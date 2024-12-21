ÊÆ¥ª¡¼¥×¥óAI¡¢¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¡Öo3¡×È¯É½¡¡¥³¡¼¥É¤ä¿ô³Ø¤ÇÀÇ½²þÁ±
¡¡ÂÐÏÃ·¿AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¡ÖChatGPT¡Ê¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÊÆ¥ª¡¼¥×¥óAI¤Ï20Æü¡¢À¸À®AI¤Î¿·¤¿¤Ê´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¡Öo3¡Ê¥ª¡¼¥¹¥ê¡¼¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óAI¤Ïº£Ç¯9·î¡¢¡Ö¹Í¤¨¤ë¡×¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¦¤è¤¦·±Îý¤·¡¢ÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¥â¥Ç¥ë¡Öo1¡Ê¥ª¡¼¥ï¥ó¡Ë¡×¤òÈ¯É½¡£º£²óÈ¯É½¤·¤¿¥ª¡¼¥¹¥ê¡¼¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¿ô³Ø¤ÎÌäÂê¤Ç¤ÎÀÇ½¤ò²þÁ±¤µ¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥ê¡¼¤ò·ÚÎÌ²½¤·¤Æ½èÍýÂ®ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¡Ö¥ß¥Ë¡×¤âÈ¯É½¡£¤¤¤º¤ì¤â³°Éô¤Î¸¦µæ¼Ô¤òÊç¤Ã¤Æ°ÂÁ´¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÍèÇ¯1·î°Ê¹ß¤Î°ìÈÌ¸ø³«¤ò¤á¤¶¤¹¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óAI¤Ïº£·î¡¢12Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¿·¤¿¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤¬ºÇ½ªÆü¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡á¸Þ½½ÍòÂç²ð¡Ë