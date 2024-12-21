ZARA¤Î¥»¡¼¥ë¤¬³«ºÅÃæ¡£¸üÄì¤«¤é¥Õ¥é¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢º£Ç¯¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ð¥ì¥¨¥³¥¢¥·¥å¡¼¥º¤ò¤ªÆÀ¤ËGET¤·¤È¤­¤Þ¤·¤ç

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´11Ëç)

ËèÇ¯¹±Îã¡¢ZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¤ÎÇ¯Ëö¥»¡¼¥ë¤¬12·î19Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤¬30%¥ª¥ÕÁ°¸å¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£

¤À¤±¤ÉZARA¤Ã¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¿ô¤¬Â¿¤¤¤«¤é·ë¶É²¿¤òÇã¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«ÌÂ¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£

¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢º£¤«¤é½ÕÀè¤Þ¤ÇÂç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¡¢2024Ç¯Åß¤ÎZARA¥»¡¼¥ë¤ÇGET¤¹¤ë¤Ù¤­¥·¥å¡¼¥º¤ò3¤Ä¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¥ê¥Ü¥ó¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡Ê7990±ß¢ª5990±ß¡Ë



¥µ¥Æ¥óÀ¸ÃÏ¤Î¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¡Ö¥ê¥Ü¥ó¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡×¡ÊÀÇ¹þ7990±ß¢ª5990±ß¡Ë¡£

°ÊÁ°ÈÎÇä¤µ¤ì¤ÆÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡Ö¥µ¥Æ¥ó ¥Õ¥é¥Ã¥È ¥·¥å¡¼¥º¡×¤Î¥ê¥Ü¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹ÁÇºà¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬¤Õ¤µ¤Õ¤µ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¡£



¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î1¿§Å¸³«¡£¥ê¥Ü¥ó¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â´Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢°Õ³°¤È¥·¥ó¥×¥ë¤ËÍú¤­¤³¤Ê¤»¤Þ¤¹¡£

¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ï¥´¥àÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃåÃ¦¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤è¡£



¤Ú¤Ã¤¿¤ó¤³¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ­¤¬¤¢¤ê¡¢1Æü¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Æ¤âÂ­¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤·¡£

¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¥É¥ì¥Ã¥·¡¼¤Ë¤âÍú¤±¤ë¥Ð¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥º¤Ï¡¢°ìÂ­¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£

ZARA ¥ê¥Ü¥ó¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê


ÊÔ¤ß¾å¤²¥Ð¥ì¥¨¥·¥å¡¼¥º¡Ê5990±ß¢ª3990±ß¡Ë



¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ð¥ì¥¨¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¡ÖÊÔ¤ß¾å¤²¥Ð¥ì¥¨¥·¥å¡¼¥º¡×¡ÊÀÇ¹þ5990±ß¢ª3990±ß¡Ë¡£

¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ï¥µ¥Æ¥ó¡¢¤Ä¤ÞÀè¤È¤«¤«¤ÈÉôÊ¬¤Ï¥Ù¥í¥¢¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇºà¤ÇÊä¶¯¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡È¾åÍú¤­¡É´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¤Þ¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£



¹Ã¤¬¹­¤¯³«¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¥¿¥¤¥Ä¤ä·¤²¼¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤È¥³¡¼¥Ç¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¡ý



¡Ö¥ê¥Ü¥ó¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥½¡¼¥ë¤Ï¤Ú¤Ã¤¿¤ó¤³¤Ç¤¹¤¬¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤Ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ­¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÊâ¤­¤Ë¤¯¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

ÁÇÂ­¤ÇÍú¤¤¤Æ¤âOK¤À¤«¤é¡¢²Æ¤Þ¤ÇÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤­¤ë°ìÂ­¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡Ä¡ª

ZARA ÊÔ¤ß¾å¤²¥Ð¥ì¥¨¥·¥å¡¼¥º


¥Ð¥ì¥¨ ¥Õ¥é¥Ã¥È ¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡Ê7990±ß¢ª5990±ß¡Ë



ºÇ¸å¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¥½¡¼¥ë¤¬º£¤Ã¤Ý¤¤¡Ö¥Ð¥ì¥¨ ¥Õ¥é¥Ã¥È ¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡×¡ÊÀÇ¹þ7990±ß¢ª5990±ß¡Ë¡£



¥½¡¼¥ë¤Î¹â¤µ¤Ï6cm¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤â³ð¤¦¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤³¤í¡£

¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤¬¤Õ¤Ã¤«¤Õ¤«¡õ¥Ù¥ë¥¯¥í¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÂ­¤ò¸ÇÄê¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¬¥·¥¬¥·Êâ¤­¤¿¤¤Æü¤Ë¤â¡ý¤Ç¤¹¡£



¤³¤¦¤¤¤¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ê¥·¥å¡¼¥º¤Ã¤Æ¡¢½ÅÎÌ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÄ¹¤¯Êâ¤¯¤ÈÂ­¤¬Èè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï°Õ³°¤È½Å¤¯¤Ê¤¤¡ª

¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ð¥ì¥¨¥³¥¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤¬µÈ¤Ç¤¹¤è¡£

ZARA ¥Ð¥ì¥¨ ¥Õ¥é¥Ã¥È ¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼


½µËö¤ÏZARA¤Ë¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼



Ë­ÉÙ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¼êº¢¤Ê¤ªÃÍÃÊ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎZARA¤Î¥·¥å¡¼¥º¡£

¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥»¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥½¤Ç¤·¤ç!?¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤ª°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¥µ¥¤¥º·ç¤±¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î½µËö¤Ï¤ª¶á¤¯¤ÎZARA¤Ë¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª

ZARA
https://www.zara.com/jp/