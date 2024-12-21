ÊÆ²¼±¡¡¢ÍèÇ¯3·î¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤®Í½»»°Æ¡×²Ä·è¡¡À¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤Ï²óÈò¤Î¸«ÄÌ¤·
¥¢¥á¥ê¥«µÄ²ñ²¼±¡¤ÏÍèÇ¯3·î¤Þ¤Ç¤ÎÀ¯ÉÜ¤Î»Ù½Ð¤òÏÅ¤¦¡Ö¤Ä¤Ê¤®Í½»»°Æ¡×¤ò²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤Ï²óÈò¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏµÄ²ñ¤Ç¤ÎÍ¿ÌîÅÞ¤ÎÂÐÎ©¤«¤é¡¢º£Ç¯10·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê²ñ·×Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½»»°ÆÀ®Î©¤Î¤á¤É¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢À¯ÉÜ¤Î»ñ¶â·«¤ê¤òÏÅ¤¦¡¢¤Ä¤Ê¤®Í½»»¤Î´ü¸Â¤Ç¤¢¤ë20Æü¤Þ¤Ç¤Ë´ü¸Â¤ò±äÄ¹¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ñ¶âÉÔÂ¤È¤Ê¤êÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤¬°ìÉôÊÄº¿¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢µÄ²ñ²¼±¡¤Ï20Æü´ü¸Â¤òÍèÇ¯3·î¤Þ¤Ç±äÄ¹¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¡¢¤Ä¤Ê¤®Í½»»°Æ¤ò²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿À¯ÉÜ¤Î¼Ú¶â¤Î¸ÂÅÙ³Û¤Ç¤¢¤ë¡ÖºÄÌ³¾å¸Â¡×¤Î°ì»þÄä»ß¤äÅ±ÇÑ¤ò¤Ä¤Ê¤®Ë¡°Æ¤«¤éºï½ü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ë¡°Æ¤Î²Ä·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸å¡¢¾å±¡¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤¬½ðÌ¾¤ò¤¹¤ë¤ÈÀ®Î©¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤Ï²óÈò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£