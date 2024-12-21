¾¾²¼Æà½ï¡Ö²æ¤é¤¬¿ÀÅÄÀµµ±¤µ¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡¡ÖÎ¹¥µ¥é¥À¡×¤Ç¿ÀÅÄ¤Î£·£´ºÐ½ËÊ¡¡¡¾¡Ëó¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¥À¥á½Ð¤·¤¬Íè¤ë¤½¤¦¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾¾²¼Æà½ï¤¬£²£±Æü¡¢£Á£Â£Ã¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡×¤Ë½Ð±é¡££¹·î¤ÇÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦¿ÀÅÄÀµµ±¤Î£·£´ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¾¾²¼¤¬ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡Öº£Æü¤ÏÅß»ê¡££±Ç¯¤ÇÃë¤Î»þ´Ö¤¬ºÇ¤âÃ»¤¯¤Ê¤ëÆü¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£º£Æü¤Ï²æ¤é¤¬¿ÀÅÄÀµµ±¤µ¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÀÅÄ¤µ¡Á¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¡Á¤¹¡×¤È²èÌÌ¤Î¸þ¤³¤¦¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ÎÆüÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¿ÀÅÄ¤ò¶¦±é¼Ô¤È½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¡Ëó½£ÏÂ¤¬¡ÖËè½µ¸«¤Æ¤ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤¬Íè¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¿ÀÅÄ¤Î·òºß¤Ö¤ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿ÀÅÄ¤Ï£¹·î£²£¸Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢£±£¹£¹£·Ç¯£´·î¤«¤é£²£·Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ£Í£Ã¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿ÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î½Ð±é²ó¤Ç¤Ï¡Ö²¶¡¢¸«¤Æ¤ÆÊ¸¶ç¸À¤¤¤Ë¤¤¤¯¤«¤é¡£µ¤°ú¤Äù¤á¤Æ¤ä¤ì¤è¡×¤È¾¾²¼¤Ë¿É¸ý¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£