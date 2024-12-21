¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤ÎÎø¿Í¥±¥ë¥·¡¼¤¬¹ë²Ú¥µ¥×¥é¥¤¥º¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼³«ºÅ¡¡À¤³¦¥Ä¥¢¡¼½ªÎ»¤ò½ËÊ¡
ÊÆ²Î¼ê¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡Ê35¡Ë¤ÎÎø¿Í¤ÇÊÆ¥×¥í¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡ÊNFL¡Ë¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡¼¡¦¥Á¡¼¥Õ¥¹¤ÎTE¥È¥é¥Ó¥¹¡¦¥±¥ë¥·¡¼¡Ê35¡Ë¤¬19Æü¡¢8Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿À¤³¦¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥¸¡¦¥¨¥é¥º¡¦¥Ä¥¢¡¼¡×¤Î½ªÎ»¤ò½Ë¤¦¹ë²Ú¥µ¥×¥é¥¤¥º¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
ÊÆ¥Ô¡¼¥×¥ë»ï¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥±¥ë¥·¡¼¤ÏÃÏ¸µ¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡¼¤Ç¥¨¥é¥º¡¦¥Ä¥¢¡¼¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¶ËÈë¤Ç·×²è¤·¡¢¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤ÎÍ§¿Í¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥¢¥ô¥£¥Ë¥ç¡¼¥Í¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¡¢´Ø·¸¼Ô¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¥±¥ë¥·¡¼¤¬7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥ê¥Ã¥¯¥Ï¥Ã¥È¤È¥¿¥¥·¡¼¥É¤òÅ»¤¤¡¢¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Ë¥Ï¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤»¤ëÍÍ»Ò¤ä¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤È»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬³Ú¶Ê¡Öwillow¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿ÎÐ¿§¤Î¥Þ¥ó¥È¤ò±©¿¥¤ë»Ñ¤Ê¤É¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ëÁ°¤Ë¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤¬±£¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿À¶ÁÝÍÑ¥«¡¼¥È¤â¾þ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥±¥ë¥·¡¼¤ÎÆ±Î½¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥Û¡¼¥à¥º¤ÈºÊ¤Î¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¥Ö¥ê¥¿¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Û¡¼¥à¥º¤éÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¥±¥ë¥·¡¼¤ÎÊì¥É¥Ê¤µ¤ó¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
À¤³¦51ÅÔ»Ô¤Ç152¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥±¥ë¥·¡¼¤È¤Îº§Ìó¤Î¤¦¤ï¤µ¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï2¿Í¤È¤â·ëº§¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ïº§Ìó¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÈÝÄê¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥±¥ë¥·¡¼¤Ï¸½ºß¤âÂ¿Ë»¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ëº§Ìó¤òµÞ¤°¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¥±¥ë¥·¡¼¤À¤±¤Ë¡¢º§Ìó¤âºÇ¹â¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡áÀéºÐ¹áÆà»ÒÄÌ¿®°÷¡Ë