Í§¿Í¤Ï¡¢¤Û¤ÜËèÆü¡ÖÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ëÄ¾Á°¡×¤Þ¤Ç»Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÆü¤¢¤¿¤ê¤Î¡Ö»Ä¶È»þ´Ö¡×¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¬¡Ö°ìÈÌÅª¡×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ï«Æ¯»þ´Ö¤Î¼ÂÂÖ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖËè·î¶ÐÏ«Åý·×Ä´ºº¡¡ÎáÏÂ5Ç¯Ê¬·ë²ÌÂ®Êó¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Î·î´ÖÏ«Æ¯»þ´Ö¤ÏÉ½1¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
É½1
¢¨¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖËè·î¶ÐÏ«Åý·×Ä´ºº¡¡ÎáÏÂ5Ç¯Ê¬·ë²ÌÂ®Êó¡×¤è¤êÉ®¼ÔºîÀ®
°ìÈÌÏ«Æ¯¼Ô¤Î·î´ÖÁí¼ÂÏ«Æ¯»þ´Ö¤Ï163.4»þ´Ö¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á149.7»þ´Ö¤¬½êÄêÆâÏ«Æ¯»þ´Ö¡¢½êÄê³°Ï«Æ¯»þ´Ö¡Ê»Ä¶È¡Ë¤Ï13.7»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿ô»ú¤Ï·î´Ö¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°ìÆü¤¢¤¿¤êÌó0.6»þ´Ö¡ÊÌó36Ê¬¡Ë¤Î»Ä¶È¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥È¥Ñー¥È¥¿¥¤¥àÏ«Æ¯¼Ô¤Î·î´ÖÁí¼ÂÏ«Æ¯»þ´Ö¤Ï79.2»þ´Ö¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á77.0»þ´Ö¤¬½êÄêÆâÏ«Æ¯»þ´Ö¡¢½êÄê³°Ï«Æ¯»þ´Ö¡Ê»Ä¶È¡Ë¤Ï2.2»þ´Ö¤Ç¤¹¡£°ìÆü¤¢¤¿¤ê¤Ç¤Ï¡¢Ìó0.1»þ´Ö¡ÊÌó6Ê¬¡Ë¤Î»Ä¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Î»Ä¶È¼ÂÂÖ¡§4¿Í¤Ë1¿Í¤¬»Ä¶È¤Ê¤·
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¹¥Þー¥¯¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö»Ä¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢20ºÐ¤«¤é59ºÐ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó4¿Í¤Ë1¿Í¤Ï»Ä¶È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¡¢·î´Ö¤Î»Ä¶È»þ´Ö¤¬10»þ´Ö°Ê¾å45»þ´ÖÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ä¶È¤ò¤¹¤ëÍýÍ³
»Ä¶È¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÊÌ¤äÇ¯ÂåÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢30Âå¤ª¤è¤Ó50Âå¤Î½÷À¤ÎÌó7³ä¤¬¡Ö¶ÈÌ³¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢20ÂåÃËÀ¤Î»Ä¶ÈÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥×¥é¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¶ÈÌ³¤¬¤¢¤ë¡×¤ä¡Ö»Ä¶ÈÂå¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
Ìò¿¦ÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢ÉôÄ¹¥¯¥é¥¹°Ê¾å¤ÎÌò¿¦¼Ô¤Ï¡Ö¥×¥é¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¶ÈÌ³¤¬¤¢¤ë¡×¤¬»Ä¶È¤Î¼ç¤ÊÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤ÎÌò¿¦¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤½¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢²ÝÄ¹¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¶ÈÌ³¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬ÆÃ¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤È¿¼Ìë¶ÐÌ³¤Î³äÁýÄÂ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2023Ç¯4·î1Æü¤«¤é¡¢·î60»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤ËÂÐ¤¹¤ë³äÁýÄÂ¶âÎ¨¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï50¡ó¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï25¡ó¤Î³äÁýÄÂ¶â¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯4·î1Æü°Ê¹ß¡¢Âç´ë¶È¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤È¤â¤Ë60»þ´ÖÄ¶¤Î»Ä¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ50¡ó¤Î³äÁýÄÂ¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·î60»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤¬¿¼Ìë¡Ê22:00～5:00¡Ë¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¿¼Ìë³äÁýÄÂ¶âÎ¨25¡ó¤È»þ´Ö³°³äÁýÄÂ¶âÎ¨50¡ó¤¬²Ã»»¤µ¤ì¡¢¹ç·×¤Ç75¡ó°Ê¾å¤Î³äÁýÄÂ¶â¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Ë¡ÄêµÙÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ï«Æ¯»þ´Ö¤Ï·î60»þ´Ö¤Î·×»»¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎµÙÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ï«Æ¯»þ´Ö¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ï«Æ¯´ð½àË¡¤Ç¤Ï1Æü8»þ´Ö¡¢1½µ40»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤¿Ï«Æ¯¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¶Ø»ß
»ÈÍÑ¼Ô¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÏ«Æ¯¼Ô¤Ë1Æü8»þ´Ö¡¢1½µ40»þ´Ö°Ê¾åÆ¯¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢6»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ëÏ«Æ¯¤Ë¤Ï45Ê¬°Ê¾å¡¢8»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ëÏ«Æ¯¤Ë¤Ï1»þ´Ö°Ê¾å¤ÎµÙ·Æ¤ò¼è¤é¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ëè½µ1Æü¤ÎµÙ¤ß¡¢¤Þ¤¿¤Ï4½µ´Ö¤Ç4²ó°Ê¾å¤ÎµÙ¤ß¤òÍ¿¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤äµÙÆüÏ«Æ¯¤ò¤µ¤»¤ë¾ì¹ç¡¢»ÈÍÑ¼Ô¤Ï¡Ö»þ´Ö³°Ï«Æ¯¶¨Äê¡Ê36¶¨Äê¡Ë¡×¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤Ç¤â»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤Ë¤ÏÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢1¥ö·î45»þ´Ö¡¢1Ç¯360»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë»Ä¶È¤Ï´ðËÜÅª¤Ë°ãË¡¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃÊÌ¾ò¹àÉÕ¤36¶¨Äê¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤ë»Ä¶È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÏ«Æ¯¼Ô¤Î°ìÆü¤¢¤¿¤ê¤Î»Ä¶È»þ´Ö¤ÏÌó36Ê¬
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ìÈÌÏ«Æ¯¼Ô¤Î·î´Ö»Ä¶È»þ´Ö¤ÏÊ¿¶Ñ13.7»þ´Ö¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò°ìÆü¤¢¤¿¤ê¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤ÈÌó36Ê¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¹¥Þー¥¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬·î´Ö10～45»þ´ÖÄøÅÙ¤Î»Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢µÙÆü¤Î¥ëー¥ë¤äÏ«Æ¯»þ´Ö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ï«Æ¯´ð½àË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤äµÙÆüÏ«Æ¯¤ò¤µ¤»¤ë¾ì¹ç¡¢»ÈÍÑ¼Ô¤Ï¡Ö»þ´Ö³°Ï«Æ¯¶¨Äê¡Ê36¶¨Äê¡Ë¡×¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤Ç¤â»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤Ë¤ÏÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢1¥ö·î45»þ´Ö¡¢1Ç¯360»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë»Ä¶È¤Ï´ðËÜÅª¤Ë°ãË¡¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃÊÌ¾ò¹àÉÕ¤36¶¨Äê¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤ë»Ä¶È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Í§¿Í¤ÎÆ¯¤Êý¤¬°ãË¡¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤Ê¤É¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¡Ëè·î¶ÐÏ«Åý·×Ä´ºº¡¡ÎáÏÂ£µÇ¯Ê¬·ë²ÌÂ®Êó
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¹¥Þー¥¯¡¡»Ä¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¡2024Ç¯4·î1Æü¤«¤é·î60»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤Î³äÁýÄÂ¶âÎ¨¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー