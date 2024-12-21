Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¡Ö¸¢Íø¿¯³²¤ÈÄ©È¯¹Ô°Ù¤ÎÄä»ß¤ò¡×¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óµ¡¤ÎÎÎ¶õ¿¯Æþ¼õ¤±
Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î21Æü¡ÛÃæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÎÎÆÁ·³¡Ê¤ê¤å¤¦¡¦¤È¤¯¤°¤ó¡ËÊóÆ»´±¤Ï20Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óµ¡¤¬Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Îµö²Ä¤Ê¤·¤Ë²«´äÅçÎÎ¶õ¤ËÉÔË¡¿¯Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¢Íø¿¯³²¤ÈÄ©È¯¹Ô°Ù¤òÄ¾¤Á¤ËÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¡¡ÎÊóÆ»´±¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎC-208·¿µ¡¤¬19Æü¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Îµö²Ä¤Ê¤·¤Ë²«´äÅçÎÎ¶õ¤ËÉÔË¡¿¯Æþ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ³¤·Ù¤Ï¸·½Å¤Ë´Æ»ë¤·¡¢Ë¡¤Ë´ð¤Å¤·Ù¹ð¤·Âàµî¤µ¤»¤¿¡£²«´äÅç¤ÏÃæ¹ñ¸ÇÍ¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¤¢¤ë¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¹Ô°Ù¤ÏÃæ¹ñ¤Î¼ç¸¢¤Ø¤Î½ÅÂç¤Ê¿¯³²¤Ç¤¢¤ê¡¢³¤¤È¶õ¤Ç¤ÎÆÍÈ¯»ö·ï¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¸¢Íø¿¯³²¤ÈÄ©È¯¹Ô°Ù¤òÄ¾¤Á¤ËÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦¶¯¤¯·Ù¹ð¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ³¤·Ù¤Ï¡¢Ãæ¹ñ´É³í³¤°è¤Ç¤Î¸¢±×°Ý»ý¤ÈË¡¼¹¹Ô¤ò°ú¤Â³¤¶¯²½¤·¡¢¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¼ç¸¢¤È³¤ÍÎ¸¢±×¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¼é¤ë¡£