¡Ö½Ù²ÏÏÑ¤Ë¿Í¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×ÀÅ²¬¸©µÈÅÄÄ®¤ÎÅì¤Î³¤¤Ç¿È¸µÉÔÌÀ¤Î»àÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡áÀÅ²¬¸©
ÀÅ²¬¸©¸æÁ°ºê³¤¾åÊÝ°Â½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12·î20Æü¸á¸å5»þ15Ê¬¤´¤í¡¢¿º¸¶·´µÈÅÄÄ®¤ÎÅì¡¢Ìó5km¤Î³¤¤Ç¡¢¥µ¥¯¥é¥¨¥ÓµùÁ¥¤ÎÁ¥Ä¹¤¬¡Ö½Ù²ÏÏÑ¤Ë¿Í¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È118ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸æÁ°ºê³¤¾åÊÝ°Â½ð¤ÎÁ¥¤Ç°ú¤¤¢¤²¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¿Í¤ÏÃËÀ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ë³°½ý¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¤¤Î¥ì¥¸¥ãー¤Ç¿È¤ËÃå¤±¤ëµßÌ¿Æ¹Ãå¤Ï¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¿ÈÄ¹Ìó179cm¡¢ÃæÆù¤ÇÄ¹È±¡¢Ç¯Îð¤Ï40ºÐ¤«¤é50ºÐÂå¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¹õ¤ÎÄ¹¥º¥Ü¥ó¡¢¹õ¤Î¥¹¥Ëー¥«ー¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¹õ¤ÈÃã¿§¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¡¢¹õ¤ÎÏÓ»þ·×¡¢¹õ¤ÎÄ¹ºâÉÛ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸æÁ°ºê³¤¾åÊÝ°Â½ð¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î¿È¸µ¤ä»à°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²£ÉÍ,
Åìµþ,
¥Í¥¸,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÀÅ²¬,
À¸²Ö,
°ËÅì»Ô,
³ùÁÒ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Ï·¸å