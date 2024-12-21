¾¾ËÜ¿Í»Ö°û¤ß²ñ»²²Ã¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡Ö¾¾¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤Þ¤Î¥È¥³¤É¤¦¤Ê¤ó¡©¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ëÅÙ¤Ë²ù¤·¤¤¡×
¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ÎÁú·î¤ë¤Ê¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÈá¤·¤¤½ÐÍè»ö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Áú·î¤Ï¡ÖºÇ¶áÍÆñ¤¤¤³¤È¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë»ö¤¬Â¿¤¯¤ÆÂô»³¤ÎÊý¤Ë²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âËè²óÈá¤·¤¤¤Î¤¬»ä¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤Ê°áÁõ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÌ©Ãå¤·¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤¢¤Ð¤è¤¯¤Ð¿¨¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¿¨¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë»ö¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ËÎ©¤Æ¡ªÁ´¿È¤ß¤»¤í¡£¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Èµ½Ò¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¹¹¤Ë²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¤â¾¾¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤Þ¤Î¥È¥³¤É¤¦¤Ê¤ó¡©¤½¤¦¤æ¤¦»ö¤·¤Æ¤¿¤ó¡©¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ëÅÙ¤Ëµ¤Ê¬¤¬°¤¤¤··ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤·²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤¿¤·¤¬È¯¿®¤·¤Æ¤ë»ö¤¬¿¿¼Â¤ä¤·Á´¤Æ¤Ç¤¹¡ª¤Ã¤ÆËè²óÅÁ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¿§¡¹µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÊÎÞ¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Áú·î¤Ï¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬³«ºÅ¤·¤¿16Ç¯¤ÎÂçºå¤Ç¤Î°û¤ß²ñ¤Ë»²²Ã¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¾¾ËÜ¤ò¤á¤°¤ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Îµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉôÆâÍÆ¤ò¡Ö¥Ç¥¿¥é¥á¤Êµ»ö¡×¡Ö±³¤À¤é¤±¤Îµ»ö¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¶ñÂÎÅª¤ËÆ±»ïµ»ö¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤ê¡¢¾¾ËÜ¤¬Ì¾ÍÀÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡Ë¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤ÆÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤ò±þ±ç¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¿¡£
¾¾ËÜ¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×Â¦¤Ëµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÊ¾Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï11·î8Æü¡¢ÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¤â¤È¤Ç¤Î½ª·ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Áú·î¤Ïº£·î18Æü¡¢¤½¤Î¸å¡Ö¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¾¾¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤ì¤ë¤ó¤«¤Ê¡×¡Ö¾¾¤Á¤ã¤ó¤¬¤Þ¤À¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ì¤Ê¤¤»ö¤¬ËÜÅö¤Ë¿É¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¾¾ËÜ¤ÎÁá´üÉüµ¢¤ò´ê¤¦¿´¶¤òX¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£