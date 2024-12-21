ÂçÀã¶²¤ì¡¢¸òÄÌ¾ã³²¤Ë·Ù²ü¤ò¡¡24Æü¤Ë¤«¤±Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ
¡¡¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç22¡Á23Æü¤ËÆüËÜ³¤Â¦¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤Î½ê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï21Æü¡¢¸òÄÌ¾ã³²¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÅÅÀþ¤ä¼ùÌÚ¤Ø¤ÎÃåÀã¡¢ÀãÊø¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£24Æü¤´¤í¤Ë¤«¤±¤ÆÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÀã¤¬Â³¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢22¡Á23Æü¤Ë¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Î¾å¶õÌó5500¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤ËÉ¹ÅÀ²¼33ÅÙ°Ê²¼¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¡£
¡¡22Æü¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤ÇÃæ¹ñ40¥»¥ó¥Á¡¢ÅìËÌ¡¢Åì³¤¡¢¶áµ¦30¥»¥ó¥Á¡¢´ØÅì¹Ã¿®25¥»¥ó¥Á¡£23Æü¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤¬ÅìËÌ¡¢´ØÅì¹Ã¿®¡¢ËÌÎ¦70¥»¥ó¥Á¡¢Åì³¤50¥»¥ó¥Á¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñ40¥»¥ó¥Á¡£