´Ø±ÛÆ»¡¡¼Ö4Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¡¢³ØÀ¸¤é5¿Í¤òÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷
21Æü¸áÁ°¡¢´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î²¼¤ê¤Ç¼Ö4Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢21Æü¸áÁ°8»þÁ°¡¢´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»²¼¤ê¡¢¶ð´ó¥¹¥Þ¡¼¥ÈIC¤Î¼êÁ°¤Ç¡¢¼Ö4Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤¬Æ»Ï©¾å¤ÎÍî²¼Êª¤Ëµ¤¤Å¤¡¢µÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¸å¤í¤Î¼Ö3Âæ¤¬¶ÌÆÍ¤¾õÂÖ¤Ç¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¹â¹»À¸23¿Í¤¬¾è¤ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹â¹»À¸¤é¤ÏÁ´°÷½õ¤±½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â¹»À¸¤È¶µ°÷¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ5¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë¥±¥¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÆ»Ï©¸òÄÌ¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¸áÁ°10»þÈ¾¸½ºß¡¢´Ø±ÛÆ»²¼¤êÀþ¤Ï¡¢Á°¶¶IC¤«¤é½ÂÀî°Ë¹áÊÝIC¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ê¤É¤¬Åö»þ¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£