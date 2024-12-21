¡ãÌ¼¤Ï¥Ü¥Ã¥Á¡äº£½µ¤ÏÃ¯¤È¤âÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¬Êü²Ý¸å¤ËÍ§Ã£¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¿´ÇÛ¤ÇÍî¤Á¹þ¤à
»Ò¤É¤â¤¬³Ø¹»¤Ç¤É¤ó¤Ê¤ªÍ§Ã£¤ÈÃç¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Éµ¤¤¬¤«¤ê¤ÊÅÀ¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍÄÃÕ±à¤äÊÝ°é±à¤Î¤È¤¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ³èÆ°ÈÏ°Ï¤â¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤¬»Ò¤¬Êü²Ý¸å¤ËÍ§Ã£¤ÈÍ·¤Ö¡¢Í·¤Ð¤Ê¤¤¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤¹¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø»ä¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤¤Ë¤¹¤ë¡£º£½µ¤ÏÊü²Ý¸å¤ËÃ¯¤È¤âÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡£Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡¡¤Èº£Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ù
¡Ö³Ú¤·¤¯³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐOK¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â
¡Øµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£»ä¤¬Ãæ³Ø¼õ¸³¤Î¤¿¤á¤Ë½Î¤Ð¤«¤ê¤ÇÍ§Ã£¤ÈÍ·¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¿ÆÍ§¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡Ù
¡Ø¼«Ê¬¤¬Á´¤¯Í·¤Ð¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤±¤ÉÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Öµ¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊÙ¶¯¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤ªÍ§Ã£¤È¤¢¤Þ¤êÍ·¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤ï¤¬»Ò¤Ë¤Ï¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡Ö»ä¤¬Ê¿µ¤¤À¤Ã¤¿¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¡£¤ï¤¬»Ò¤¬Êü²Ý¸å¤Ë¤ªÍ§Ã£¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤È¤ÎÈæ³Ó¤ä¥Þ¥Þ¸Ä¿Í¤Î¹Í¤¨¤Ë¤â¤è¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡Ø³Ø¹»¤Ë³Ú¤·¤¯¹Ô¤±¤Æ¤¤¤ì¤ÐOK¡£¤¿¤Þ¤ËÇö°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥é¥Õ¥éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¡Ù
¡ØÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Ç¿´ÇÛ»ö¤¬Áý¤¨¤ë¤è¡£¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç»È¤¤¤¿¤¬¤ë»Ò¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ²È¤ËµïºÂ¤ë»Ò¡¢Â¾¤Î²È¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ê²ÈÄí¥ë¡¼¥ë¤Î»Ò¡¢¤ª¼ÙËâ¤·¤ÆOK¤Ê²ÈÄí¤Î»Ò¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Æñ¤·¤¤¡Ù
°ìÊý¤Ç¡Ö³Ú¤·¤¯³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ø¹»¤Ç¤ªÍ§Ã£¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êü²Ý¸å¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÍÑ»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤ªÍ§Ã£Æ±»Î¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤ÏÀÎ¤è¤ê¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À³Ø¹»¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤ËÆ±¤¸»þ´Ö¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ²á¤´¤¹¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çµ¤¤Î¹ç¤¦¤ªÍ§Ã£¤òºî¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉÔ°Â¤Ë»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÖÊü²Ý¸å¤Ë¤ªÍ§Ã£¤ÈÍ·¤Ö¤Û¤¦¤¬¿´ÇÛ»ö¤¬Áý¤¨¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½Âå¤Î»Ò¤É¤â¤Ï³ØÆ¸¤ä½Î¤ÇË»¤·¤¤¡ª¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ï½¬¤¤»ö¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤âÍ·¤Ö²Ë¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤â
¡Ø¤¦¤Á¤Ï½¬¤¤»ö¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¼¤«Â¿Ë»¤À¤«¤éÊü²Ý¸å¤ÏÍ·¤Ö²Ë¤Ê¤¤¤è¡£³Ø¹»¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÊÙ¶¯¡¢YouTube¡¢¹©ºî¡¢¥²¡¼¥à¡¢¤´ÈÓ¡¢»õËá¤¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¤â¤¦ÌëÃÙ¤¯¤Æ¿²¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¡£ Í·¤Ö»þ´Ö¤òºî¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¤¡Ù
¡ØÄã³ØÇ¯¤Þ¤Ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡3Ç¯À¸°Ê¹ß¤Ï¤ß¤ó¤Ê½Î¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é½¬¤¤»ö¤È½Î¤Î½ÉÂê¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë²Ë¤Ê¤¤¤·¡Ù
¡Ø¤¦¤Á¤Ï¾®2ÃË»ù¤À¤±¤É¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤¤ªÍ§Ã£¤Ï¤Û¤Ü¤ß¤ó¤Ê³ØÆ¸¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÊü²Ý¸åÍ·¤Ù¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£¤½¤ÎÊ¬³Ø¹»¤ÎµÙ¤ß»þ´Ö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤«¤éÁ´Á³µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¡£2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÊü²Ý¸å¤ËÍ·¤ó¤À¤Î¿ô²ó¤Î¤ß¤À¤è¡Ù
¥Þ¥Þ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÄã³ØÇ¯¤Î»Ò¤É¤â¤Ï³Ø¹»¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ³ØÆ¸¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ã¯¤«¤Î¤ª¤¦¤Á¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£³ØÇ¯¤¬¿Ê¤ß³ØÆ¸¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢½¬¤¤»ö¤ä½Î¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤ÆÍ·¤Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¡£¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ï½¬¤¤»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ÉÍ·¤Ö²Ë¤¬¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö¤ï¤¬»Ò¤Î¤ªÍ§Ã£¤Ï³ØÆ¸¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Êü²Ý¸åÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³ÃÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ØÆ¸¤ä½¬¤¤»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¯¤Æ¤âÊü²Ý¸å¤Ë¤ªÍ§Ã£¤ÈÍ½Äê¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÍ·¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤´Ä¶¤Ë¤¤¤ëº£¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¸½Âå¤Î»Ò¤É¤â¤ÏË»¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤·ÏÂ¤é¤°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÀ³Ê¤ä´Ä¶¤Ë¤â¤è¤ë¡ª¿´ÇÛ¤Ê¤é¤ï¤¬»Ò¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡©
¡Ø¾å¤Î»Ò¤Ï¾Ã¶ËÅª¤Ç¿ÆÍ§¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢³Ø¹»¤ÇÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¿¤Á¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¤ï¤¬»Ò¤Ï²È¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²¼¤Î»Ò¤ÎÃçÎÉ¤·¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢Í·¤Ö¤È¤¤Ë¤ª¸ß¤¤À¼¤ò¤«¤±¤ë´Ø·¸¤Ç¡¢ÉÑÈË¤Ë½¸¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ãç´Ö³°¤ì¤â¤·¤Ê¤¤¤¤¤¤»Ò¤¿¤Á¤À¤«¤éÁ´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤ÎÀ³Ê¤È´Ä¶¤Ç»Ò¤É¤â¤¬Í·¤ÖÍ·¤Ð¤Ê¤¤°ì¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤â¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Ù
¡ØËÜ¿Í¤¬Êü²Ý¸å¤ËÍ·¤Ó¤¿¤¤¤Î¤ËÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤ª²È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤«¤Ë¤è¤ë¡Ù
¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤À¤è¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹â¹»¼õ¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤éÀ®ÀÓ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤À¤¹¡£²Ë¤Ê¤éº£¤Î¤¦¤Á¤Ë½Î¤Ë¤Ç¤âÆþ¤ì¤Æ¤ª¤³¤¦¡£½Î¤ÎÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤è¡Ù
¤ï¤¬»Ò¤¬Êü²Ý¸å¤Ë¤ªÍ§Ã£¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤ëÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï³Ø¹»¤Ë³Ú¤·¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¸½Âå¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Í·¤Ö²Ë¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÀ³Ê¤Ë¤è¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤âËÜ¿Í¤¬³Ø¹»¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤é²È¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤·¤¿¤¤¡¢²È¤Ç¤ªÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Êü²Ý¸å¤ËÃ¯¤È¤âÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÆÃ¤Ë¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·¡Ö¤ªÍ§Ã£¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤âÃ¯¤È¤âÍ·¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤é¡¢¥Þ¥Þ¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÃç¤¬¤¤¤¤¤ªÍ§Ã£¤È¤Î´Ø·¸À¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£¸åÃæ³Ø¹»¤ËÆþ¤ë¤ÈÊÙ¶¯¤äÉô³è¤ÇÊü²Ý¸å¤Î»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¡£¡Ö¤½¤Î¿´ÇÛ¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤À¤±¤À¤è¡×¤ÈÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤òÎå¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤¬»Ò¤¬Êü²Ý¸å¤ËÃ¯¤È¤âÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Â¾¤Î¤ªÍ§Ã£¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÂÐ±þ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¸¡¦AKI¡¡ÊÔ½¸¡¦ÍÂ¼¼ÂÊâ¡¡