¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÎî°µ¤ËÎÀ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤Þ¤¢¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³Î¤«Ç¯»Ï¤Î»Å»ö»Ï¤á¤Î¤È¤¡¢½é¤á¤ÆÎÙ¤Î²È¤Ë¤ª¼ÙËâ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÇ¯¡¢¼Ò°÷ÎÀ¤ÎÎÙ¤Î²È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾å»Ê¤¬Ç¯»Ï¤Î°§»¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ï»ä¤â½é¤á¤Æ°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¼´ØÀè¤Ç¤Î°§»¢¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¼´Ø¤Ï¿á¤È´¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿á¤È´¤±¤Î2³¬ÉôÊ¬¤ËÁë¡£¡Ø¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢°ÌÃÖÅª¤Ë¤¢¤ÎÁë¤¬¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¡¢¤³¤Î¤È¤¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿½ë¤¤²Æ¤¬¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ä¤Ä¡¢¤Õ¤È³«¤±¤ÃÊü¤·¤ÎÁë¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìµ¤¤ËÇØÃæ¤¬¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¿á¤È´¤±¤Î¾å¤ÎÁë¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤ÇÁë¤Î¸þ¤³¤¦¤ò±ü¤µ¤ó¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡©¡Ù
¿á¤È´¤±¤À¤«¤éÅöÁ³¡¢Áë¤Î²¼¤ËÏ²¼¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤Ê¤ó¤«Êâ¤±¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢Áë±Û¤·¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î½÷À¡Ä¡Ä¾¡¼ê¤ËÎÙ¤Î²È¤Î±ü¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â±ü¤µ¤ó¤È¤ÏÌÌ¼±¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À½÷À¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é±ü¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢Ã¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡©¡¡¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¶²¤í¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ½ë¤µ¤âËº¤ì¤ÆÁë¤òÊÄ¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¥¿¥«¤µ¤ó¤ÏÎÀ¤ò½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆºÆ¤Ó¤³¤ÎÎÀ¤òÄÌ¤ê¤¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥¿¥«¤µ¤ó¤ò¤µ¤é¤Ê¤ë¶²ÉÝ¤¬½±¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤è¤¯¡¢ÎÀ¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÎÙ¤Î²È¤Î»Ò¤É¤â¤¬Æ»Ï©¤Ë¥Á¥çー¥¯¤Ç³¨¤ò½ñ¤¤¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢»ä¤â¤è¤¯¡¢¡Ø¤¢¡ª ¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤À¡ª¡Ù¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥«¥ó¥Á¥ç¥¦¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¡ØÍ©Îî²°Éß¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤±¤É¡¢¤ª¶â¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤ÈÍ·¤Ð¤ì¤Æ¡ÊµÔ¤á¤é¤ì¤Æ¡Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÎÀ¤ò½Ð¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»Ò¤ÈÆ»Ï©¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡ª¡¡¤â¤¦¤³¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Î¡© Áë¤«¤é¸«¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤â¤ó¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤ä¤é»Ò¤É¤âÉô²°¤«¤é»ä¤ÎÉô²°¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤è¤¯»ä¤ÎÉô²°¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ø¤½¤¦¤À¤è¡¢¤â¤¦°ú±Û¤·¤¿¤ó¤À¤è¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ø½÷¤Î¿Í¤â°ì½ï¤Ë°ú±Û¤·¤¿¤Î¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡Ä¡£¡Ø¤¨¡© ½÷¤Î¿Í¡© ½÷¤Î¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¡Ù¡Ø¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ÎÉô²°¡¢½÷¤Î¿Í¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤è¡ª°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡ª¡Ù¡£
ÎÀ¤Ï¡¢ÃËÀÆÈ¿ÈÎÀ¡£»ä¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï½÷¤Î¿Í¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤ä¤é»ä¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼Ô¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î1Ç¯¸å¡£¤³¤ÎÎÀ¤Ï²ÐºÒ¤Ç2³¬ÉôÊ¬¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥¿¥«¤µ¤ó¤¬¼Ò°÷ÎÀ¤«¤é°ú±Û¤·¤¿1Ç¯¸å¡¢ÎÙ¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ëÄ¹²°¤¬ÌëÃæ¤Ë²Ð»ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢²Ð¤¬¼Ò°÷ÎÀ¤ËÇ³¤¨°Ü¤Ã¤Æ2³¬ÉôÊ¬¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¡£Ï¢Íí¤ò¼õ¤±¤Æ¹²¤Æ¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¼Ò°÷¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¡¢Ç³¤¨¤Æ¤ë¡ª ¤à¤Ã¤Á¤ãÇ³¤¨¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¤Ê¤¼¤«Çú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
Éô²°¤¬Ç³¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡È½÷À¡É¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¼Ò°÷ÎÀ¤¬´°È÷¤µ¤ì¤¿²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î²È²°¤Î¾õ¶·¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô