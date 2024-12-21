¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù2´ü¡Ö²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡×·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ¤ÏÍèÇ¯5·î¸ø³«¡¡¥·¥ê¡¼¥º¿·ºîÂ³ÊÔ¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Î¿·¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¼ö½Ñ²öÀï ²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡Ù¤¬2025Ç¯5·î30Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¿·ºî¡Ø¼ö½Ñ²öÀï »àÌÇ²óÞâ¡Ù¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀÖ¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿¼ê¤Î¸×¾ó¡Ä¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù»àÌÇ²óÞâ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¼ö½Ñ²öÀï ²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡Ù¤Ï¡¢2023Ç¯7·î¤ËÁ´5ÏÃ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸Þ¾ò¸ç¤È²ÆÌý·æ¤Î¹âÀì»þÂå¤Î²áµî¤òÉÁ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥ºÂè2´ü¤ÎÆÃÊÌÁí½¸ÊÔ¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÈºÇ¶¯¤Î2¿Í¡É¸Þ¾ò¤È²ÆÌý¤òÉÁ¤¤¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÀÄ¶õ¤È¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ë2¿Í¤ÎÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè2´ü¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø¼ö½Ñ²öÀï »àÌÇ²óÞâ¡Ù¤Ï¡¢Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿»Ë¾åºÇ°¤Î½Ñ»Õ¡¦²ÃÌÐ·ûÎÑ¤¬»ÅÁÈ¤ó¤À¡¢¼ö½Ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Î»¦¤·¹ç¤¤¤¬¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¡Ö²¶¤Ï¤â¤¦³§¤È°ì½ï¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÖ¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿¼«¿È¤Î¼ê¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¶ìÇº¤ä³ëÆ£¤òÊú¤¨¤ë¸×¾óÍª¿Î¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿Á¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¡Ö¼öÊª¡×¤ÎÉõ°õ¤¬²ò¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»À¸¡¦¸×¾óÍª¿Î¤¬¡¢¼ö¤¤¤ò¤á¤°¤ëÀï¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£2018Ç¯3·î¡Á2024Ç¯9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯Éô¤òÆÍÇË¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬2020Ç¯10·î¡Á21Ç¯3·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢2021Ç¯12·î¤Ë·à¾ì¥¢¥Ë¥á¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢2023Ç¯7·î¡Á12·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø¼ö½Ñ²öÀï »àÌÇ²óÞâ¡Ù¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀÖ¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿¼ê¤Î¸×¾ó¡Ä¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù»àÌÇ²óÞâ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¼ö½Ñ²öÀï ²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡Ù¤Ï¡¢2023Ç¯7·î¤ËÁ´5ÏÃ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸Þ¾ò¸ç¤È²ÆÌý·æ¤Î¹âÀì»þÂå¤Î²áµî¤òÉÁ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥ºÂè2´ü¤ÎÆÃÊÌÁí½¸ÊÔ¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÈºÇ¶¯¤Î2¿Í¡É¸Þ¾ò¤È²ÆÌý¤òÉÁ¤¤¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÀÄ¶õ¤È¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ë2¿Í¤ÎÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¡Ö¼öÊª¡×¤ÎÉõ°õ¤¬²ò¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»À¸¡¦¸×¾óÍª¿Î¤¬¡¢¼ö¤¤¤ò¤á¤°¤ëÀï¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£2018Ç¯3·î¡Á2024Ç¯9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯Éô¤òÆÍÇË¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬2020Ç¯10·î¡Á21Ç¯3·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢2021Ç¯12·î¤Ë·à¾ì¥¢¥Ë¥á¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢2023Ç¯7·î¡Á12·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø¼ö½Ñ²öÀï »àÌÇ²óÞâ¡Ù¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£