µð¿Í¤ËÌ²¤ë1·³¡ÈÌ¤ÅÐÈÄ¡É¤Î°ïºà¡Ä°Û¹ñ¤Ç³ÐÀÃ¤Î¥É¥¯¥¿¡¼K¡¡¡È15.09¡É¤ËÁûÁ³¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
²áµî3Ç¯´Ö¤Ç1·³ÅÐÈÄ¥¼¥í¤â¡Äº£µ¨¤Ï2·³¤ÇËÉ¸æÎ¨1.65¡õÃ¥»°¿¶Î¨10.54
¡¡¹ë½£¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊABL¡Ë¤Ë»²²ÃÃæ¤Îµð¿Í¡¦»³ÅÄÎ¶À»Åê¼ê¤¬¡È¥É¥¯¥¿¡¼K¡É¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£6»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ43Ã¥»°¿¶¤Ï¥ê¡¼¥°2°Ì¡¢Ã¥»°¿¶Î¨15.09¤ÏÆ²¡¹¤Î¥È¥Ã¥×¡£¡Ö»³ÅÄÎ¶À»¤ÎÃ¥»°¿¶Ç½ÎÏ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤À¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¡£20Æü¤Ï¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢½é²ó¤ò3¼ÔÏ¢Â³Ã¥»°¿¶¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢2²ó¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢º¸ÏÓ¤«¤é¤Î²÷Â®µå¤ÈÊÑ²½µå¤òÉð´ï¤Ë5²ó4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢7Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç6»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢2ÀèÈ¯ÌÜ¤Ç8¼ºÅÀ¤·¤¿¤³¤È¤ÇËÉ¸æÎ¨¤³¤½4.91¤ÈÌÜ¤ò°ú¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Á´¤Æ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç6»°¿¶°Ê¾å¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·×43Ã¥»°¿¶¤Ï1°Ì¤Ë3¸Äº¹¤Î2°Ì¡¢Ã¥»°¿¶Î¨¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï15¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¤ÇÃÇ¥È¥Ä¤Î15.09¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¥Ê¥¤¥Ô¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö»³ÅÄÎ¶À»¤ÏËè²ó»°¿¶¤«¤Ê¤ê¼è¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö»³ÅÄÎ¶À»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÃ¥»°¿¶¡×¡Ö¤³¤Î·Ð¸³¤¬Íèµ¨À¸¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È´ê¤¤¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡24ºÐº¸ÏÓ¤ÏJRÅìÆüËÜ¤«¤é2021Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£²áµî3Ç¯´Ö¤Ç1·³ÅÐÈÄ¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¯¡¢3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤â2·³¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â29»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·2¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.65¡£Ã¥»°¿¶Î¨10.54¡¢ÈïÂÇÎ¨.156¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤ª¤ê¡¢¡È¾¡Éé¤Î4Ç¯ÌÜ¡É¤ÎÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë