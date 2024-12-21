¥È¥è¥¿¤¬¡Ö¡È¥ß¥Ë¡ÉFJ¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡×¸ø³«¤·¤Æ¤¿!? Á´Ä¹Ìó4.3m¤Î¾®·¿¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡È¥´¥Ä´é¡ÉºÎÍÑ¡ª ²è´üÅª¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢ºÎÍÑ¤·¤¿SUV¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖFT-4X¡×¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡©
¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¥ß¥ËFJ¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡×!?
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¹ñºÝ¼«Æ°¼Ö¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖFT-4X¡Ê¥¨¥Õ¥Æ¥£¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ò½ÐÅ¸¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡FT-4X¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤¬³«È¯¤·¤¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤Î¿·¤·¤¤¤¢¤ê¤«¤¿¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡¢¾®·¿SUV¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¡ÖFT-4X¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌÊÆ¥È¥è¥¿¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¥ã¥ë¥Æ¥£¡ÊCALTY¡Ë¡×¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¼ê·Ú¤µ¡×¤ä¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¡×¤ò¹¥¤ß¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤¤¡¢ÅÔ»ÔÉôºß½»¤Î¡Ö¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¡×¡Ê30ÂåÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¤Î¼ã¼ÔÀ¤Âå¡Ë¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖRugged Charm¡Ê´è¾æ¤ÇÌ¥ÎÏÅª¡Ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖSimplicity¡ÊÊ£»¨¤µ¤òÇÓ½ü¤·¤¿ÌÜÅª¤Ë¤«¤Ê¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤µ¡Ë¡×¡¢¡ÖCapability¡ÊÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¨¤ëÂ¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¡¦ÀÇ½¡Ë¡×¡¢¡ÖDurability¡ÊÆü¾ï¥æ¡¼¥¹¤Ç¤â¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥æ¡¼¥¹¤Ç¤âÈ¯´ø¤µ¤ì¤ëÂÑµ×À¡Ë¡×¡¢¡ÖLineage¡Ê¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Ê¤É¥È¥è¥¿¤ÎÎòÂåSUV¤¬È÷¤¨¤ëÅÁÅý¤ò·Ñ¾µ¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿4¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡FT-4X¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4249mm¡ßÁ´Éý1821mm¡ßÁ´¹â1623mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2639mm¡£Á´Ä¹4.3m¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¡ÖX¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥°¥ê¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¡¢¥È¥è¥¿¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊSUV¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆ§½±¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£
¡¡TNGA¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢4WDÀÇ½¤âÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áö¤ë³Ú¤·¤µ¤È¥¿¥Õ¥æ¡¼¥¹ÀÇ½¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¡¡¥¢¥¦¥È¥É¥¢SUV¤é¤·¤¯¡¢Åß¤Ë¼êÂÞ¤ò¤Ï¤á¤¿¤Þ¤Þ°®¤ê¤ä¤¹¤¤²óÅ¾¼°¤Î¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ä¡¢³°ÉôÅÅ¸»¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥»¥ó¥È¤âÁõÈ÷¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥ê¥¢¥Ï¥Ã¥Á¤Ï¿åÊ¿¤Ë¤â¿âÄ¾¤Ë¤â³«¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ç³°¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ä¥ë¡¼¥à¥é¥¤¥È¡¢°ûÎÁÍÑ¥Ü¥È¥ë¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¼ýÇ¼¤·¤ÆÉáÃÊ¤Ï¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¿²ÂÞ¡¢ÎäÅà¤â²ÄÇ½¤ÊÎäÂ¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÈÊÝ²¹¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ÇÌòÎ©¤ÄÁõÈ÷¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¿ôÂ¿¤¯ºÎÍÑ¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤«¤é¤Ç¤â¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ø³«Åö½é¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤È¤¤¤¨¤É¤âÈæ³ÓÅª¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤é¡Ö¼¡´üFJ¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¥ê¥¢¥Ï¥Ã¥Á¤ä¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¤Î»ÅÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿²ÂÞ¤äÎäÂ¢¡¦ÊÝ²¹¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁõÈ÷¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë½Ð¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤âÈó¾ï¤Ë¸½¼ÂÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢FT-4X¤Î½éÈäÏª¤«¤éÌó7Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤â»ÔÈÎ²½¤Ï¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥È¥è¥¿¤â¡Ö»ÔÈÎ²½¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¯¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÆñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£