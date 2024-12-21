¡Ú¾®ÁÎ¼÷¤·¡Û12·î24¡¦25Æü¸ÂÄê¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Õ¥§¥¢¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤è¡£¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡Á¡ª
»ý¤Áµ¢¤ê¤¹¤·Å¹¤Î¾®ÁÎ¼÷¤·¤Ï¡¢12·î24¡¦25Æü¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¿©Âî¤òºÌ¤ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¾¦ÉÊ
¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²ÚÀ¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£
¤¤¤¯¤é¡¦¥µ¡¼¥â¥ó¤Ê¤É¤Î¡Ö¤´ÃÚÁö¤Î¤Ã¤±À¹¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡ÖÆÃÀñ¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡×¡¦¡ÖËÜ¤º¤ï¤¤¤¬¤Ë¡×¤Ê¤ÉºÌ¤ê¤è¤¯¡¢À¹¤ê¹þ¤ó¤À¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¿©Âî¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¾þ¤ëÂç»®¥á¥Ë¥å¡¼¡£²Á³Ê¤Ï4309±ß¡£
¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ë¤®¤êÀ¹
µí¤Î»ÝÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¸·Áª¤·¤¿¡ÖÆÃÀñ¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡×¡¦¡ÖËÜ¤º¤ï¤¤¤¬¤Ë¡×¡¦¡Ö¤¤¤¯¤é¡×¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÍÑ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¹ë²Ú¤Ê¤Ë¤®¤êÀ¹¡£
²Á³Ê¤Ï1090±ß¡£
¡¦¥ß¥Ë¤Á¤é¤·¼÷»Ê¥¢¥½¡¼¥È
¿Íµ¤¤Î³¤Á¯¤Î¥ß¥Ë¤Á¤é¤·¼÷»Ê¤ò9¥Þ¥¹¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¡£
°ì¸ý¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢¿§¡¹¤ÊÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
²Á³Ê¤Ï993±ß¡£
°ìÉôÃÏ°è¡¦Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÌ¤¼Â»Ü¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢ÆâÍÆ¡¦¶â³Û¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Î½àÈ÷¿ô¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô