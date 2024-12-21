±ÊÌî²ê°ê¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÀ²¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡Ù¤ËÇÜ¾ÞÈþÄÅ»Ò¡¢¹â¶¶ÅØ¤é½Ð±é¡¡¥É¥ê¥«¥à¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â
¡¡2025Ç¯1·î10Æü¤è¤êPrime Video¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡¢±ÊÌî²ê°ê¼ç±é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ³«¶É60¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ØÀ²¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÇÜ¾ÞÈþÄÅ»Ò¡¢µÈ¹ÔÏÂ»Ò¡¢Æ£´ÖÁÖ»Ò¡¢ËÅè²Ö¡¢ÉÙ»³¤¨¤ê»Ò¡¢¤¦¤é¤¸¤Ì¤Î¡¢ÇòËÜºÌÆà¡¢µÜß·ÈþÊÝ¡¢¹â¶¶ÅØ¤Î½Ð±éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§±ÊÌî²ê°ê¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÀ²¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡ÙPrime Video¤ÇÀ¤³¦ÇÛ¿®¡¡¶¦±é¤ËË§º¬µþ»Ò¡¢°ð³À¸ãÏº¤é
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼«¿È¤â´Ç¸î»Õ¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÆ£²¬ÍÛ»Ò¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Î¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£»Å»ö¤Ø¤Î³èÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢1945Ç¯¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇÎ¦·³´Ç¸îÉØ¤È¤·¤Æ¶Ð¤á¤ë½÷À¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£Àï»þÃæ¤ÇÊª»ñ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢»à¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È´õË¾¤ò¸«¼º¤ï¤º¤Ë±Ä¤àÆü¡¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬À¸¤¤ëÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡µÓËÜ¤òNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³¡Ù¡Ø¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡Ù¤Ê¤É¤Î²¬ÅÄØªÏÂ¡¢´ÆÆÄ¤ò±Ç²è¡Ø¿ÀÍÍ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤ä¡ØÇòÌë¹Ô¡Ù¤Ç¤Ê¤É¤Î¿¼Àî±ÉÍÎ¤¬Ì³¤á¤ë¡£ËÜºî¤ÎÌîÀïÉÂ±¡¤Î¥·ー¥ó¤Ï¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î»£±Æ¼êË¡¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥¯¥êー¥ó¥×¥í¥»¥¹¡×¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÉÂ±¡¥»¥Ã¥È¤ÎÇØ·Ê¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¹âÀººÙLED ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Î¼Â¼Ì±ÇÁü¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¸½¼Â¤Î¥»¥Ã¥È¤È²¾ÁÛÇØ·Ê¤ò°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯Í»¹ç¤µ¤»¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ÷·Ê¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Àï»þÃæ¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¤¢¤ëÌîÀïÉÂ±¡¤ÇÆ¯¤¯Î¦·³´Ç¸îÉØ¡¦ÀãÌî¥µ¥¨¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ç¿Í¸ø¡¦¹â¶¶¼ÓÊæÌò¤Ç±ÊÌî¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¸µ¤ÎÀãÌî¥µ¥¨¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯Î¦·³´Ç¸îÉØ¤ÎÆ£¸¶ÈþÄÅÌò¤ÇË§º¬µþ»Ò¡¢Éé½ý¤·¤ÆÌîÀïÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¼ÓÊæ¤Î´Ç¸î¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¡¢¼¡Âè¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë°ìÅùÊ¼¤Îº£°æ¾Ï°ìÏ¯Ìò¤ÇÇë¸¶Íøµ×¡¢ÌîÀïÉÂ±¡¤Î´Ç¸îÉØÄ¹¤Ç¸·³Ê¤Ê½÷À¡¦¿ûÌîÉÙµ®»ÒÌò¤Ç¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡¢´µ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´Ç¸îÉØ¤¿¤Á¤Ë¤âµ¤¸¯¤¤¤ò¸«¤»¤ëÌîÀïÉÂ±¡¤Î·³°å¡¦º´¼£À¿Ìò¤Ç°ð³À¸ãÏº¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÇÜ¾Þ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¼ÓÊæ¡Ê±ÊÌî²ê°ê¡Ë¤¬Æ¯¤¯ÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤ÎÀãÌî¥µ¥¨¡£¥µ¥¨¤ÎÍ§¿ÍÌò¤òµÈ¹Ô¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÓÊæ¤¬¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿Àï»þÃæ¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¤¢¤ëÌîÀïÉÂ±¡¤ÇÆ¯¤¯Î¦·³´Ç¸îÉØ¤È¤·¤Æ¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¼þ¤ê¤ÈÂÐÎ©¤·¤¬¤Á¤Ê´äÁÒÌ±»ÒÌò¤ËÆ£´Ö¡¢ÉÂ¼å¤Ê¤¬¤é¤â´Ç¸îÉØ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¹â¾ÂÀá»ÒÌò¤ËËÅè¡¢¿©¤¤¤·¤óË·¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÂçÀ¾ÌÐ»ÒÌò¤ËÉÙ»³¡¢»³·ÁÊÛ¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¥¥ã¥é±ü»³Àµ»ÒÌò¤Ë¤¦¤é¤¸¤Ì¤Î¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ìÅùÊ¼¤Îº£°æ¡ÊÇë¸¶Íøµ×¡Ë¤È¤È¤â¤ËÌîÀïÉÂ±¡¤ØË¬¤ì¤ëËÙ°æ¸÷ÃËÌò¤Ç¹â¶¶¡¢¸½Âå¤Ç¼ÓÊæ¤¬¶Ð¤á¤ëÉÂ±¡¤Î¿·¿Í¥Êー¥¹¤ÎÊ¿ÅÄºÌÎ¤Ìò¤ÇÇòËÜ¡¢¼ÓÊæ¤ò¸«¼é¤ë´Ç¸î»ÕÄ¹¤ÎÇëÌî¤ß¤É¤êÌò¤ÇµÜß·¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î·àÃæ²Î¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ²¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿DREAMS COME TRUE¤È¡¢¿¼Àî´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈDREAMS COME TRUE ÃæÂ¼Àµ¿Í¡¢µÈÅÄÈþÏÂDREAMS COME TRUE¤Î³Ú¶Ê¡ÖÀ²¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡×¤¬¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ³«¶É60¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ØÀ²¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡Ù·àÃæ²Î¤È¤·¤Æ¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤Î¥É¥é¥Þ¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢2022Ç¯¥É¥é¥ÞºîÉÊ¡Ø¥¹¥Ô¥ê¥é¡Ù¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿²¬ÅÄØªÏÂ¤µ¤ó¤¬µÓËÜ¤È¤Ê¤ì¤Ð´üÂÔ¤ÏËÄ¤é¤à¤Ð¤«¤ê¡£»ä¤¿¤Á¤â»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¡Ö¤¤¤í¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¡×¤¬¿´¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÆÆÄ¡¦¿¼Àî±ÉÍÎ²¬ÅÄØªÏÂ¤µ¤ó¤¬½ñ¤«¤ì¤¿½é¹Æ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¬ÅÄ¤µ¤ó¤À......¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÁè¤Ê¤Î¤Ë¿Í¤Î»à¤òÉ½¸½¤¹¤ëµ¤¤ÏÌµ¤¤¤Î¤À¤È¡¢¤½¤Îµ¤¹ü¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±µÓËÜ²È¤Î¸ÄÀ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ëÀïÁè¥É¥é¥Þ¤âÄÁ¤·¤¤¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£±é½ÐÉô¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤ÎÆîÊý¤ÇÆ¯¤¯½¾·³´Ç¸î½÷À¤¿¤Á¤òÄ´¤Ù¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£»£±ÆÃæ¤ÏËèÆü¡¢Æ»¤Ê¤»³Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¸½¾ì¤ËÃ©¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£Èþ½Ñ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÈÂçÆ»¶ñ¤Ï2¿Í¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê½ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ªー¥×¥ó¥»¥Ã¥È¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ë±«¤¬Íè¤Æ¾²¾å¿»¿å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ß¤ó¤Ê¤ÏÌ´Ãæ¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡Ê±ÇÁü¤Î¡ËÊÔ½¸¼Ô¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÎÉ¤¤¤Ã¤¹¤Í¤§¡¢¼ã¤¤Ìò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡×¡£¡Ö¤¨¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÀïÁè¤Ï¤ß¤ó¤Ê¼õ¤±¿È¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î±é¤¸¤ë»Ñ¤«¤é¤½¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡£³Î¤«¤Ë¡¢»³¤Î¾å¤Ç³³¤Î¶²ÉÝ¤ÈÀï¤¤¡¢³¤¤Ç¤ÏÂçÎÌ¤Î³¤¿å¤ò°û¤ß¡¢¿¹¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÃî¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àï¸å80Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡ØÀ²¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿µ°À×¤Ë³ÊÊÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Æ£²¬ÍÛ»Ò¤µ¤ó¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¾®Àâ¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î¼ê¤Ç¥ê¥ìー¤ò·Ò¤²¤Æ³§ÍÍ¤Î¸µ¤ØÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢Ìò¼Ô¤¿¤Á¤òÄÌ¤·¤Æº£¤òÀ¸¤È´¤¯´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë