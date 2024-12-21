¡Ö¥°¥Ã¥º·ÐºÑ¡×¤ÏÃæ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¤òµß¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡©¡½¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢
2024Ç¯12·î13Æü¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Äµå»þÊó¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë²Ú»ú¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÎþ¹çÁáÊó¤Î¡Ö¡Ø¥°¥Ã¥º¡ÊÃ«»Ò¡Ë·ÐºÑ¡Ù¤ÏÃæ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¤òµß¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
Æ±µ»ö¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Î¡ÖÃ«»Ò¡Ê¥°¥Ã¥º¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈ¯¾Í¤ÏÆüËÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢ ¡Ègoods¡Ê¾¦ÉÊ¡Ë¡É¤È¤¤¤¦±ÑÃ±¸ì¤Î²»Ìõ¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÍÑ¸ì¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥²¡¼¥à¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤É¤ÎÃÎÅªºâ»º¡ÊIP¡ËºîÉÊ¤«¤éÇÉÀ¸¤¹¤ë¼þÊÕ¾¦ÉÊ¤ò»Ø¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Æ±µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥°¥Ã¥º·ÐºÑ¡×¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï5000²¯¸µ¡ÊÌó10Ãû±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
Æ±µ»ö¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥°¥Ã¥º·ÐºÑ¡Ù¤ò»Ù¤¨¤ë¼çÎÏ¤Ï¡Ø90¸å¡Ù¡Ê1990Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤ä¡Ø00¸å¡Ù¡Ê2000Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ËþÂ´¶¤Î¤¿¤á¤Î¾ÃÈñ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Î¶¦Í¤Î¤¿¤á¤Î»Ù½Ð¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤ÏËè·î¿ôÀé¸µ¤òÈñ¤ä¤¹¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¡Ø¥°¥Ã¥º·ÐºÑ¡Ù¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢7Ëü¸µ¡ÊÌó140Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¤Ë¹âÆ¤·¤¿¥Ð¥Ã¥¸¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡Ö¥°¥Ã¥ºÌ±¡×¡Ê¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¼Ô¡Ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¡Ö¥°¥Ã¥ºÌ±¡×¤Ï¡Ö¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤ÏËþÂ´¶¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Æ±µ»ö¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹â³Û¤Ê¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¡Ø¥°¥Ã¥ºÌ±¡Ù¤Ç¤Ê¤¤¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡Ø¥°¥Ã¥º»Ô¾ì¡Ù¤ÎµÞÂ®¤ÊËÄÄ¥¤Ï¡¢Å¾Çä¶È¼Ô¤Î²£¹Ô¤â¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¡£¡ÖÅ¾Çä¶È¼Ô¤Ï»Ô¾ì¤Î¶¡¼û¤ÎÉÔ¶Ñ¹Õ¤òÍøÍÑ¤·¡¢¸ÂÄêÈÇ¤äÆÃÊÌÈÇ¤Î¾¦ÉÊ¤òÀè¹Ô¤·¤ÆÇã¤¤Àê¤á¡¢¿Í°ÙÅª¤Ë´õ¾¯À¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬»Ô¾ì²Á³Ê¤Î¿¼¹ï¤Ê¹âÆ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
Æ±µ»ö¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÈ×ÏÂÎÓ¡Ê¥Ñ¥ó¡¦¥Õ¡¼¥ê¥ó¡Ë»á¤Î¡¢¡Ö¥°¥Ã¥º¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ì¼ï¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±¤¸IP¤ò¹¥¤à¿Í¡¹¤¬¡Ø¥°¥Ã¥º¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÇäÇã¤ÎÏÃÂê¤òÃæ¿´¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤äµï¾ì½ê¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ç¤¢¤ëÎ¦婧¡Ê¥ë¡¼¡¦¥¸¥ó¡Ë»á¤Î¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î¼ã¼Ô¤¬¡Ø¥°¥Ã¥º¡Ù¤ò¹¥¤àÍýÍ³¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë»þ¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸«²ò¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥Ã¥º
Â¾¤Ë¤â¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥²¡¼¥à»º¶È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÄ¥½ñ³Ú¡Ê¥¸¥ã¥ó¡¦¥·¥å¡¼¥é¡¼¡Ë»á¤¬¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î¡Ø¥°¥Ã¥º·ÐºÑ¡Ù¤Ï¤Þ¤À½é´üÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¤ä¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤ÎIP¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢²¤ÊÆ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÎIP¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¼å¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±µ»ö¤Ï¡¢¡Ö¥°¥Ã¥ºÌ±¡×¤Ï¼ç¤Ë°ìÀþÅÔ»Ô¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¡Ø¥°¥Ã¥º¡Ù¤¬¾ÃÈñ¡¢³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ø¥°¥Ã¥º¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ï¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¥«¡¼¥É¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¡¢´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÅ¸³«¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢Æ±µ»ö¤Ï¡ÖÅê»ñ²È¤¬¤è¤êÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥°¥Ã¥º·ÐºÑ¡Ù¤ÎÀ®Ä¹¤¬»ýÂ³²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¤À¡£¡Ø¥°¥Ã¥º¡Ù¤¬IP¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ø¤¤´ðÁÃ¤Î¤Ê¤¤¡Ø¥°¥Ã¥º·ÐºÑ¡Ù¤¬Ãæ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¤òÂç¤¤¯²¡¤·¾å¤²¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»þ´ü¾°Áá¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/ÆàÎÉ¡Ë