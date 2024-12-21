Ã«Î¼»Ò¤È°ø±ï¡ÖÊ¡¸«Í§»Ò¡×¤Î¶µ¤¨»Ò¤¬Âç³èÌö¡¡¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾È½¤Ï¡Öº¬ÀÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÍýÏÀÇÉ¤Ç¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡½ÀÆ»¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË½÷³Æ7³¬µé¤Î¤¦¤Á¡¢ÃË»Ò100¥¥íµé¤ò½ü¤¯Á´³¬µé¤ÇÆüËÜÀª¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¤ß¤ë¡Û¤¤¤Þ¤ÈÊ·°Ïµ¤¤Á¤¬¤¦¡ª¡¡¡ÖÊ¡¸«Í§»Ò¡×¸½Ìò»þÂå¤Î»Ñ
¡¡ÃíÌÜ¤Ï¡¢½÷»Ò·ÚÎÌµé¤Ç¤ÎJRÅìÆüËÜ½êÂ°Áª¼ê¤ÎÌö¿Ê¤À¡£48¥¥íµé¤Ç¸Å²ì¼ãºÚ¡Ê23¡Ë¡¢52¥¥íµé¤ÇÂç¿¹À¸½ã¡Ê¤¤¹¤ß¡¦24¡Ë¤¬Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¤¤ï¤¯¡¢
¡ÖÊ¡¸«Í§»Ò´ÆÆÄ¡Ê39¡Ë¤Î»ØÆ³ÎÏ¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡Ê¡¸«¤¬Ì¾¤ò¤Ï¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢2008Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»½÷»Ò48¥¥íµé¤ÎÂåÉ½Áª¹Í¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤ÇÃ«Î¼»Ò¤òÇË¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ã«¤Î¼ÂÀÓ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¡¢ÂåÉ½Íî¤Á¡£¤³¤ÎºÛÄê¤Ï¹ñÌ±ÅªµÄÏÀ¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ã«¤Ï°úÂà¡£Ê¡¸«¤Ï¡¢12Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Ç½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢ßõÎõ¡Ê¤·¤ì¤Ä¡Ë¤ÊÂåÉ½Áè¤¤¤ÇÇ³¤¨¿Ô¤¤¿¤Î¤«¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¡£
º¬ÀÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÍýÏÀÇÉ
¡¡°úÂà¸å¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤ÆJRÅìÆüËÜ¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢22Ç¯½Õ¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É¾È½¤Ï¡¢
¡Öº¬ÀÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÍýÏÀÇÉ¡£¸ÀÍÕ¤ÏÃúÇ«¤Ç¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î»ØÆ³¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡²¿¤Î°ø²Ì¤«¡¢¶µ¤¨»Ò¤Î¸Å²ì¤ÈÂç¿¹¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«¿È¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢ÀäÂÐ½÷²¦¤òÄÉ¤¦Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö48¥¥íµé¤Ë¤Ï¡¢Àè¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ê32¡Ë¤¬·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Å²ì¤Ï1²ó¤â¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤Ï¾å¤êºä¤È²¼¤êºä¡£3ÈÖ¼ê¤âÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À³ÑÅÄ¤Ï¡¢Áª¼ê¼÷Ì¿¤¬Ä¹¤¤¿²µ»·Ï¤ÎÁª¼ê¡£¡È¸ÞÎØ¶â¡É¤Î¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡×
¡¡52¥¥íµé¤Ë¤Ï°¤Éô»í¡Ê24¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¥ê¤Ç¤³¤½ÉÔ³Ð¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂÎÏ¤Ï¹ñÆâ³°¤Ç°µÅÝÅª¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÊ¡¸«¤µ¤ó¤Ï¡¢Á´ÆüËÜ¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤Î¶¯¤µ¤â¼å¤µ¤â¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÊ¡¸«´ÆÆÄ¤ÎºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ï¡Ö°Õ»Ö¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ËÆ»¤¬¤¢¤ë¡×¤À¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2024Ç¯12·î19Æü¹æ ·ÇºÜ