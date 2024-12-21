ËÌ³¤Æ»¥Á¡¼¥º¾ø¤·¥±¡¼¥¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡È²ÚÎï¤Ê2ÃÊÄ·¤Ó¡É¤Ç¾è¤ë¥³¡¼¥®¡¼¤¬¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¡ª¡Ö¿©¥Ñ¥ó¤¬¾ø¤·¥Ñ¥ó¤Î¾å¤Ë¡Ä¡ª¡×¡ÖºÇ¸å¤Î¤¢¤´¥Ú¥¿¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤¬´°àú¡×
¡¡¡ÖËÌ³¤Æ»¥Á¡¼¥º¾ø¤·¥±¡¼¥¡×¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë²ÚÎï¤ËÈô¤Ó¾è¤ë¥³¡¼¥®¡¼¤ÎÆ°²è¤¬¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û2ÃÊÄ·¤Ó¤Ç¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¾è¤ë¥³¡¼¥®¡¼
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¡£¥³¡¼¥®¡¼¤Î¡Ö¤³¤Þ¤Á¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»¥Á¡¼¥º¾ø¤·¥±¡¼¥¡×¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤È¼ý¤Þ¤ë¡¢·Ý½ÑÅª¤Ê£²ÃÊ¥¸¥ã¥ó¥×¤òÈäÏª¡£¤³¤Þ¤Á¤Á¤ã¤ó¤âËþÂµ¤¤ÊÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡Â¤ÎÃ»¤¤¥³¡¼¥®¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¾è¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤«¤éËèÆüÈô¤Ó¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤Þ¤Á¤Á¤ã¤ó¡£2¥«·î¤ÎÆÃ·±¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò´®Ç½¤¹¤ë¥¹¥¥ë¤òÃå¼Â¤Ë¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö²ÚÎï¤Ê2ÃÊÄ·¤Ó¡×¡Ö¿©¥Ñ¥ó¤¬¾ø¤·¥Ñ¥ó¤Î¾å¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡×¡ÖºÇ¸å¤Î¤¢¤´¥Ú¥¿¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤¬´°àú¤Ç²¿²ó¤â¸«¤Á¤ã¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Åê¹Æ¤Ï720Ëü·ï°Ê¾åÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡Ø½µ´©BUZZÆ°²è¡Ù¤è¤ê¡Ë