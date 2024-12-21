¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó

ÆÊÌÚ¸©¤Ï¡¢¸©±û»º¶Èµ»½ÑÀìÌç¹»¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ã¤¬¤¤¼Ô¸þ¤±¤Î¿¦¶È·±Îý¤Î»ö¶È¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤¬£±£¸Æü¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¼õ¹ÖÀ¸£±¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ»áÌ¾¤äÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë£´£¶¿ÍÊ¬¤Î»ñÎÁ¤ò¸í¤Ã¤Æ¥áー¥ë¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¤È£²£°Æü¡¢È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥áー¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤¿¼õ¹ÖÀ¸¤¬µ¤¤Å¤­¡¢Ã´Åö¼Ô¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤³¤È¤ÇÈ¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤Ï¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¤è¤¦»ØÆ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£