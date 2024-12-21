¶¦Æ±ÁÜººËÜÉô¡¢²ü¸·ÁÜºº¤ò²ÃÂ®¡ÄÕúÂçÅýÎÎ¤Ë£²£µÆü½ÐÆ¬´ü¸Â¤Î£²¼¡¾¤´ÄÌÃÎ
¡Ö£±£²¡¦£³Èó¾ï²ü¸·»öÂÖ¡×¤òÁÜºº¤¹¤ë¹â°Ì¸ø¿¦¼ÔÈÈºáÁÜºº½è¡¢·Ù»¡¹ñ²ÈÁÜººËÜÉô¡¢¹ñËÉÉôÄ´ººËÜÉô¤Î¶¦Æ±ÁÜººËÜÉô¤¬£²£°Æü¡¢Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤Ë£²²óÌÜ¤Î¾¤´Ä´ºº¤òÄÌÃÎ¤·¤¿¡£½ÐÆ¬´ü¸Â¤Ï£²£µÆü¸áÁ°£±£°»þ¤Þ¤Ç¤À¡£¶¦Æ±ÁÜººËÜÉô¤Ï£±£¶Æü¤Ë¤âÕúÂçÅýÎÎ¤Ë£±£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë½ÐÆ¬¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤¿¤¬¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
£²¼¡½ÐÆ¬Í×µá½ñ¤Ë¤ÏÆâÍð¼óËÅ¤È¿¦¸¢ÍðÍÑ¸¢Íø¹Ô»ÈË¸³²¤¬ÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÍÆµ¿¤È¤·¤ÆµÆþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¡¢·Ù»¡¤È¸¡»¡¤«¤éÕúÂçÅýÎÎ»ö·ï¤ò¼õ¤±¤¿¹â°Ì¸ø¿¦¼ÔÈÈºáÁÜºº½è¤Ï¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤¬£²¼¡¾¤´ÄÌÃÎ¤Ë¤â±þ¤¸¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¶¯À©ÁÜºº¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
ÕúÂçÅýÎÎ¤Ï·ûË¡ºÛÈ½½ê¤¬Í¹ÊØ¤äÅÅ»ÒÁ÷Ã£¤Ê¤É¤ÇÁ÷¤Ã¤¿ÃÆ³¯¿³È½ÄÌÃÎ½ñ¤â¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç£µÆü´Ö¼õÎÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£·ûË¡ºÛ¤Î¥¤¡¦¥¸¥ó¹Êó´±¤Ï¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤Ç¡ÖÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ¸½ñÁ÷Ã£¸½¶·¤ÏºòÆü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤Þ¤ÀÌ¤ÇÛÃ£¾õÂÖ¡×¤È¤·¡ÖÁ´°÷ºÛÈ½Éô¤â¾õ¶·Ç§¼±¤ò¶¦Í¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£·ûË¡ºÛ¤Ï£²£³Æü¤ÎºÛÈ½´±²ñµÄ¤Ç¿¦¸¢¤ÇÁ÷Ã£¤µ¤ì¤¿¤È¸«¤Ê¤¹¤«¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÎ©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¶¦Æ±ÁÜººËÜÉô¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÂçÅýÎÎ¼¼ÁíÌ³Èë½ñ´±¼¼¤ÈÕúÂçÅýÎÎ´±Å¡¡¢¤½¤·¤ÆÉÕÂ°¼¼¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¡¢ÆÃµÞÍ¹ÊØ¤ÈÅÅ»Ò¸øÊ¸½ñ¤ÇÕúÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë½ÐÆ¬Í×µá½ñ¤òÅÁÃ£¤·¤¿¡£¶¦Æ±ÁÜººËÜÉô¤Ï£±£¶Æü¤Ë¤Ï£±¼¡½ÐÆ¬Í×µá½ñ¤òÄ¾ÀÜË¬Ìä¤Þ¤¿¤ÏÆÃµÞÍ¹ÊØ¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¦¤ËÅÁÃ£¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶¦Æ±ÁÜººËÜÉô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬½ÐÆ¬Í×µá½ñ¤ò»ý¤Ã¤ÆÎµ»³ÂçÅýÎÎ¼¼¤È´ÁÆîÆ¶¡Ê¥Ï¥ó¥Ê¥à¥É¥ó¡Ë´±Å¡¤òÄ¾ÀÜË¬¤ì¤¿¤¬¡¢ÂçÅýÎÎ·Ù¸î½è¤¬½ê´É¶ÈÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¤òµñÈÝ¤·¡¢ÆÃµÞÍ¹ÊØ¤ÏÊÖÁ÷¤Þ¤¿¤Ï¼õ¼è¿ÍÉÔÌÀ¤ÇÅÁÃ£¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á£²¼¡½ÐÆ¬Í×µá¤Ç¤ÏÈ¯Á÷¤À¤±¤Ç¤â³ºÅö½ñÎà¤¬ÅþÃ£¤·¤¿¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ëÅÅ»Ò¸øÊ¸½ñÊý¼°¤òÁªÂò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡¤â´Ú×ÜÞ¬¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥É¥¯¥¹¡ËÂçÅýÎÎ¸¢¸ÂÂå¹Ô¤òÈó¸ø³«Ä´ºº¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁÜºº¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»¡¹ñ²ÈÁÜººËÜÉôÈó¾ï²ü¸·ÆÃÊÌÁÜººÃÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö£±£²¡¦£³Èó¾ï²ü¸·¡×Àë¸ÀÁ°¤Î¹ñÌ³²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿£±£²¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢´Ú¸¢¸ÂÂå¹Ô¡¢ÖÃÁêËÔ¡Ê¥Á¥§¡¦¥µ¥ó¥â¥¯¡Ë·ÐºÑÉû¼óÁê·ó´ë²èºâÀ¯ÉôÄ¹´±¤Î£¹¿Í¤òÄ´ºº¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÈó¸ø³«ÂÐÌÌ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼óÁê¼¼¤Î´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö´Ú¼óÁê¤Ï¸¢¸ÂÂå¹Ô¤ò°ú¤¼õ¤±¤ëÁ°¤Ë·Ù»¡¤ÎÄ´ºº¤Ë½½Ê¬¤Ë±þ¤¸¤¿¡×¤È¤·¡Ö¹ñ²ñ¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¹â°Ì¸ø¿¦¼ÔÈÈºáÁÜºº½è¤Ë»ö·ï¤¬ÅÏ¤Ã¤¿ÕúÂçÅýÎÎ¤È¹´Â«¤µ¤ì¤¿¶âÎµ¸²¡Ê¥¥à¡¦¥è¥ó¥Ò¥ç¥ó¡ËÁ°¹ñËÉÉôÄ¹´±¡¢¸¡»¡¤Ë½ÐÆ¬¤·¤ÆÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤¿¶âÚõ¹À¡Ê¥¥à¡¦¥è¥ó¥Û¡ËÅý°ìÉôÄ¹´±¤Ê¤É¤ÏÄ´ººÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤¿¡£¹ñ²ÈÁÜººËÜÉô¤ÏÆâÍð¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Ç¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿´Ú¸¢¸ÂÂå¹Ô¤ÈÍû¾ÍÉÒ¡Ê¥¤¡¦¥µ¥ó¥ß¥ó¡ËÁ°¹ÔÀ¯°ÂÁ´ÉôÄ¹´±¤Ê¤ÉÍÆµ¿¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÄÉ²Ã¤Î¾¤´Ä´ºº¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñ²ÈÁÜººËÜÉô¤ÏÌ±´Ö¿Í¤¬²ü¸·¤ò»öÁ°ËÅµÄ¤·¤¿¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁÜººÎÏ¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£¸Æü¤Ë¥Î¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¸µ¾ðÊó»ÊÎá´±¤ò¹´Â«¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢£±£¹Æü¤Ë¤ÏÅ¾Ìò¤·¤¿¥¥à¸µÂçº´¤ËÂÐ¤·¤Æ¹´Â«Îá¾õ¤òÀÁµá¤·¤Ê¤¬¤é¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥Î¸µ»ÊÎá´±¤È¥¥à¸µÂçº´¤¬Èó¾ï²ü¸·Àë¸ÀÅöÆü¤Î£³Æü¤ËÊÌ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÇÄ°®¤µ¤ì¤¿¡£
¹ñ²ÈÁÜººËÜÉô¤Ï¥Î¸µ»ÊÎá´±¤¬£³Æü¡¢¥¥à¸µÂçº´¤é¸µ¡¦¸½·³´Ø·¸¼Ô£³¿Í¤È²ñ¤Ã¤¿¾õ¶·¤òÊáÂª¤·¤¿¡£²ñ¹ç¾ì½ê¤â£²ÆüÁ°¤Î£±Æü¤Ë¥Î¸µ»ÊÎá´±¤¬¥à¥ó¡¦¥µ¥ó¥Û¾ðÊó»ÊÎá´±¤é¤È²ñ¤Ã¤¿µþµ¦Æ»°Â»³¡Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¡Ë¤Î¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅ¹¤Ï¥Î¸µ»ÊÎá´±¤Îµï½»ÃÏ°è¤Ë¤¢¤ë¡£¥Î¸µ»ÊÎá´±¤ËÂ³¤¤¤ÆÊÌ¤ÎÅ¾Ìò´´Éô¤¬Èó¾ï²ü¸·¤ÎµÄÏÀ¤Ë²ÃÃ´¤·¤¿¾õ¶·¤¬ÄÉ²Ã¤ÇÊáÂª¤µ¤ì¡¢ÂàÌò·³¿Í¤¬Èó¾ï²ü¸·¤ò´ë²è¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¹ñ²ÈÁÜººËÜÉô¤Ï£³Æü¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÈó¾ï²ü¸·Àë¸ÀÄ¾¸å¤Ë·³¤¬ÂáÊá¤Î¤¿¤á·Ù»¡¤Ë°ÌÃÖÄÉÀ×¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿Ì¾Êí¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡Ë¶¦¤ËÌ±¼çÅÞÂåÉ½¤Îµ¶¾Ú¶µº¶ÍÆµ¿£±¿³¤ÇÌµºá¤òÀë¹ð¤·¤¿¶âÅìîë¡Ê¥¥à¡¦¥É¥ó¥Ò¥ç¥ó¡Ë¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛÈ½»ö¤ÎÌ¾Á°¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¤³¤ÎÆü¡¢¸ø¼°³ÎÇ§¤·¤¿¡£¹ñ²ÈÁÜººËÜÉô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ìä»Ö¹À¡Ê¥Á¥ç¡¦¥¸¥Û¡Ë·Ù»¡Ä£Ä¹´±¤¬¸¡»¡¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¤ëÁ°¤Î£±£¹Æü¡¢ÄÉ²Ã¤ÎÄ´ºº²áÄø¤Ç¤³¤¦¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹ñ²ÈÁÜººËÜÉô¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ìäÄ£Ä¹¤È¶âÊö¿¢¡Ê¥¥à¡¦¥Ü¥ó¥·¥¯¡Ë¥½¥¦¥ë·Ù»¡Ä£Ä¹¤òÆâÍð½ÅÍ×Ç¤Ì³½¾»öÍÆµ¿¤ÇÁ÷¸¡¤·¤¿¡£Ãæ±ûÃÏ°è·³»öºÛÈ½½ê¤â¤³¤ÎÆü¡¢Èó¾ï²ü¸·¸å¤ËÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÊ¼ÎÏÅêÆþ¤ò»Ø¼¨¤·¤¿ÍÆµ¿¤Ê¤É¤Ç¥à¥ó»ÊÎá´±¤ËÂÐ¤¹¤ë¹´Â«Îá¾õ¤òÈ¯ÉÕ¤·¤¿¡£