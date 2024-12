12月20日に韓国で行われた音楽祭『2024 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA』にて、IVEのウォニョンがヒップホップデュオ・JINUSEANの2人とのコラボステージで、「過去一の色気」と話題を集めた。

【映像】ウォニョンのセクシーな黒ミニドレス姿(妖艶コラボも)

この日のウォニョンはイベントのMCを務め、MCではピンクのプリンセスのようなドレスをまとって、華やかな姿を見せていた。JINUSEANとコラボした「Tell me」のステージには、タイトな黒のミニドレスで登場。全く違う印象を与え、観客の視線を集めていた。

サングラスをかけ、ロングコートを羽織ったJINUSEANの2人がキレのいいラップで客席を盛り上げていると、巻き髪で大人っぽいスタイリングのウォニョンが、ウインクをして登場。ミニスカートから覗いた長い脚を揺らし、周りを取り囲むJINUSEANと視線を合わせながら、髪をかき上げてセクシーに歌っていく。

セクシーな衣装でコール&レスポンスも

終盤では観客とのコール&レスポンスも楽しんだウォニョン。視聴者からは「いい女すぎる」「女神おるな」「過去一の色気」「ニョンちゃんの色気限界突破しとる」「普段とのギャップが最高」「清楚なウォニョンのこういうコンセプト新鮮」と、驚くような感想が相次いでいた。

『2024 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA』は、韓国の公共放送・KBSの人気番組『ミュージックバンク』で1位を獲得した話題のアーティストを中心に、豪華アーティストが集結しパフォーマンスを行う年末恒例の超大型音楽祭。今年は音楽を通じて無限に繋がるという「INFINITY」がコンセプト。12月14日、15日には日本公演が福岡・みずほPayPayドームで開催された。

(C) 2024 Music Bank World Tour LTD. All rights reserved.

(『2024 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA』/ABEMA K-POPチャンネル)