¡ØÍ·¡ùµº¡ù²¦GX¡Ù¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¡¢ÍèÇ¯4·îÊüÁ÷³«»Ï¡¡½½ÂåÌò¡¦KENN¡Ö¥¬¥Ã¥Á¥ã¡ª³Ú¤·¤¤¥Ç¥å¥¨¥ë¤À¤Ã¤¿¤¼¡ª¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ï21Æü¡¢2025Ç¯4·î¤è¤ê¥¢¥Ë¥á¡ØÍ·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥ºGX 20th Remaster¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¡ØÍ·¡ùµº¡ù²¦¡Ù¥·¥ê¡¼¥º2ºîÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢2004Ç¯¤è¤ê3Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÍ·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥ºGX¡Ù¤¬¡¢ÊüÁ÷20¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û²û¤«¤·¤¤¡ªÌÀÆü¹á¤äËü¾æÌÜ¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØÍ·µº²¦GX¡Ù¥¥ã¥é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¡ØÍ·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥ºGX¡Ù¤Ï¡¢Í¥½¨¤Ê¥Ç¥å¥¨¥ê¥¹¥È¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î³Ø±à¡¢¥Ç¥å¥¨¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤¬ÉñÂæ¤Ç¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¥Ç¥å¥¨¥ë¤ò°¦¤·¡¢¥«¡¼¥É¤Ë½É¤ëÀºÎî¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤ò»ý¤ÄÍ·¾ë½½Âå¤¬¼ç¿Í¸ø¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤È·ãÆÍ¤·¡¢¥Ç¥å¥¨¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¿ô¡¹¤ÎÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¡§Í·¾ë½½ÂåÌò¡¦KENN¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½ËÜºî¤ÎÊüÁ÷¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ
±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤Ï¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÍ·¾ë½½Âå¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¼ýÏ¿¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡¢Åö»þ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕÍÍ¤ä¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¥¹¥´¤µ¤¬¿È¤ËÀ÷¤ß¤Þ¤¹¤Í¡ª²þ¤á¤Æ¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇÊüÁ÷¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¥¬¥Ã¥Á¥ã¡ª¡ª³Ú¤·¤¤¥Ç¥å¥¨¥ë¤À¤Ã¤¿¤¼¡ª¡ª
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
ÉðÆ£Í·µº¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡£½éÂå¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤ò¤â¤Ä¡¢¾Ð¤¤¤¢¤êÎÞ¤¢¤ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤ÊGX¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¹â¶¶ÏÂ´õ ¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥À¥¤¥¹¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ë
´ÆÆÄ¡§ÄÔ½é¼ù
±é½Ð¥Á¡¼¥Õ¡§ÄáÅÄ´²
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Éð¾å½ã´õ¡¢µÈÅÄ¿
¥Ç¥å¥¨¥ë¹½À®¡§É§µ×ÊÝ²íÇî
²»¶ÁÀ©ºî¶¨ÎÏ¡§¿ÀÆî¥¹¥¿¥¸¥ª
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¤®¤ã¤í¤Ã¤×
À½ºî¡§¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ £Î£Á£Ó
¢£¥¥ã¥¹¥È
Í·¾ë½½Âå¡§KENN
Å·¾å±¡ ÌÀÆü¹á¡§¾®ÎÓº»ÉÄ
´ÝÆ£æÆ¡§ÎëÌÚ¿¿¿Î
Ëü¾æÌÜ½à¡§¾¾ÌîÂÀµª
¥¨¥É¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡§ÀÐÅÄ¾´
¡Ú²èÁü¡Û²û¤«¤·¤¤¡ªÌÀÆü¹á¤äËü¾æÌÜ¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØÍ·µº²¦GX¡Ù¥¥ã¥é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¡ØÍ·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥ºGX¡Ù¤Ï¡¢Í¥½¨¤Ê¥Ç¥å¥¨¥ê¥¹¥È¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î³Ø±à¡¢¥Ç¥å¥¨¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤¬ÉñÂæ¤Ç¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¥Ç¥å¥¨¥ë¤ò°¦¤·¡¢¥«¡¼¥É¤Ë½É¤ëÀºÎî¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤ò»ý¤ÄÍ·¾ë½½Âå¤¬¼ç¿Í¸ø¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤È·ãÆÍ¤·¡¢¥Ç¥å¥¨¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¿ô¡¹¤ÎÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡½¡½ËÜºî¤ÎÊüÁ÷¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ
±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤Ï¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÍ·¾ë½½Âå¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¼ýÏ¿¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡¢Åö»þ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕÍÍ¤ä¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¥¹¥´¤µ¤¬¿È¤ËÀ÷¤ß¤Þ¤¹¤Í¡ª²þ¤á¤Æ¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇÊüÁ÷¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¥¬¥Ã¥Á¥ã¡ª¡ª³Ú¤·¤¤¥Ç¥å¥¨¥ë¤À¤Ã¤¿¤¼¡ª¡ª
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
ÉðÆ£Í·µº¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡£½éÂå¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤ò¤â¤Ä¡¢¾Ð¤¤¤¢¤êÎÞ¤¢¤ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤ÊGX¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¹â¶¶ÏÂ´õ ¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥À¥¤¥¹¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ë
´ÆÆÄ¡§ÄÔ½é¼ù
±é½Ð¥Á¡¼¥Õ¡§ÄáÅÄ´²
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Éð¾å½ã´õ¡¢µÈÅÄ¿
¥Ç¥å¥¨¥ë¹½À®¡§É§µ×ÊÝ²íÇî
²»¶ÁÀ©ºî¶¨ÎÏ¡§¿ÀÆî¥¹¥¿¥¸¥ª
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¤®¤ã¤í¤Ã¤×
À½ºî¡§¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ £Î£Á£Ó
¢£¥¥ã¥¹¥È
Í·¾ë½½Âå¡§KENN
Å·¾å±¡ ÌÀÆü¹á¡§¾®ÎÓº»ÉÄ
´ÝÆ£æÆ¡§ÎëÌÚ¿¿¿Î
Ëü¾æÌÜ½à¡§¾¾ÌîÂÀµª
¥¨¥É¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡§ÀÐÅÄ¾´