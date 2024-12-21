ÇðÌÚÍ³µª»Ò¡¡²Î¼ê¤ÎÄ¹½÷¡¢½÷Í¥¤Î¼¡½÷¤È¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¾¯¤·Áá¤á¤Î¡×77ºÐÃÂÀ¸Æü½Ë¤ï¤ì¤ë¡Ö»°»ÐËå¤Î¤è¤¦¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÇðÌÚÍ³µª»Ò¡Ê76¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£24Æü¤Î77ºÐÃÂÀ¸Æü¤òÁ°¤Ë¡¢Ä¹½÷¤Ç²Î¼ê¤ÎÂçÅç²Ö»Ò¡Ê51¡Ë¡¢¼¡½÷¤Ç¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Î½÷Í¥¡¦Éñºä¤æ¤»Ò¡Ê48¡Ë¤«¤é½Ë¤ï¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌ¼¤¿¤Á¤Ë¾¯¤·Áá¤á¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿°û¿©Å¹¤ÎÁ°¤Ç²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÅç¡¢Éñºä¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¼«¿È¤¬±ïÂæ¤Ë¹ø¤«¤±¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Å¹Æâ¤Ç¥Ç¥¶¡¼¥È¥×¥ì¡¼¥È¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¼«¿È¤ÈÌ¼2¿Í¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÇðÌÚ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÍ³µª»Ò¤µ¤ó¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª¡×¡Ö¤ª¾îÍÍ2¿Í¤Ë½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¡ª»÷¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¡¤ªÃãÌÜ¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤´ãº¹¤·¡¢ÉÊ¤ÎÎÉ¤¤¤ª´éÎ©¤Á¡Ä¶å¤µ¤ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÆó¿Í¤Î¤ª¾î¤µ¤ó¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡Á²¼¤Î¤ª¾î¤µ¤ó¶å¤Á¤ã¤ó¤Ë»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö»°»ÐËå¤Î¤è¤¦¤ÇÁÇÅ¨¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¤ªÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£