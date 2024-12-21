¥í¥Ã¥ÆÂàÃÄ¢ª´Ú¹ñ¤Ç¡Ö½¢¿¦º¾µ½¡×¤È¹óÉ¾¤â¡Ä¡¡33ºÐ¤Î¸µ½õ¤Ã¿Í¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÈÂçÉñÂæ¡É
ÃæÆü¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ç¥×¥ì¡¼¡ÄNPBÄÌ»»45ÅÐÈÄ¤Ç17¾¡19ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.60
¡¡äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤ÆÊÆ¹ñ¤Ë½ÐÌá¤Ã¤¿¡£ÃæÆü¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¨¥ó¥Ë¡¼¡¦¥í¥á¥íÅê¼ê¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤È¡¢ÊÆÂåÍý¿Í»öÌ³½ê¡ÖZ-Axis Sports¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹»á¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÊÆµå³¦¤Ç¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅêµå¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥í¥É¥ê¥²¥¹»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö»ä¤¬¤â¤ÄÊ£¿ô¤Î¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¥¨¥ó¥Ë¡¼¡¦¥í¥á¥í¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¥É¥ß¥Ë¥«¥ó¡Ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¡Ë¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥¢¥®¥é¥¹¡¦¥·¥Ð¥¨¡¼¥Ë¥ã¥¹¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢6¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.17¤È¤¤¤¦´¶¿´¤¹¤ëÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£ºÇÍ¥½¨Åê¼ê¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤À¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¹¥À®ÀÓ¤¬·ÀÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î¥í¥á¥í¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë¥ì¥¤¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2018Ç¯¤Þ¤Ç·×4µåÃÄ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»137»î¹çÅÐÈÄ¤Ç4¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.12¤òµÏ¿¤·¤¿¡£2019Ç¯¤ËÃæÆüÆþ¤ê¤·¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ8¾¡10ÇÔ¡£2020Ç¯¤Ï¸Î¾ã¤Ç1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤¯ÂàÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2021Ç¯¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢6·î¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤Ë°ÜÀÒ¡£4»î¹ç¤Ç1¾¡¡¢2022Ç¯¤Ï20»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·8¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.36¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤â¡¢¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡¦KBO¤ÎSSG¥é¥ó¥À¡¼¥º¤È¿·³°¹ñ¿Í¤ÎºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ëÁí³Û100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯5600Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¡£¤·¤«¤·¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¸ª¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ø¼°Àï¤Ç1»î¹ç¤âÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÍâÇ¯5·î¤ËÂàÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡×¤Ï¡Ö¤Û¤Ü¡È½¢¿¦º¾µ½¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹óÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÃæÆîÊÆ¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¡£Ç¯Îð¤Ï½Å¤Í¤Æ¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤È¤Ï¤¤¤¨¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ó¤À¡£²Ì¤¿¤·¤Æ33ºÐº¸ÏÓ¤Ï¡È¾¡Éé¤Î1Ç¯¡É¤ÇÊÖ¤êºé¤¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë