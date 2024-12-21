¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡¢ÂíÆâ¸øÈþ¡¢¼ò¸þË§¤é¡Ø¥¯¥¸¥ã¥¯¤Î¥À¥ó¥¹¡¢Ã¯¤¬¸«¤¿¡©¡Ù¿·¥¥ã¥¹¥È12Ì¾È¯É½
¡¡2025Ç¯1·î24Æü¤«¤éTBS·Ï¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¹À¥¤¹¤º¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥¯¥¸¥ã¥¯¤Î¥À¥ó¥¹¡¢Ã¯¤¬¸«¤¿¡©¡Ù¤Ë¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡¢ÂíÆâ¸øÈþ¡¢¸¾À¥Áï°ì¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢À¶Çµ¤¢¤µÉ±¡¢ÀÆÆ£Í¥¡Ê¥Ñ¥é¥·¥åー¥ÈÉôÂâ¡Ë¡¢¼ò°æÉÒÌé¡¢¼ò¸þË§¡¢Æ£ËÜÎ´¹¨¡¢À¾ÅÄ¾°Èþ¡¢ÀçÆ»ÆØ»Ò¡¢¸¶Æü½Ð»Ò¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡¢¡Ø¥¯¥¸¥ã¥¯¤Î¥À¥ó¥¹¡Ù¤ËÆæ¤Îµ¼ÔÌò¤Ç½Ð±é¡¡¡Ö¼Ø¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2024¡×¤Ë¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿Àõ¸«ÍýÅÔ¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ÎÌë¤Ë¸µ·Ù»¡´±¤ÎÉã¿Æ¤ò»¦¤µ¤ì¤¿Ì¼¤¬¡¢°ä¤µ¤ì¤¿¼ê»æ¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¿¿Áê¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¸¶ºî¼Ô¤ÎÀõ¸«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥¤¥Á¥±¥¤¤Î¥«¥é¥¹¡Ù°ÊÍè2ºîÌÜ¤ÎÌ¡²èÏ¢ºÜ¤Ë¤·¤Æ2ºîÌÜ¤Î¥É¥é¥Þ²½ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£µÓËÜ¤Ï¡¢TBSÆüÍË·à¾ì¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¤äNetflix¥·¥êー¥º¡Ø¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê -À»°è-¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Î¶âÂôÃÎ¼ù¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦¿´Çþ¤ò¹À¥¡¢¿´Çþ¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦ÊÛ¸î»Î¡¦¾¾É÷µÁµ±Ìò¤Ë¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡¢¿´Çþ¤ÎÉã¡¦»³²¼½ÕÀ¸Ìò¤Ë¥ê¥êー¡¦¥Õ¥é¥ó¥ー¡¢ ¿´Çþ¤Î±¿Ì¿¤òº¸±¦¤¹¤ë½µ´©»ïµ¼Ô¡¦¿À°æ¹§Ìò¤Ë°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹ºê¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¾É÷¡Ê¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡Ë¤ÎÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤Î¶¦Æ±·Ð±Ä¼Ô¡¦ÇÈº´¸«¹¬¿®¡£¾¾É÷¤È¤Ï¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡£Íý¶þ¤Ã¤Ý¤¯Í§¿Í¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¾É÷¤Î¡È±¢¡É¤ÎÉôÊ¬¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¤¿°ìÈÖ¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ç¤¢¤ëÇÈº´¸«¤Ï¡¢»Ä¹ó¤Ê¿¿¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¿´ºÙ¤µ¤òÊú¤¨¤ë¿´Çþ¡Ê¹À¥¤¹¤º¡Ë¤Î¤³¤È¤â¡¢²º¤ä¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤ÇÏÂ¤Þ¤»¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÂíÆâ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¡»ö¡¦°¤ÆîÍ³µª¡£½ÅÂç»ö·ï¤ò·Ù»¡¤ÎÁÜººËÜÉô¤È¤È¤â¤ËÁÜºº¤¹¤ë¸¡»¡Ä£¡ÈËÜÉô·¸¡É¤Î½÷À½é¤Î¸¡»ö¤Ç¤¢¤ë°¤Æî¤Ï¡¢Í¥½¨¤Ç¸úÎ¨½Å»ë¡¢»þ¤Ë¡Ö·Ù»¡¤ÏÌµÇ½¡×¤È¤â¸À¤¤Êü¤ÄÍÆ¼Ï¤Î¤Ê¤¤¿ÍÊª¤À¡£½ÕÀ¸¡Ê¥ê¥êー¡¦¥Õ¥é¥ó¥ー¡Ë¤ÎÊü²Ð»¦¿Í»ö·ï¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¿´Çþ¤È¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼ò°æ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿´Çþ¤È½ÕÀ¸¤¬ÄÌ¤¦²°Âæ¥éー¥á¥óÅ¹¤ÎÅ¹¼ç¡¦À÷ÅÄ¿ÊÌò¡£¤¢¤ë²áµî¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢µß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿½ÕÀ¸¤Î¤³¤È¤ò²¸¿Í¤ÈÊé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ÎÌë¡¢»¦¤µ¤ì¤ëÄ¾Á°¤Î½ÕÀ¸¤ËºÇ¸å¤Ë²ñ¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ç¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë½ÕÀ¸¤«¤é¿´Çþ°¸¤Î¼ê»æ¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ò¸þ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢22Ç¯Á°¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿°ì²È»´»¦»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿»à·º¼ü¡¦±óÆ£ÎÏÏº¡£Åö»þ¿¢ÌÚ¿¦¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿Å¡Âð¤Ç»ñ»º²È°ì²ÈÏ»¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤ä¤¬¤Æºá¤ò¼«Çò¡£ºÛÈ½Ãæ¤Ë°ìÅ¾¤·¤ÆÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤¹¤ë¤â¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ç»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¸½ºß¤âÉþÌòÃæ¤À¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆÈà¤ÏËÜÅö¤Ë¶§°¤Ê»¦¿ÍÈÈ¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡Ä¡£
¡¡Æ£ËÜ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿´Çþ¤ÎÉã¡¦½ÕÀ¸¤ÎÁÜºº°ì²Ý»þÂå¤ÎÉô²¼¡¦ÀÖÂôÀµ¡£¼ê¹Ó¤Ê¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¤Ç¤âÈïµ¿¼Ô¤Î¸ý¤ò³ä¤é¤»¤Æ¤¤¿¸Å¤¤¥¿¥¤¥×¤Î·º»ö¤ÎÀÖÂô¤Ï¡¢Âº·É¤¹¤ë½ÕÀ¸¤ò»¦¤·¤¿ÈÈ¿Í¤òÀäÂÐ¤ËÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤È¿´¤ËÀÀ¤¤¡¢ºÇÁ°Àþ¤ÇÁÜºº¤òÃ´Åö¡£¤½¤·¤Æ22Ç¯Á°¤Ë½ÕÀ¸¤È¤È¤â¤ËÃ´Åö¤·¤¿°ì²È»´»¦»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ò½ÕÀ¸»¦³²ÈÈ¤È¸«Î©¤Æ¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡À¾ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÖÂô¤ÎºÊ¡¦ÀÖÂôµþ»Ò¡£À¤ÏÃ¹¥¤¤ÇÎÁÍý¾å¼ê¤Êµþ»Ò¤Ï¡¢ÀÖÂô¤Î¤³¤È¤â¤è¤ºÊ¤È¤·¤Æ¸¥¿ÈÅª¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£»³²¼²È¤È¤Ï²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¡¢¿´Çþ¤Î¤³¤È¤âÍÄ¤¤º¢¤«¤éÌ¼Æ±Á³¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÀÖÂô¤È¤È¤â¤Ë½ÕÀ¸¤òË´¤¯¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿´Çþ¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¾À¥¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤Î¼ã¼ê·º»ö¡¦½©ÄçÎ´Íº¡£ÀÖÂô¤ÎÉô²¼¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë¹ÔÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤·¡¢½ÕÀ¸¤ÎÊü²Ð»¦¿Í»ö·ï¤âÃ´Åö¤¹¤ë¡£ÀÖÂô¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¼êÂ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¼ê¤Ê¤¬¤éÀÖÂô¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥é¥·¥åー¥ÈÉôÂâ¤ÎÀÆÆ£¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢½ÕÀ¸¤ÎÊü²Ð»¦¿Í»ö·ï¤òÃ´Åö¤¹¤ëÅì²ì»³½ð¤Î·º»ö¡¦À¾¿ØÀ¿¡£Æ±¤¸¤¯»ö·ï¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÁÜºº°ì²Ý¤Î·º»ö¡¦ÀÖÂôÀµ¤È¼ã¼ê·º»ö¡¦½©ÄçÎ´Íº¤È¹ÔÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤·¡¢Ãæ´Ö´ÉÍý¿¦Åª¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤«¤éÎäÀÅ¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤ÆÁÜºº¾õ¶·¤òÀ°Íý¤¹¤ëÌò²ó¤ê¡£
¡¡ÀçÆ»¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿´Çþ¤ÎÊì¡¦»³²¼ÀÅ¹á¡£¿´Çþ¤È½ÕÀ¸¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤ÊÍ¥¤·¤¤Êì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿´Çþ¤¬¾®³Ø¹»°ìÇ¯À¸¤Î»þ¤ËÉÂµ¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¸¶¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿´Çþ¤ÎÇìÊì¤Ç½ÕÀ¸¤Î»Ð¡¦ÌÚÂ¼²ÆÈþ¡£¿´Çþ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â¶á¤¤¿ÆÀÌ¤À¤¬¡¢¤½¤Î¾åÉÊ¤µ¤Î¥¦¥é¤ËÂÇ»»¤¬¤¢¤ê¡¢¿´¤òµö¤»¤ëÁê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À³ØÀ¸¤Î¿´Çþ¤ËÂå¤ï¤ê½ÕÀ¸¤Îºâ»º¤Î´ÉÍý¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤ë¡£
¡¡ÌîÂ¼¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢»ö·ï¤òÄÉ¤¦·º»ö¡¦ÀÖÂôÀµ¤ÎÂ©»Ò¡¦ÀÖÂô¼é¡£Éã¤ÈÆ±¤¸·Ù»¡´±¤À¤¬¡¢¤É¤³¤«Îä¤á¤¿ÌÜÀþ¤«¤é·Ù»¡ÁÈ¿¥¤òÈãÈ½¤¹¤ëº£»þ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î»ý¤Á¼ç¡£¿´Çþ¤Î¤³¤È¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÎ¤Ï²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Ç¹Ô»ö¤´¤È¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤´Ìµº»ÂÁµ¤Ì£¤Î¤è¤¦¡£
¡¡À¶Çµ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿´Çþ¤Î¾®³Ø¹»»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤Ç¡¢Æ±¤¸Âç³Ø¤ÎË¡³ØÉô¤ËÄÌ¤¦³ØÀ¸¡¦¤¢¤ê¤µ¡£½ÕÀ¸¤Î¤³¤È¤âÀÎ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÕÀ¸¤Î»à¤òµ¡¤Ë³Ø¹»¤òµÙ³Ø¤¹¤ë¿´Çþ¤Î¤³¤È¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤ë¡£¼Â¤Ï¿ÍÃÎ¤ì¤º¡¢¤¢¤ë¸å²ù¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤¬Ado¤Î¿·¶Ê¡Ö¥¨¥ë¥Õ¡×¤Ë·èÄê¡£ ËÜ³Ú¶Ê¤Ï²»³Ú²È¤Î¤Æ¤Ë¤ò¤Ï¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È Ado¡Ê¼çÂê²Î¡Ë¼çÂê²Î¡Ö¥¨¥ë¥Õ¡×¤Ï¡¢»ä¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¡Ö¥®¥é¥®¥é¡×¤ä¡Ö±Ê±ó¤Î¤¢¤¯¤ëÆü¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡¢¤Æ¤Ë¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ë¥Õ¤È¤¤¤¦²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯Ä¹¤¤¼÷Ì¿¤ò¸ÉÆÈ¤ËÀ¸¤¤ë¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤ÎÂ¸ºß¡£¤½¤ì¤ÏÉã¿Æ¤¬°ä¤·¤¿¼ê»æ¤òÍê¤ê¤Ë²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯Ä¹¤¤Àï¤¤¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¼þ¤ê¤Îµ¿¿´¡¢¿§¤ó¤Ê³ëÆ£¤È¶ìÇº¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¿´Çþ¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç»ä¤ÏÄË¤ß¤ä¶ì¤·¤ß¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸÷¤¬¼Í¤¹¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¿´¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÄË¤ß¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤òÉ½¸½¤·¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤òÄÌ¤·¤Æ¶¯¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò³§ÍÍ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¿´Çþ¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ìÇº¤ä³ëÆ£¡¢¿´¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡Ø¥¯¥¸¥ã¥¯¤Î¥À¥ó¥¹¡¢Ã¯¤¬¸«¤¿¡©¡Ù¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¥¨¥ë¥Õ¡×¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹À¥¤¹¤º¡Ê»³²¼¿´ÇþÌò¡Ë¤¤¤Þ¡¢¸½¾ì¤Î¹ç´Ö¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¡¢Àï¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¼çÂê²Î¤ò¡ËÄ°¤½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¨¥ë¥Õ¤È½ñ¤¤¤Æ¡¢¿´Çþ¤ÈÆÉ¤à¤Î¤«¡© ¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£Ado¤µ¤ó¤Î¶«¤Ó¤Ë¿´¤¬¥º¥¥ó¤ÈÄË¤ß¤Þ¤·¤¿¡£µã¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿Í¤Ü¤Ã¤Á¤È´¶¤¸¤ë¥·ー¥ó¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢Ì£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¶«¤Ó¤Ç¤·¤¿¡£¿´Çþ¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤Ç¤¹¡£»£±ÆÃæ¤â¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î²Î¤òÄ°¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎAdo¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤È¤Ï¤Þ¤¿Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¡¢¡¢¡¢¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡£¾Ðº£¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¿´¤¬µß¤ï¤ì¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¡¢¡¢¡¢¡¢ºÇ¹â¤Î¼çÂê²Î¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë