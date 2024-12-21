20Âå¤¬¡Öº£¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤´é¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¤Ï¡Ö¶¶ËÜ´ÄÆà¡×¡¢¤Ç¤Ï1°Ì¤Ï¡©
ÈþÍÆ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖLIPS¡×¤Ï12·î13Æü¡¢10Âå¡Á50Âå¤ÎLIPS¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Öº£¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤´é¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
20Âå¤Ï¡¢´é¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤è¤ê¤âÁ´ÂÎ¤Î´é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤äÊ·°Ïµ¤¤¬Æ´¤ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¦¤«¤¬¤¨¤ë·ë²Ì¤Ë¡£2024Ç¯ÈÇ¡Ö20Âå¤¬º£¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤´é¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤Ï¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¡£10Âå¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÊ¡²¬¸©¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ»£¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤«¤ï¤¤²á¤®¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¡Ö1000Ç¯¤Ë1¿Í¤Î°ïºà¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤¬À°¤Ã¤¿¡È²«¶âÈæ¡É¤Î´é¤ÈÌÀ¤ë¤¯µ¤¤µ¤¯¤ÊÀ³Ê¤¬Éý¹¤¤À¤Âå¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¤Ï¡¢º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡£¹â¹»2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖÊ¡²¬¤Ç°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î»Ò¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯Á°´üÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢±Ç²è¤ä»¨»ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤È¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¡£°õ¾ÝÅª¤ÊÆ·¤ä°¦¤é¤·¤¤´éÎ©¤Á¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¯¡¼¥ë¤µ¤äô¥¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤ò»ý¤ÄÈþ¤·¤µ¤¬Éý¹¤¤À¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Ê¡Åç ¤æ¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï5Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
20Âå¤Ï¡¢´é¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤è¤ê¤âÁ´ÂÎ¤Î´é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤äÊ·°Ïµ¤¤¬Æ´¤ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¦¤«¤¬¤¨¤ë·ë²Ì¤Ë¡£2024Ç¯ÈÇ¡Ö20Âå¤¬º£¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤´é¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§¶¶ËÜ´ÄÆà
2°Ì¤Ï¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¡£10Âå¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÊ¡²¬¸©¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ»£¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤«¤ï¤¤²á¤®¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¡Ö1000Ç¯¤Ë1¿Í¤Î°ïºà¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤¬À°¤Ã¤¿¡È²«¶âÈæ¡É¤Î´é¤ÈÌÀ¤ë¤¯µ¤¤µ¤¯¤ÊÀ³Ê¤¬Éý¹¤¤À¤Âå¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§º£ÅÄÈþºù
1°Ì¤Ï¡¢º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡£¹â¹»2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖÊ¡²¬¤Ç°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î»Ò¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯Á°´üÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢±Ç²è¤ä»¨»ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤È¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¡£°õ¾ÝÅª¤ÊÆ·¤ä°¦¤é¤·¤¤´éÎ©¤Á¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¯¡¼¥ë¤µ¤äô¥¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤ò»ý¤ÄÈþ¤·¤µ¤¬Éý¹¤¤À¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Ê¡Åç ¤æ¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï5Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)