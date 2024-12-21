ÊÆ¹â´±¤¬¥·¥ê¥¢Ë¬Ìä¡¡È¿ÂÎÀ©ÇÉ»ØÆ³¼Ô¤Î·ü¾Þ¶â¤òÅ±ÇÑ¡¢¶¨µÄ¤ò·ÑÂ³¤Ø
¡¡ÊÆ¹ñÌ³¾Ê¤Ï20Æü¡¢¥ê¡¼¥Õ¹ñÌ³¼¡´±Êä¤é¤¬¥·¥ê¥¢¤Î¼óÅÔ¥À¥Þ¥¹¥«¥¹¤òË¬Ìä¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤òÊø²õ¤µ¤»¤¿È¿ÂÎÀ©ÇÉ¤ÎÃæ³Ë¤Ç»ÃÄêÀ¯¸¢¤ò¼çÆ³¤¹¤ë²á·ãÇÉÁÈ¿¥¡Ö¥·¥ã¡¼¥à²òÊüµ¡¹½¡×¡ÊHTS¡Ë¤Î»ØÆ³¼Ô¥¸¥ã¥¦¥é¥Ë»á¤È²ñÃÌ¤·¡¢Æ±»á¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿·ü¾Þ¶â¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤ÏHTS¤ò¥Æ¥íÁÈ¿¥¤Ë»ØÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥ã¥¦¥é¥Ë»á¤Ë1ÀéËü¥É¥ë¡ÊÌó15²¯±ß¡Ë¤Î·ü¾Þ¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¹¶·â¤ÎÉ¸Åª¤È¤»¤º¡¢²º·ò¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤¹¤ëHTS¤äÆ±»á¤Î¸ÀÆ°¤ò¸«¶Ë¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¡¼¥Õ»á¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡¢·ü¾Þ¶â¤ÎÅ±ÇÑ¤Ï¡ÖHTS¤È¤Î¶¨µÄ¤ò»Ï¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¯ºö·èÄê¡×¤À¤È¤·¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤äÃÏ°è¤Î´Ø¿´»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ÊµÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Î¼ó¤Ë¾Þ¶â¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¯¤·»ÙÎ¥ÌÇÎö¤À¡×¤È°Õ¿Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¥ê¡¼¥Õ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥¦¥é¥Ë»á¤Ï¶¨µÄ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥·¥ê¥¢¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¥Æ¥íÁÈ¿¥¤¬¹ñÆâ³°¤Ë¶¼°Ò¤ò¤â¤¿¤é¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×À¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¡£¥·¥ê¥¢¤Î·ÐºÑ²óÉü¤òµ°Æ»¤Ë¾è¤»¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤¹¤ë¹Í¤¨¤â¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£