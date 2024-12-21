±¦ÏÓÀÚÃÇ¤Îº´Ìî»üµª¤µ¤ó¡¢ÉÂ¾²¤«¤é¶î¤±ÉÕ¤±¥Ô¥Ã¥«¥êÅêË¡ÈäÏª¡¡³ØÆ¸Âç²ñ¤Çº¸ÏÓ»Ïµå¼°
º¸ÏÓ¤«¤é¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¡Ä´¶À÷¾É°²½¤Çº£¸å¼ê½Ñ¤Î²ÄÇ½À¤â
¡¡¤«¤Ä¤Æ¶áÅ´¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë´¶À÷¾É¤Ç±¦ÏÓ¤òÀÚÃÇ¤·¤¿º´Ìî»üµª¤µ¤ó¤¬21Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¾¯Ç¯Ìîµå¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2024 ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥«¥Ã¥×¡×¤Î³«²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£º¸Åê¤²¤Ç»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤«¤éÆ±Âç²ñ¤Î¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëº´Ìî¤µ¤ó¤Ï¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤ê¥Þ¥¦¥ó¥É¼êÁ°¤Ë¡£º¸¼ê¤ò¹â¤¯¾å¤²¥¥ã¥Ã¥×¤òÍî¤È¤·¤Æ¤«¤éÅêµå¤·¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥«¥êÅêË¡¡×¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Åêµå¤Ï¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹10ÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼«¸ÊÉ¾²Á¡£¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¸µµ¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤Èµ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡56ºÐ¤Îº´Ìî¤µ¤ó¤Ï¶áÅ´¡¢ÃæÆü¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÇÄÌ»»353»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢41¾¡31ÇÔ27¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¡£2023Ç¯¤Ë½Å¾É²¼»èµõ·ì¤òÈ¯¾É¤·±¦ÂÃæ»Ø¤òÀÚÃÇ¡£¿´Â¡ÊÛËì¾É¤â´µ¤Ã¤¿¡£ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤è¤ë´¶À÷¾É¤Î°²½¤Çº£Ç¯4·î¤Ë±¦ÏÓ¤òÀÚÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ø¤Î´¶À÷¾É¤ÇÆþ±¡À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï³°½Ðµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¤Î»²²Ã¡£¿·¤¿¤Ë´¶À÷¾É¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢º£¸åºÆÅÙ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¤¤Á¤¤¤ÁÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Çº¸¤Ç¤â¤Ã¤ÈÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡£¤â¤¦°ìÅÙÌîµå¶µ¼¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ³ØÆ¸Ìîµå¤Î»Ò¤ÈÀÜ¤¹¤ë³èÆ°¤ò¤·¤¿¤¤¡£²¿Ç¯¤â¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ¤ò²ó¤ê¤¿¤¤»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë