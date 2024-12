永野芽郁が主演し、芳根京子、稲垣吾郎らが共演する2025年1月10日配信スタートのテレビ東京開局60周年特別企画ドラマスペシャル『晴れたらいいね』に、追加キャストとして倍賞美津子、吉行和子、藤間爽子、豊嶋花らの出演が決定。場面写真が公開され、劇中歌「晴れたらいいね」を手掛けたDREAMS COME TRUEらのコメントも到着した。原作は、自身も看護師の経験がある藤岡陽子の人気小説『晴れたらいいね』(光文社文庫刊)。仕事への活力を失った主人公が、1945年のフィリピンで陸軍看護婦としてつとめる女性としてタイムスリップするところからドラマの物語がスタート。戦時中で物資も少なく、死と隣り合わせの過酷な状況の中、DREAMS COME TRUEの名曲「晴れたらいいね」を歌いながら、希望を見失わず、仲間たちとともに強く生き抜こうとする姿を描く。

このたび、本作の場面写真が公開。現代と過去を行き来する壮大な世界観をドラマ化するために、現代の病院から野戦病院のセット、森や島など様々な場所で撮影が行われたことがうかがえる写真となっている。あわせて、本作に出演する追加キャストが発表された。主人公・高橋紗穂(永野)が働く病院に入院している患者の雪野サエ役は、倍賞美津子。サエの友人役を吉行和子が務める。紗穂がタイムスリップした戦時中のフィリピンにある野戦病院で働く陸軍看護婦たちのキャストも決定した。真面目で周りと対立しがちな岩倉民子役には、藤間爽子。病弱ながらも看護婦として働く高沼節子役には、豊嶋花。食いしん坊でパワフルな大西茂子役には、富山えり子。山形弁のおばちゃんキャラ奥山正子役には、うらじぬの。萩原利久演じる一等兵の今井章一朗と共に野戦病院へ訪れる堀井光男役は、高橋努。紗穂がつとめる病院の新人ナースの平田彩里役は、白本彩奈。紗穂を見守る看護師長の萩野みどり役は、宮澤美保が演じる。また、本作の劇中歌である「晴れたらいいね」を手がけた日本を代表する人気バンド・DREAMS COME TRUEからコメントが到着。「こんな時代だからこそ、とても大切で意味のあるメッセージとなるであろうこのドラマ。ましてや、2022年ドラマ作品『スピリラ』でご一緒した岡田惠和さんが脚本となれば期待は膨らむばかり。私たちも視聴者として『いろんな気持ち』が心に生まれることを楽しみにしています」と言葉を寄せた。なお、本作の野戦病院のシーンは、ヒビノ株式会社のLEDディスプレー・システムを活用したバーチャルプロダクションの撮影手法の一つである「スクリーンプロセス」で撮影された。スタジオの病院セットの背景に設置した高精細LEDディスプレーに、ジャングルの実写映像を映し出すことで、現実のセットと仮想背景を違和感なく融合させ、リアルな風景を実現している。どのような映像に仕上がっているのか、本編の配信に期待がふくらむ。テレビ東京開局60周年特別企画ドラマスペシャル『晴れたらいいね』は、Prime Videoにて2025年1月10日0時より世界見放題独占配信。DREAMS COME TRUE、深川栄洋監督のコメント全文は以下の通り。<コメント全文>■DREAMS COME TRUE/中村正人、吉田美和DREAMS COME TRUEの楽曲「晴れたらいいね」がテレビ東京開局60周年特別企画ドラマスペシャル『晴れたらいいね』劇中歌としてお手伝いができるのは大変光栄なことです。こんな時代だからこそ、とても大切で意味のあるメッセージとなるであろうこのドラマ。ましてや、2022年ドラマ作品「スピリラ」でご一緒した岡田惠和さんが脚本となれば期待は膨らむばかり。私たちも視聴者として「いろんな気持ち」が心に生まれることを楽しみにしています。■監督:深川栄洋岡田惠和さんが書かれた初稿を読んだとき、「やっぱり岡田さんだ…」と思いました。戦争なのに人の死を表現する気はないのだと、その気骨に触れました。これだけ脚本家の個性が反映される戦争ドラマも珍しいと私は思います。演出部は、太平洋戦争末期の南方で働く従軍看護女性たちを調べ上げました。撮影中は毎日、道なき山道を歩いて現場に辿り着きました。美術デザイナーと大道具は2人で、そんな所に素晴らしいオープンセットを作りました。豪雨が来て床上浸水になってもみんなは夢中で撮影しました。撮影が終わると(映像の)編集者がニコニコして言いました。「良いっすねぇ、若い役者さんたちが」。「え、どういうところが?」と聞くと、「戦争はみんな受け身なんだと思うんです、彼女たちの演じる姿からそう感じました」と。確かに、山の上で崖の恐怖と戦い、海では大量の海水を飲み、森の中では虫と戦いながら歌を歌ってくれました。戦後80年の時を経て『晴れたらいいね』というドラマが生まれた軌跡に格別な味わいを感じます。藤岡陽子さんが書かれた小説が、たくさんの人の手でリレーを繋げて皆様の元へ届けられます。ぜひ、役者たちを通して今を生き抜く喜びを感じていただけますと幸せです。